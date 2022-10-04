https://ukraina.ru/20221004/1039388105.html

Дискуссия Илона Маска, законы освобожденных территорий, решения СНБО. Итоги 4 октября

Дискуссия Илона Маска, законы освобожденных территорий, решения СНБО. Итоги 4 октября - 04.10.2022 Украина.ру

Дискуссия Илона Маска, законы освобожденных территорий, решения СНБО. Итоги 4 октября

Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T19:00

2022-10-04T19:00

2022-10-04T19:00

эксклюзив

владимир зеленский

илон маск

совет федерации

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Совет Федерации поддержал проекты законов по новым территориям, Илон Маск спровоцировал международную дискуссию по теме Украины, Зеленский подписал экстравагантные указы.Законы в схождении новых субъектов в состав РФВо вторник 4 октября Совет Федерации одобрил включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины - Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Накануне Госдума ратифицировала договоры о принятии новых субъектов.Сенаторы проголосовали одобрение каждого договора:Несколько сенаторов отсутствовали по причинам болезни или "другим причинам". Однако, по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, все они высказались письменно "за" принятие законов.С докладом по четырем регионам выступил председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.Замглавы МИД РФ Евгений Иванов прокомментировал порядок получения российских паспортов в этих регионах: паспортизация пройдет по ускоренной схеме. Те жители, которые временно находятся или проживают за рубежом в течении месяца должны будут определиться со своим гражданством.Журналисты убедились, что после решения Конституционного суда РФ о том, что жители Донецкой Народной Республики (ДНР) являются гражданами России, в Донецке выстроились очереди за российскими паспортами.Провокация Илона МаскаВечером 3 октября в своем Twitter американский предприниматель Илон Маск сделал публикацию, взорвавшую мировое интернет-пространство. Маск предложил свой план "мирного урегулирования украинского конфликта":"— Повтор референдумов на оккупированных территориях под наблюдением ООН.— Крым формально в составе России, как и был с 1783 года до "ошибки Хрущёва".— Подача воды в Крым.— Украина остаётся нейтральным государством.В России в три раза больше населения, чем на Украине, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира... Я по-прежнему очень поддерживаю Украину, но убеждён, что массовая эскалация войны нанесёт большой вред Украине и, возможно, миру..."Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию достаточно положительно, однако, заметил, что жители освобожденных территорий уже выразили свое мнение и никаких повторных референдумов проводить не нужно.На твит Маска тут же отреагировали мировые общественные деятели, украинские политики и президент Литвы.Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил в ответ свой план:"1. Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым.2. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не сможет угрожать другим.3. Военные преступники предаются международному трибуналу".Президент же Украины Владимир Зеленский запустил голосование:"Какой Илон Маск вам нравится больше?— Который поддерживает Украину.— Который поддерживает Россию".Сам Маск поспешил оправдаться: Украину поддерживает, просто не хочет всемирной ядерной катастрофы.Другой советник ОП Украины Алексей Арестович даже угодил в свой собственный скандал, обсуждая публикацию Маска. Его разозлили призывы студентов Киево-Могилянской академии в лучших западных традициях "отменить" популярного бизнесмена и Арестович с матом и оскорблениями высказался в их адрес, обвинив, в том числе, в "канадском феминизме" и "неомарксизме".Правда, утром он извинился и признался, что отреагировал сгоряча.Президент Литвы Гитанас Науседа в своем едком ответе, и того больше, сравнил Украину с Tesla, у которой "пытаются украсть колеса".Российский политолог Сергей Марков прояснил ситуацию:Решения Зеленского и СНБОЗеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Текст указа опубликован на сайте прездента.Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным.Также украинский президент издал документ о непризнании указов президента России Владимира Путина по Крыму, Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.Он распорядился признать вышеперечисленные указы такими, которые не порождают никаких юридических последствий.

https://ukraina.ru/20221004/1039386632.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, владимир зеленский, илон маск, совет федерации