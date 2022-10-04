"Войска Екатерины уже от нескольких лет занимали этот край". Как Галичина стала австрийской - 04.10.2022 Украина.ру
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"Войска Екатерины уже от нескольких лет занимали этот край". Как Галичина стала австрийской
"Войска Екатерины уже от нескольких лет занимали этот край". Как Галичина стала австрийской - 04.10.2022 Украина.ру
"Войска Екатерины уже от нескольких лет занимали этот край". Как Галичина стала австрийской
4 октября 1772 года наместник Вены в Королевстве Галиция и Лодомерия граф Антон фон Перген официально объявил о "возвращении" края под власть Габсбургов,... Украина.ру, 04.10.2022
2022-10-04T16:47
2022-10-04T16:47
история
xviii век
галичина
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4 октября 1772 года наместник Вены в Королевстве Галиция и Лодомерия граф Антон фон Перген официально объявил о "возвращении" края под власть Габсбургов, владеющих в том числе короной короля ВенгрииВпервые латинизированное название "Галиция и Лодомерия", происходящее от "Галичина и Владимерия" (последним словом титуловали Волынь — по названию её столицы, города Владимир) было использовано венгерским королём Андрашем II. Он претендовал на престол Галицко-Волынской Руси после смерти в 1205 году Романа Мстиславича Великого и был коронован как "Божьей милостью король Венгрии, Далмации, Хорватии, Рима, Сербии, Галиции и Лодомерии" (лат. Dei gratia, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Romae, Serviae, Galliciae, Lodomeriaeque rex).В древнерусском Галицко-Волынском государстве после пресечения мужской линии рода правящей династии Романовичей был призван на престол Юрий II Болеслав — сын Тройдена І Пяста и Марии Юрьевны, дочери короля Руси Юрия I Львовича. После его смерти в 1340 году начались войны за галицко-волынское наследство, в результате которых Галицкая земля вошла в состав Польского королевства Казимира Великого из династии Пястов, а Волынь осталась за Гедиминовичами. Галицкие владения в Закарпатье ещё в конце XIII века отошли к венгерской короне как приданое за дочерью Льва Даниловича.В 1372 году король Венгрии и Польши Людовик I Великий включил Галицкую землю в состав Венгрии, но в 1387 году его дочь Ядвига, королева Польши, включила Галицкое королевство в состав королевства Польского. В 1434 году польский король Владислав III Варненьчик образовал из галицко-волынских земель воеводства, и позднее Галичина и Волынь вошли в состав Речи Посполитой в качестве польских коронных земель (Галичина — как Воеводство Русское).Но Венгрия не признавала аннексии края Польшей, и король Венгрии сохранял титул короля Галичины и Волыни (что было подтверждено Папой Римским), а короли Польши именовались лишь Великими Князьями Русскими.В середине XVI века королевство Венгрии было разделено между турками и Габсбургами. К последним перешли все принадлежащие Короне Святого Иштвана (Стефана) титулы, включая королей Галичины и Волыни.Шанс наполнить этот формальный титул реальным территориальным содержанием появился у Габсбургов во второй половине XVIII века, когда Польское государство, вследствие внутренних конфликтов, на всех парах двигалось к своему исчезновению с карты Европы.Правда, вопреки распространённому стереотипу Львов австрийские войска освободили не от польских, а от российских войск. Но, обо всём по порядку.Всё началось в городке Баре в Подолье, где 29 февраля 1768 часть шляхты организовала "конфедерацию для спасения Польши" от пророссийской политики бывшего любовника Екатерины II, короля Станислава Августа Понятовского. В те времена русские агенты, среди которых были и представители магнатских семей, подкупом и шантажом вербовали в Польше сторонников царицы Екатерины II.В результате этого конфликта уже в июне 1768-го во Львов вошли русские войска под командованием генерала Михаила Кречетникова для "защиты от конфедератов, турок и гайдамаков".27 мая 1769 войско конфедератов подошло ко Львову и заняло часть его районов. К примеру, ставка вождя барских конфедератов Казимежа Пулаского находилась в епископском дворце на Святоюрской горе. Польскими королевскими и русскими войсками командовал тогда комендант Львова полковник Фелициан Коритовский, который отказался сдать город. В ночь на 2 июня конфедераты несколько раз штурмовали центр города, трижды врываясь на валы, но были отбиты.5 июня 1769 года подошли свежие русские силы, и конфедераты от Львова отступили.