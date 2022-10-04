https://ukraina.ru/20221004/1039385485.html

ВСУ поймали пенсионера в Красном Лимане, переодели в форму и обвинили в шпионаже - NYT

ВСУ поймали пенсионера в Красном Лимане, переодели в форму и обвинили в шпионаже - NYT - 04.10.2022 Украина.ру

ВСУ поймали пенсионера в Красном Лимане, переодели в форму и обвинили в шпионаже - NYT

Украинские войска зашли в Красный Лиман в ДНР вместе с американскими журналистами издания The New York Times. По словам журналистов, боевики поймали 69-летнего пенсионера, который шел за дровами, и обвинили в шпионаже. Об этом говорится в статье "Фронтовая тайна: он искал дрова или Россию?" от 4 октября

2022-10-04T17:12

2022-10-04T17:12

2022-10-04T17:12

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красный лиман

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пенсионер

спецоперация

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Украинские боевики поймали в Красном Лимане 69-летнего Александра. Мужчина шел за дровами и наткнулся на украинских солдат. Они его схватили, обвязали голову кухонным полотенцем и заклеили скотчем. Пенсионера бросили в катер и куда-то отвезли по реке Северский Донец на допрос. Американские журналисты смогли разглядеть только обветренный подбородок и седую щетину на его лице, посмеялись над резиновыми сапогами - куда же он в них сможет убежать? На пенсионера надели российскую форму якобы для того, чтобы он не замерз.У Александра в Красном Лимане дача и огород. Он служил только в Советской армии - в 1971 году. Мужчина не понимал, в чем его обвиняют, за что, и не соглашался с обвинениями. "Украинские солдаты на это не купились", пишут репортеры NYT. Они спросили у мужчины, страшно ли ему - тот ответил утвердительно.В карманах у Александра нашли рубли, билет на поездку из Красного Лимана в Иловайск и просроченный пропуск-разрешение на выезд за пределы освобожденной территории ДНР.Украинские военные берут в плен не только военнослужащих, но и мирных жителей, пишут журналисты. Гражданских обычно обвиняют в сотрудничестве с россиянами, и отвозят на допросы. Александра, например, подозревают в службе в российской разведке.

https://ukraina.ru/20221004/1039382155.html

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новости, всу, красный лиман, задержание, пенсионер, спецоперация