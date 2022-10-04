Дискуссия Илона Маска, законы освобожденных территорий, решения СНБО. Итоги 4 октября - 04.10.2022 Украина.ру
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Дискуссия Илона Маска, законы освобожденных территорий, решения СНБО. Итоги 4 октября
Дискуссия Илона Маска, законы освобожденных территорий, решения СНБО. Итоги 4 октября - 04.10.2022 Украина.ру
Дискуссия Илона Маска, законы освобожденных территорий, решения СНБО. Итоги 4 октября
Украина.ру, 04.10.2022
2022-10-04T19:00
2022-10-04T19:00
эксклюзив
владимир зеленский
илон маск
совет федерации
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Совет Федерации поддержал проекты законов по новым территориям, Илон Маск спровоцировал международную дискуссию по теме Украины, Зеленский подписал экстравагантные указы.Законы в схождении новых субъектов в состав РФВо вторник 4 октября Совет Федерации одобрил включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины - Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Накануне Госдума ратифицировала договоры о принятии новых субъектов.Сенаторы проголосовали одобрение каждого договора:Несколько сенаторов отсутствовали по причинам болезни или "другим причинам". Однако, по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, все они высказались письменно "за" принятие законов.С докладом по четырем регионам выступил председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.Замглавы МИД РФ Евгений Иванов прокомментировал порядок получения российских паспортов в этих регионах: паспортизация пройдет по ускоренной схеме. Те жители, которые временно находятся или проживают за рубежом в течении месяца должны будут определиться со своим гражданством.Журналисты убедились, что после решения Конституционного суда РФ о том, что жители Донецкой Народной Республики (ДНР) являются гражданами России, в Донецке выстроились очереди за российскими паспортами.Провокация Илона МаскаВечером 3 октября в своем Twitter американский предприниматель Илон Маск сделал публикацию, взорвавшую мировое интернет-пространство. Маск предложил свой план "мирного урегулирования украинского конфликта":"— Повтор референдумов на оккупированных территориях под наблюдением ООН.— Крым формально в составе России, как и был с 1783 года до "ошибки Хрущёва".— Подача воды в Крым.— Украина остаётся нейтральным государством.В России в три раза больше населения, чем на Украине, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира... Я по-прежнему очень поддерживаю Украину, но убеждён, что массовая эскалация войны нанесёт большой вред Украине и, возможно, миру..."Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию достаточно положительно, однако, заметил, что жители освобожденных территорий уже выразили свое мнение и никаких повторных референдумов проводить не нужно.На твит Маска тут же отреагировали мировые общественные деятели, украинские политики и президент Литвы.Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил в ответ свой план:"1. Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым.2. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не сможет угрожать другим.3. Военные преступники предаются международному трибуналу".Президент же Украины Владимир Зеленский запустил голосование:"Какой Илон Маск вам нравится больше?— Который поддерживает Украину.— Который поддерживает Россию".Сам Маск поспешил оправдаться: Украину поддерживает, просто не хочет всемирной ядерной катастрофы.Другой советник ОП Украины Алексей Арестович даже угодил в свой собственный скандал, обсуждая публикацию Маска. Его разозлили призывы студентов Киево-Могилянской академии в лучших западных традициях "отменить" популярного бизнесмена и Арестович с матом и оскорблениями высказался в их адрес, обвинив, в том числе, в "канадском феминизме" и "неомарксизме".Правда, утром он извинился и признался, что отреагировал сгоряча.Президент Литвы Гитанас Науседа в своем едком ответе, и того больше, сравнил Украину с Tesla, у которой "пытаются украсть колеса".Российский политолог Сергей Марков прояснил ситуацию:Решения Зеленского и СНБОЗеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Текст указа опубликован на сайте прездента.Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным.Также украинский президент издал документ о непризнании указов президента России Владимира Путина по Крыму, Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.Он распорядился признать вышеперечисленные указы такими, которые не порождают никаких юридических последствий.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир зеленский, илон маск, совет федерации
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Илон Маск, Совет Федерации

Дискуссия Илона Маска, законы освобожденных территорий, решения СНБО. Итоги 4 октября

