https://ukraina.ru/20221005/1039353757.html
Командир отряда, оборонявшего Красный Лиман, рассказал, как не потерять Лисичанск
Командир отряда, оборонявшего Красный Лиман, рассказал, как не потерять Лисичанск - 05.10.2022 Украина.ру
Командир отряда, оборонявшего Красный Лиман, рассказал, как не потерять Лисичанск
Насколько успешным может стать украинское наступление на Лисичанск, и что нужно сделать, чтобы его остановить? На эти вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил командир "Русского легиона", защищавшего несколько недель Красный Лиман от превосходящих сил ВСУ, Сергей "Фомич" Фомченков
2022-10-05T07:00
2022-10-05T07:00
2022-10-05T07:00
новости
красный лиман
лисичанск
наступление
город
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В этой же беседе он рассказал, что Красный Лиман не удалось удержать из-за того, что силы противника превосходили "Русский легион" более, чем в сто раз, а дополнительные силы прибыли позже и в недостаточном количестве.Полностью интервью с Сергеем Фомченковым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221004/1039346096.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, красный лиман, лисичанск, наступление, город
Командир отряда, оборонявшего Красный Лиман, рассказал, как не потерять Лисичанск
Насколько успешным может стать украинское наступление на Лисичанск, и что нужно сделать, чтобы его остановить? На эти вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил командир "Русского легиона", защищавшего несколько недель Красный Лиман от превосходящих сил ВСУ, Сергей "Фомич" Фомченков