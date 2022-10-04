Дискуссия Илона Маска, законы освобожденных территорий, решения СНБО. Итоги 4 октября
Совет Федерации поддержал проекты законов по новым территориям, Илон Маск спровоцировал международную дискуссию по теме Украины, Зеленский подписал экстравагантные указы.
Законы в схождении новых субъектов в состав РФ
Во вторник 4 октября Совет Федерации одобрил включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины - Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Накануне Госдума ратифицировала договоры о принятии новых субъектов.
Сенаторы проголосовали одобрение каждого договора:
- —ДНР - единогласно,
- —ЛНР - 152 человека,
- —Запорожская - 152 человека,
- —Херсонская область - 153 человека.
Несколько сенаторов отсутствовали по причинам болезни или "другим причинам". Однако, по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, все они высказались письменно "за" принятие законов.
С докладом по четырем регионам выступил председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.
В Киеве после госпереворота в 2014 году установился неонацистский режим, который развязал войну, ввел запреты на русский язык и русскую культуру, и все, что имеет отношение к России, сказал Карасин. Киев пересмотрел итоги Второй мировой войны, реабилитировал нацизм, нарушил нормы международного права, что было бы невозможно без поддержки Вашингтона. Граждан Украины поделили на два сорта, сказал он. В этих условиях Россия приняла решение - "моральный долг державы".
Замглавы МИД РФ Евгений Иванов прокомментировал порядок получения российских паспортов в этих регионах: паспортизация пройдет по ускоренной схеме. Те жители, которые временно находятся или проживают за рубежом в течении месяца должны будут определиться со своим гражданством.
Журналисты убедились, что после решения Конституционного суда РФ о том, что жители Донецкой Народной Республики (ДНР) являются гражданами России, в Донецке выстроились очереди за российскими паспортами.
Провокация Илона Маска
Вечером 3 октября в своем Twitter американский предприниматель Илон Маск сделал публикацию, взорвавшую мировое интернет-пространство. Маск предложил свой план "мирного урегулирования украинского конфликта":
"— Повтор референдумов на оккупированных территориях под наблюдением ООН.
— Крым формально в составе России, как и был с 1783 года до "ошибки Хрущёва".
— Подача воды в Крым.
— Украина остаётся нейтральным государством.
В России в три раза больше населения, чем на Украине, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира... Я по-прежнему очень поддерживаю Украину, но убеждён, что массовая эскалация войны нанесёт большой вред Украине и, возможно, миру..."
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию достаточно положительно, однако, заметил, что жители освобожденных территорий уже выразили свое мнение и никаких повторных референдумов проводить не нужно.
На самом деле, это весьма позитивно, что такой человек, как Маск ищет пути мирного выхода. … Такие люди пытаются логически задуматься, что можно сделать, чтобы перейти в мирное русло
На твит Маска тут же отреагировали мировые общественные деятели, украинские политики и президент Литвы.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил в ответ свой план:
"1. Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым.
2. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не сможет угрожать другим.
3. Военные преступники предаются международному трибуналу".
Президент же Украины Владимир Зеленский запустил голосование:
"Какой Илон Маск вам нравится больше?
— Который поддерживает Украину.
— Который поддерживает Россию".
Сам Маск поспешил оправдаться: Украину поддерживает, просто не хочет всемирной ядерной катастрофы.
Затраты SpaceX (компания Маска – ред.) на запуск и поддержку Starlink в Украине на данный момент составляют около 80 млн долларов, в то время как поддержка России - 0 млн долларов. Очевидно, что мы за Украину. Попытка возврата Крыма" будет означать множество смертей, вероятное поражение Украины и угрозу ядерного конфликта.
Другой советник ОП Украины Алексей Арестович даже угодил в свой собственный скандал, обсуждая публикацию Маска. Его разозлили призывы студентов Киево-Могилянской академии в лучших западных традициях "отменить" популярного бизнесмена и Арестович с матом и оскорблениями высказался в их адрес, обвинив, в том числе, в "канадском феминизме" и "неомарксизме".
Правда, утром он извинился и признался, что отреагировал сгоряча.
Приношу свои искренние извинения студентам и преподавателям Киево-Могилянской академии (хотя очаги неомарксистских идей там попадаются ещё те). Тут я был конкретно неправ, и, безусловно, грести под одну гребёнку тысячи разных людей по одному формальному признаку нельзя.
Президент Литвы Гитанас Науседа в своем едком ответе, и того больше, сравнил Украину с Tesla, у которой "пытаются украсть колеса".
Российский политолог Сергей Марков прояснил ситуацию:
Почему твиты Маска по Украине вызвали бурю в СМИ и соцсетях? На Украине это вообще новость номер один. В США и Европе — миллионы ссылок. Значит, в идеях Маска скрыта огромная социальная энергия. Это энергия правды. Эту правду замалчивают, но она все время вырывается наружу. Эта правда в том, что если Запад хочет прекратить войну, то он должен уступить России в чем то очень важном. В этом смысл предложения Маска. Все это держат в голове, но не говорят. И когда кто то просто говорит эту главную запретную мысль вслух, то начинается буря. Как с твитом Маска.
Решения Зеленского и СНБО
Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Текст указа опубликован на сайте прездента.
Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным.
Также украинский президент издал документ о непризнании указов президента России Владимира Путина по Крыму, Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.
Он распорядился признать вышеперечисленные указы такими, которые не порождают никаких юридических последствий.