Индия заявила о готовности поддержать любые усилия по достижению мира на Украине
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПодписание совместных документов по итогам встречи лидеров БРИКС
© Фотохост-агентство
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к прекращению вооружённого конфликта на Украине, у которого, по его словам, не может быть военного решения. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в опубликованном 4 октября заявлении на сайте индийского правительства
Там говорится, что в разговоре обсуждался конфликт на Украине. Отмечается, что Моди призвал к прекращению боевых действий в кратчайшие сроки и указал на необходимость диалога и дипломатии.
"Он выразил твердое убеждение в том, что военного решения конфликта быть не может, и заявил о готовности Индии внести свой вклад в любые усилия по достижению мира", — говорится в сообщении.
Кроме того, Моди указал на важность обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине. Он подчеркнул, что создание угрозы ядерным объектам может иметь далеко идущие и катастрофические последствия для здоровья населения и окружающей среды.
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