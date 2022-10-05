Командир "Русского легиона", оборонявшего Красный Лиман, рассказал, где его отряд сейчас

"Сейчас наш "Русский легион" выстраивает оборону на подступах к городу Кременная, который стоит на пути к Рубежному и Северодонецку. Мы стоим на направлении возможного главного удара со стороны ВСУ. Прорыв обороны в районе Кременной позволит противнику выйти к этим городам с целью их захвата. Все, что зависит от нас, чтобы выстоять, мы сделаем. Главное, чтобы помощь и резервы поступили бы уже сейчас, а не тогда, когда в них уже не будет смысла", - сказал командир.