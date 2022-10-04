ВСУ поймали пенсионера в Красном Лимане, переодели в форму и обвинили в шпионаже - NYT - 04.10.2022 Украина.ру
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ВСУ поймали пенсионера в Красном Лимане, переодели в форму и обвинили в шпионаже - NYT
ВСУ поймали пенсионера в Красном Лимане, переодели в форму и обвинили в шпионаже - NYT - 04.10.2022 Украина.ру
ВСУ поймали пенсионера в Красном Лимане, переодели в форму и обвинили в шпионаже - NYT
Украинские войска зашли в Красный Лиман в ДНР вместе с американскими журналистами издания The New York Times. По словам журналистов, боевики поймали 69-летнего пенсионера, который шел за дровами, и обвинили в шпионаже. Об этом говорится в статье "Фронтовая тайна: он искал дрова или Россию?" от 4 октября
2022-10-04T17:12
2022-10-04T17:12
новости
всу
красный лиман
задержание
пенсионер
спецоперация
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Украинские боевики поймали в Красном Лимане 69-летнего Александра. Мужчина шел за дровами и наткнулся на украинских солдат. Они его схватили, обвязали голову кухонным полотенцем и заклеили скотчем. Пенсионера бросили в катер и куда-то отвезли по реке Северский Донец на допрос. Американские журналисты смогли разглядеть только обветренный подбородок и седую щетину на его лице, посмеялись над резиновыми сапогами - куда же он в них сможет убежать? На пенсионера надели российскую форму якобы для того, чтобы он не замерз.У Александра в Красном Лимане дача и огород. Он служил только в Советской армии - в 1971 году. Мужчина не понимал, в чем его обвиняют, за что, и не соглашался с обвинениями. "Украинские солдаты на это не купились", пишут репортеры NYT. Они спросили у мужчины, страшно ли ему - тот ответил утвердительно.В карманах у Александра нашли рубли, билет на поездку из Красного Лимана в Иловайск и просроченный пропуск-разрешение на выезд за пределы освобожденной территории ДНР.Украинские военные берут в плен не только военнослужащих, но и мирных жителей, пишут журналисты. Гражданских обычно обвиняют в сотрудничестве с россиянами, и отвозят на допросы. Александра, например, подозревают в службе в российской разведке.
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452
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новости, всу, красный лиман, задержание, пенсионер, спецоперация
Новости, ВСУ, Красный Лиман, задержание, пенсионер, Спецоперация

ВСУ поймали пенсионера в Красном Лимане, переодели в форму и обвинили в шпионаже - NYT

17:12 04.10.2022
 
В Красном Лимане ВСУ поймали пенсионера с дровами
В Красном Лимане ВСУ поймали пенсионера с дровами
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Украинские войска зашли в Красный Лиман в ДНР вместе с американскими журналистами издания The New York Times. По словам журналистов, боевики поймали 69-летнего пенсионера, который шел за дровами, и обвинили в шпионаже. Об этом говорится в статье "Фронтовая тайна: он искал дрова или Россию?" от 4 октября
Украинские боевики поймали в Красном Лимане 69-летнего Александра. Мужчина шел за дровами и наткнулся на украинских солдат. Они его схватили, обвязали голову кухонным полотенцем и заклеили скотчем. Пенсионера бросили в катер и куда-то отвезли по реке Северский Донец на допрос. Американские журналисты смогли разглядеть только обветренный подбородок и седую щетину на его лице, посмеялись над резиновыми сапогами - куда же он в них сможет убежать? На пенсионера надели российскую форму якобы для того, чтобы он не замерз.
"Некоторые солдаты предложили связать Александру руки. Один человек спросил, есть ли у кого веревка. — Не надо — куда он побежит? Вариантов бегства у Александра было немного: бежать в своих черных мультяшно больших резиновых сапогах по раскисшей дороге к украинским военным позициям или пробираться в воду, покрытую водорослями", - пишут американские журналисты.
У Александра в Красном Лимане дача и огород. Он служил только в Советской армии - в 1971 году. Мужчина не понимал, в чем его обвиняют, за что, и не соглашался с обвинениями. "Украинские солдаты на это не купились", пишут репортеры NYT. Они спросили у мужчины, страшно ли ему - тот ответил утвердительно.
В карманах у Александра нашли рубли, билет на поездку из Красного Лимана в Иловайск и просроченный пропуск-разрешение на выезд за пределы освобожденной территории ДНР.
Украинские военные берут в плен не только военнослужащих, но и мирных жителей, пишут журналисты. Гражданских обычно обвиняют в сотрудничестве с россиянами, и отвозят на допросы. Александра, например, подозревают в службе в российской разведке.
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
16:50
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистамиУкраинские войска зашли в Красный Лиман в ДНР вместе с американскими журналистами. Корреспонденты The New York Times публикуют материалы из оставленного союзными силами города
 
НовостиВСУКрасный ЛиманзадержаниепенсионерСпецоперация
 
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