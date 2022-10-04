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Индия заявила о готовности поддержать любые усилия по достижению мира на Украине

Индия заявила о готовности поддержать любые усилия по достижению мира на Украине - 04.10.2022 Украина.ру

Индия заявила о готовности поддержать любые усилия по достижению мира на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к прекращению вооружённого конфликта на Украине, у которого, по его словам, не может быть военного решения. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в опубликованном 4 октября заявлении на сайте индийского правительства

2022-10-04T18:50

2022-10-04T18:50

2022-10-04T18:50

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индия

владимир зеленский

премьер-министр

переговоры

ядерная безопасность

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Там говорится, что в разговоре обсуждался конфликт на Украине. Отмечается, что Моди призвал к прекращению боевых действий в кратчайшие сроки и указал на необходимость диалога и дипломатии.Кроме того, Моди указал на важность обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине. Он подчеркнул, что создание угрозы ядерным объектам может иметь далеко идущие и катастрофические последствия для здоровья населения и окружающей среды.Ранее Индия отказались участвовать в голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции о непризнании референдумов по вхождению в состав России Донецкой и Луганской народных республик, и Запорожской и Херсонской областей.

https://ukraina.ru/20220906/1038456705.html

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2022

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новости, индия, владимир зеленский, премьер-министр, переговоры, ядерная безопасность