19:00 04.10.2022
 
© Duncan.Hull / wikimedia.org
© Duncan.Hull / wikimedia.org
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Совет Федерации поддержал проекты законов по новым территориям, Илон Маск спровоцировал международную дискуссию по теме Украины, Зеленский подписал экстравагантные указы.
Законы в схождении новых субъектов в состав РФ
Во вторник 4 октября Совет Федерации одобрил включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины - Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Накануне Госдума ратифицировала договоры о принятии новых субъектов.
Сенаторы проголосовали одобрение каждого договора:
  • ДНР - единогласно,
  • ЛНР - 152 человека,
  • Запорожская - 152 человека,
  • Херсонская область - 153 человека.
Несколько сенаторов отсутствовали по причинам болезни или "другим причинам". Однако, по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, все они высказались письменно "за" принятие законов.
С докладом по четырем регионам выступил председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.
В Киеве после госпереворота в 2014 году установился неонацистский режим, который развязал войну, ввел запреты на русский язык и русскую культуру, и все, что имеет отношение к России, сказал Карасин. Киев пересмотрел итоги Второй мировой войны, реабилитировал нацизм, нарушил нормы международного права, что было бы невозможно без поддержки Вашингтона. Граждан Украины поделили на два сорта, сказал он. В этих условиях Россия приняла решение - "моральный долг державы".
Замглавы МИД РФ Евгений Иванов прокомментировал порядок получения российских паспортов в этих регионах: паспортизация пройдет по ускоренной схеме. Те жители, которые временно находятся или проживают за рубежом в течении месяца должны будут определиться со своим гражданством.
Журналисты убедились, что после решения Конституционного суда РФ о том, что жители Донецкой Народной Республики (ДНР) являются гражданами России, в Донецке выстроились очереди за российскими паспортами.
Провокация Илона Маска
Вечером 3 октября в своем Twitter американский предприниматель Илон Маск сделал публикацию, взорвавшую мировое интернет-пространство. Маск предложил свой план "мирного урегулирования украинского конфликта":
"— Повтор референдумов на оккупированных территориях под наблюдением ООН.
— Крым формально в составе России, как и был с 1783 года до "ошибки Хрущёва".
— Подача воды в Крым.
— Украина остаётся нейтральным государством.
В России в три раза больше населения, чем на Украине, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира... Я по-прежнему очень поддерживаю Украину, но убеждён, что массовая эскалация войны нанесёт большой вред Украине и, возможно, миру..."
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию достаточно положительно, однако, заметил, что жители освобожденных территорий уже выразили свое мнение и никаких повторных референдумов проводить не нужно.
На самом деле, это весьма позитивно, что такой человек, как Маск ищет пути мирного выхода. … Такие люди пытаются логически задуматься, что можно сделать, чтобы перейти в мирное русло
На твит Маска тут же отреагировали мировые общественные деятели, украинские политики и президент Литвы.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил в ответ свой план:
"1. Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым.
2. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не сможет угрожать другим.
3. Военные преступники предаются международному трибуналу".
Президент же Украины Владимир Зеленский запустил голосование:
"Какой Илон Маск вам нравится больше?
— Который поддерживает Украину.
— Который поддерживает Россию".
Сам Маск поспешил оправдаться: Украину поддерживает, просто не хочет всемирной ядерной катастрофы.
Затраты SpaceX (компания Маска – ред.) на запуск и поддержку Starlink в Украине на данный момент составляют около 80 млн долларов, в то время как поддержка России - 0 млн долларов. Очевидно, что мы за Украину. Попытка возврата Крыма" будет означать множество смертей, вероятное поражение Украины и угрозу ядерного конфликта.
Другой советник ОП Украины Алексей Арестович даже угодил в свой собственный скандал, обсуждая публикацию Маска. Его разозлили призывы студентов Киево-Могилянской академии в лучших западных традициях "отменить" популярного бизнесмена и Арестович с матом и оскорблениями высказался в их адрес, обвинив, в том числе, в "канадском феминизме" и "неомарксизме".
Правда, утром он извинился и признался, что отреагировал сгоряча.
Приношу свои искренние извинения студентам и преподавателям Киево-Могилянской академии (хотя очаги неомарксистских идей там попадаются ещё те). Тут я был конкретно неправ, и, безусловно, грести под одну гребёнку тысячи разных людей по одному формальному признаку нельзя.
Президент Литвы Гитанас Науседа в своем едком ответе, и того больше, сравнил Украину с Tesla, у которой "пытаются украсть колеса".
Российский политолог Сергей Марков прояснил ситуацию:
Почему твиты Маска по Украине вызвали бурю в СМИ и соцсетях? На Украине это вообще новость номер один. В США и Европе — миллионы ссылок. Значит, в идеях Маска скрыта огромная социальная энергия. Это энергия правды. Эту правду замалчивают, но она все время вырывается наружу. Эта правда в том, что если Запад хочет прекратить войну, то он должен уступить России в чем то очень важном. В этом смысл предложения Маска. Все это держат в голове, но не говорят. И когда кто то просто говорит эту главную запретную мысль вслух, то начинается буря. Как с твитом Маска.
Решения Зеленского и СНБО
Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Текст указа опубликован на сайте прездента.
Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным.
Также украинский президент издал документ о непризнании указов президента России Владимира Путина по Крыму, Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.
Он распорядился признать вышеперечисленные указы такими, которые не порождают никаких юридических последствий.
флаг нато украина - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
17:43
Новая стратегия ВСУ, Украина не нужна НАТО. О чём говорили эксперты 4 октября
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийИлон МаскСовет Федерации
 
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19:00Дискуссия Илона Маска, законы освобожденных территорий, решения СНБО. Итоги 4 октября
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