И хотя в ночь на 7 июля 1770-го отряд конфедератов под командованием полковника Шютца неожиданно занял Львов, выгнав из города русский гарнизон полковника Траубенберґа, но уже через несколько дней поляки отступили, прихватив несколько пушек и 200 тысяч злотых из русской военной кассы. После этого инцидента в 1770-1772 годах Россия держала во Львове сильный гарнизон.При этом Габсбурги не собирались мириться с фактической оккупацией Россией воеводств Речи Посполитой, на которые претендовала Австрия.Ещё в 1770-м австрийские войска заняли принадлежащие Польше подкарпатские территории вдоль реки Дунаец. Это ещё не была аннексия, а скорее попытка поставить заслон возможному русскому продвижению через Карпаты. И хотя дело шло к первому разделу Польши, который фактически начался ещё 17 февраля 1772 года, когда Пруссия заняла часть Поморья и Великопольши, а Россия — восточную Белоруссию и часть Ливонии, однако российская императрица очень не хотела отдавать Австрии "Червонную Русь", как называли тогда в Санкт-Петербурге Галичину.Но Екатерина II вынуждена уступить настойчивым просьбам прусского короля Фридриха II. Последний, забрав в 1744-м у Австрии большую часть Силезии, хотел компенсировать Вене эту потерю за счёт Львова и Русского воеводства.Как писал львовский историк Бронислав Павловский, "на дне приятельских отношений скрывался взаимный антагонизм на фоне исключительных интересов, которых главным объектом, как в дипломатии, так и в фактической военной оккупации, было Русское воеводство, а в частности город Львов… И это неудивительно, потому что войска Екатерины уже от нескольких лет занимали этот край под предлогом борьбы с конфедератами, и поэтому начали уже считать оккупированную территорию своей обретённой собственностью".Хотя переговоры в Санкт-Петербурге о разделе Польши между Россией, Пруссией и Австрией ещё продолжались, уже 14 мая 1772 года войска Габсбургов под командованием Андреаса Гадика графа фон Футака перешли границы Галичины.А 8 июня из Северной Венгрии (ныне Словакия) выдвинулся фельдмаршал-лейтенант Николаус (Миклош) Эстерхази во главе трёх полков гусар и двух батальонов пехоты. Его корпус перешёл Лупковский перевал и 14 июня подошёл к городку Леско над рекой Сан. Здесь австрийские войска впервые встретились с русскими. После этого русские офицеры сопровождали австрийские полки на пути от карпатских перевалов до Львова: формально с целью помощи, а реально — чтобы задержать их передвижение. Русские войска не спешили оставлять галицкие земли, где за четыре года накопили немалые запасы провианта.Фельдмаршал Эстерхази лично отправился во Львов, чтобы договориться о передаче города с генералом Каменским, который командовал русскими войсками в Галичине. Однако Каменский заявил, что не может допустить австрийцев восточнее линии Самбор-Яворов, ссылаясь на приказ от фельдмаршала Петра Румянцева, командующего I армии, воевавшей тогда с турками.Несмотря на отказ, 23 июня 1772-го Эстерхази отправился из города Рудки во Львов в сопровождении двух гусарских эскадронов. Но русский гарнизон города гусар не впустил, во Львов попал только сам Эстерхази с восемью воинами личной охраны.29 июня к городу подошла уже значительная часть австрийских войск, но и их русские дальше не пропускали. Австрийцы вынуждены были стоять лагерем между Кульпарковом и Скниловом, ожидая пока русские войска оставят Львов. Даже 25 июля, когда во Львов прибыл командующий австрийскими войсками генерал Андрeас Гадик, его впустили в город только с небольшой свитой.Ситуация изменилась лишь после того, как 5 августа 1772 года в Санкт-Петербурге полномочные представители Пруссии, России и Австрии подписали трактат о разделе польских земель.Граница габсбургских владений простиралась от Силезии вдоль реки Висла до Сандомира, дальше проходила через Замостье и Грубешев до Западного Буга и Днестра. В состав созданного на новых землях Королевства Галиции и Лодомерии с княжествами Освенцимским и Заторским вошла Галичина, очень небольшая часть исторической Волыни и южная Польша (часть Краковского и Сандомирского воеводств).24 августа 1772 года фельдмаршал Румянцев отдал приказ генералу Каменскому оставить Львов, хотя фельдмаршалу Эстерхази сообщили об этом только 3 сентября.