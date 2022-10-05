https://ukraina.ru/20221005/1039353757.html

Командир отряда, оборонявшего Красный Лиман, рассказал, как не потерять Лисичанск

Командир отряда, оборонявшего Красный Лиман, рассказал, как не потерять Лисичанск - 05.10.2022 Украина.ру

Командир отряда, оборонявшего Красный Лиман, рассказал, как не потерять Лисичанск

Насколько успешным может стать украинское наступление на Лисичанск, и что нужно сделать, чтобы его остановить? На эти вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил командир "Русского легиона", защищавшего несколько недель Красный Лиман от превосходящих сил ВСУ, Сергей "Фомич" Фомченков

2022-10-05T07:00

2022-10-05T07:00

2022-10-05T07:00

новости

красный лиман

лисичанск

наступление

город

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/31/1034323168_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_a0caeab197f51ec5c4cc97ca23b48d90.jpg

В этой же беседе он рассказал, что Красный Лиман не удалось удержать из-за того, что силы противника превосходили "Русский легион" более, чем в сто раз, а дополнительные силы прибыли позже и в недостаточном количестве.Полностью интервью с Сергеем Фомченковым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221004/1039346096.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, красный лиман, лисичанск, наступление, город