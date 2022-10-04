Индия заявила о готовности поддержать любые усилия по достижению мира на Украине - 04.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221004/1039388702.html
Индия заявила о готовности поддержать любые усилия по достижению мира на Украине
Индия заявила о готовности поддержать любые усилия по достижению мира на Украине - 04.10.2022 Украина.ру
Индия заявила о готовности поддержать любые усилия по достижению мира на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к прекращению вооружённого конфликта на Украине, у которого, по его словам, не может быть военного решения. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в опубликованном 4 октября заявлении на сайте индийского правительства
2022-10-04T18:50
2022-10-04T18:50
новости
индия
владимир зеленский
премьер-министр
переговоры
ядерная безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101541/70/1015417014_0:102:2559:1541_1920x0_80_0_0_ea1db0f1ce5e7eb7c256195c749f1282.jpg.webp
Там говорится, что в разговоре обсуждался конфликт на Украине. Отмечается, что Моди призвал к прекращению боевых действий в кратчайшие сроки и указал на необходимость диалога и дипломатии.Кроме того, Моди указал на важность обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине. Он подчеркнул, что создание угрозы ядерным объектам может иметь далеко идущие и катастрофические последствия для здоровья населения и окружающей среды.Ранее Индия отказались участвовать в голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции о непризнании референдумов по вхождению в состав России Донецкой и Луганской народных республик, и Запорожской и Херсонской областей.
https://ukraina.ru/20220906/1038456705.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101541/70/1015417014_0:0:2559:1920_1920x0_80_0_0_77c7a7ed3113e79ce999dbe9fd97e4a6.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, индия, владимир зеленский, премьер-министр, переговоры, ядерная безопасность
Новости, Индия, Владимир Зеленский, премьер-министр, переговоры, ядерная безопасность

Индия заявила о готовности поддержать любые усилия по достижению мира на Украине

18:50 04.10.2022
 
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПодписание совместных документов по итогам встречи лидеров БРИКС
Подписание совместных документов по итогам встречи лидеров БРИКС
© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Читать в
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к прекращению вооружённого конфликта на Украине, у которого, по его словам, не может быть военного решения. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в опубликованном 4 октября заявлении на сайте индийского правительства
Там говорится, что в разговоре обсуждался конфликт на Украине. Отмечается, что Моди призвал к прекращению боевых действий в кратчайшие сроки и указал на необходимость диалога и дипломатии.

"Он выразил твердое убеждение в том, что военного решения конфликта быть не может, и заявил о готовности Индии внести свой вклад в любые усилия по достижению мира", — говорится в сообщении.

Кроме того, Моди указал на важность обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине. Он подчеркнул, что создание угрозы ядерным объектам может иметь далеко идущие и катастрофические последствия для здоровья населения и окружающей среды.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 07:37
"Правда пробивается через асфальт": Константинов рассказал о пользе миссии МАГАТЭ на ЗАЭСДелегация Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) будет вынуждена признать обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС) со стороны украинских военных, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
Ранее Индия отказались участвовать в голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции о непризнании референдумов по вхождению в состав России Донецкой и Луганской народных республик, и Запорожской и Херсонской областей.
 
НовостиИндияВладимир Зеленскийпремьер-министрпереговорыядерная безопасность
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00Дискуссия Илона Маска, законы освобожденных территорий, решения СНБО. Итоги 4 октября
18:50Индия заявила о готовности поддержать любые усилия по достижению мира на Украине
17:43Новая стратегия ВСУ, Украина не нужна НАТО. О чём говорили эксперты 4 октября
17:20Санду сдаёт территорию Киеву, экономика Украины обвалилась: что говорили об Украине в мире 4 октября
17:17"Не хватает смелости": Захарова резко осудила бездействие комиссии ООН по правам человека
17:12ВСУ поймали пенсионера в Красном Лимане, переодели в форму и обвинили в шпионаже - NYT
17:02Работа на СБУ, отключение и консервация? Лизан рассказал, что ждёт Запорожскую АЭС. Видео
16:50ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
16:47"Войска Екатерины уже от нескольких лет занимали этот край". Как Галичина стала австрийской
16:00Уничтожение националистов, жертвы ВСУ, подготовка Минска к войне. Главное на Украине на 16:00 4 октября
15:58Экономист Дудчак назвал сумму российского ущерба от подрыва "Северных потоков"
15:56В причинах гибели мобилизованного в Новосибирске разберутся военные следователи
15:55В Минобороны РФ сообщили об ударах по ВСУ на Краснолиманском направлении
15:52Шойгу рассказал о сбитых в дни проведения референдумов самолётах киевского режима
15:51"Это дождик": экономист назвал выигрыш США от взрывов на "Северных потоках"
15:49Алексей Леонков: В ответ на прорыв ВСУ под Херсоном России нужно втоптать киевский режим в каменный век
15:26Путин подписал указ, позволяющий военнослужащим-срочникам заключать контракт с ФСБ
15:23В Кремле предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине поддержали с оговорками
15:22"Полки Малороссии, с победой вступившие в Париж": анонсировано мероприятие, связанное с СВО и 1812 годом
15:19"Русский хорошим не бывает": на Украине готовят новую волну зачисток
Лента новостейМолния