https://ukraina.ru/20221004/1039384490.html

Работа на СБУ, отключение и консервация? Лизан рассказал, что ждёт Запорожскую АЭС. Видео

Работа на СБУ, отключение и консервация? Лизан рассказал, что ждёт Запорожскую АЭС. Видео - 04.10.2022 Украина.ру

Работа на СБУ, отключение и консервация? Лизан рассказал, что ждёт Запорожскую АЭС. Видео

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал о судьбе Запорожской АЭС, а также о последствиях утечки газа... Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T17:02

2022-10-04T17:02

2022-10-04T17:02

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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал о судьбе Запорожской АЭС, а также о последствиях утечки газа на "Северных потоках" для стран Европы и аспектах переориентации российской нефти на восток:01:05 - Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ: изменится ли ситуация с обстрелами?04:07 - Перспективы и судьба Запорожской АЭС;07:25 - Отправка российской нефти на восток по железной дороге: будет ли это хорошей альтернативой для переориентации поставок?10:05 - Что ждёт нити "Северных потоков", стоит ли их восстанавливать?13:56 - Нехватка плавучих терминалов для перевозки СПГ: какого пика может достичь ситуация с энергоресурсами в Европе?18:52 - Ценовой потолок на российскую нефть - смертельный удар для Запада и выгода для России;22:00 - Сколько времени потребуется для стабилизации российской экономики? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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