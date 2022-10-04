https://ukraina.ru/20221004/1039383665.html

Санду сдаёт территорию Киеву, экономика Украины обвалилась: что говорили об Украине в мире 4 октября

Санду сдаёт территорию Киеву, экономика Украины обвалилась: что говорили об Украине в мире 4 октября - 04.10.2022 Украина.ру

Санду сдаёт территорию Киеву, экономика Украины обвалилась: что говорили об Украине в мире 4 октября

Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T17:20

2022-10-04T17:20

2022-10-04T17:20

эксклюзив

украина

молдавия

сербия

александр вучич

санду

всемирный банк

экономика

спецоперация

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Санду готова помочь Киеву – даже целыми регионамиПранкеры Вован и Лексус побеседовали от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с президентом Молдавии Майей Санду."Когда я была в Киеве, мы обсуждали вопрос с селом Джурджулешты (в Кагульском районе Молдавии, граничащее с Румынией и Украиной – ред.), и мы выступили с предложением. Ваши люди приехали и осмотрели территорию, которую мы готовы вам предоставить. Пока мы ещё пытаемся решить юридические вопросы с портом в целом, но можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет", – сказала глава государства.Санду поинтересовалась у собеседника, интересует ли ещё предложение Киев, поскольку после визита технических специалистов Молдавия так и не получила ответа от украинских властей.Кроме того, она сказала о готовности республики к проведению мобилизации, несмотря на небольшую армию."Если русские подойдут близко к Одессе, мы должны быть готовы принять население Одессы, которое находится в 70 километрах от контрольно-пропускного пункта на границе", – добавила Санду.Администрация президента Молдавии опровергла достоверность опубликованной записи, утверждая, что это монтаж звука и изображения – глава государства не обсуждала с российскими пранкерами ни возможную мобилизацию, ни вопрос передачи Украине села Джурджулешты во временное пользование.Вучич преподал Украине урок историиПрезидент Сербии Александр Вучич резко ответил на реплику посла Украины в Сербии Владимира Толкача о том, что сложно понять позицию Белграда, не желающего вводить санкции против России за проведение военной спецоперации на Украине, и призыв оказать поддержку Киеву."Если иностранные дипломаты считают, что пришло время нагло оказать давление на нашу страну, они выбрали неподходящий момент. Мы не позволим даже тем, кто намного сильнее, сделать это. Мы не совершали ничего плохого против Украины", – заявил сербский лидер.Вучич отметил, что не помнит, чтобы Украина в 1999 году делала всё возможное, чтобы помочь Югославии или приостановить полёты из Киева в страны, которые бомбили бывшую Югославию.Тогда НАТО начала военную операцию на основании утверждения западных стран, что власти Союзной Республики Югославия (в составе Сербии и Черногории) проводят этнические чистки в косовской автономии, чем спровоцировали в регионе гуманитарную катастрофу, в результате авиаударов погибло более 2 500 человек, включая 87 детей. Отголоски тех событий дают о себе знать и сегодня – в результате применения обеднённого урана в 1999 году (за 3 месяца было сброшено 15 тонн обеднённого урана) в стране резко вырос уровень онкологических заболеваний, сейчас Сербия занимает первое место в Европе по этому показателю (ежегодно онкологические заболевания выявляют более чем у 40 000 человек)."Они (украинские власти – ред.) могут читать лекции кому-то другому", – подчеркнул Вучич.Как украинская экономика переживёт военную спецоперацию РФВсемирный банк представил прогноз о развитии экономика Украины на фоне проведения Россией военной спецоперации."В настоящее время прогнозируется, что экономика Украины сократится на 35% в этом году", – говорится в сообщении.Экономическая деятельность страны несёт потери из-за разрушения производственных мощностей, повреждения сельскохозяйственных земель и сокращения рабочей силы, объясняют аналитики."По последним оценкам Всемирного банка, потребности в восстановлении и реконструкции в социальном, производственном и инфраструктурном секторах составляют не менее $349 млрд", – сообщили представители организации.Эта цифра превышает объём экономики Украины в 2021 году более чем в 1,5 раза, указывает Всемирный банк.

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https://ukraina.ru/20220809/1037445390.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, молдавия, сербия, александр вучич, санду, всемирный банк, экономика, спецоперация