Русские войска должны были покинуть Львов до 6 сентября, но затянули с уходом до 15 числа, когда город покинули последние российские отряды. В тот же день во Львов начали входить австрийские части, хотя последний отряд польского коронного войска в составе 50 человек оставил город только 16 сентября 1772-го.Мещане и шляхта не оказывали сопротивления австрийским войскам, которые в городе и в пригородах располагались в частных домах. Военное командование края, во главе которого стоял генерал Андреас Гадик, заняло дворец латинского архиепископа (ныне дом №9 на площади Рынок). Кстати, в соседнем особняке, бывшем дворце Любомирских, ещё в 1768-м устроил себе резиденцию упомянутый выше русский генерал Кречетников.Однако с октября 1772 года в бывшем дворце Любомирских поселился уполномоченный императорский комиссар, а впоследствии первый губернатор края граф Иоганн Баптист Антон фон Перген.Он прибыл во Львов 29 сентября, а в воскресенье 4 октября в Латинской кафедре, главном католическом соборе Львова, состоялась его торжественная инаугурация. От имени императрицы Марии Терезии и императора Иосифа II первый губернатор воссозданного Королевства Галиция и Лодомерия провозгласил возвращение края под власть короны Габсбургов.Примечательно, что городской совет Львова ещё некоторое время пытался сохранить верность присяге, данной польскому королю Станиславу Понятовскому, но 10 января 1773-го по требованию губернатора края всё же присягнул Марии Терезии.Граф Антон фон Перген служил губернатором Королевства Галичина и Владимерия всего 10 месяцев, однако составил "Мемориал" — подробное описание края, который является единственным подобным документом тех времён."Мемориал" был лично вручён фон Пергеном императору Иосифу II во время визита того во Львов 6 августа 1773 года. Самой большой проблемой Галичины фон Перген считал неготовность польской шляхты к изменению политического строя, написав почти 250 лет назад:"…трудности лишь усиливаются, если законодатель края, переходящего от республиканских порядков к монархическому строю, должен бороться с падением нравов, своекорыстием олигархии, лишённой привилегий, и даже с её никчёмностью, особенно если правитель хочет, чтобы законы соответствовали желаниям разумной или угнетённой части народа".Хотя Австрийская и Российская монархии давно канули в Лету, эти слова до сих пор звучат актуально.
https://ukraina.ru/20210404/1031032788.html
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история, xviii век, галичина
История, XVIII век, Галичина

"Войска Екатерины уже от нескольких лет занимали этот край". Как Галичина стала австрийской

16:47 04.10.2022
 
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Олег Хавич
автор Ukraina.ru
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4 октября 1772 года наместник Вены в Королевстве Галиция и Лодомерия граф Антон фон Перген официально объявил о "возвращении" края под власть Габсбургов, владеющих в том числе короной короля Венгрии
Впервые латинизированное название "Галиция и Лодомерия", происходящее от "Галичина и Владимерия" (последним словом титуловали Волынь — по названию её столицы, города Владимир) было использовано венгерским королём Андрашем II. Он претендовал на престол Галицко-Волынской Руси после смерти в 1205 году Романа Мстиславича Великого и был коронован как "Божьей милостью король Венгрии, Далмации, Хорватии, Рима, Сербии, Галиции и Лодомерии" (лат. Dei gratia, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Romae, Serviae, Galliciae, Lodomeriaeque rex).
В древнерусском Галицко-Волынском государстве после пресечения мужской линии рода правящей династии Романовичей был призван на престол Юрий II Болеслав — сын Тройдена І Пяста и Марии Юрьевны, дочери короля Руси Юрия I Львовича. После его смерти в 1340 году начались войны за галицко-волынское наследство, в результате которых Галицкая земля вошла в состав Польского королевства Казимира Великого из династии Пястов, а Волынь осталась за Гедиминовичами. Галицкие владения в Закарпатье ещё в конце XIII века отошли к венгерской короне как приданое за дочерью Льва Даниловича.
В 1372 году король Венгрии и Польши Людовик I Великий включил Галицкую землю в состав Венгрии, но в 1387 году его дочь Ядвига, королева Польши, включила Галицкое королевство в состав королевства Польского. В 1434 году польский король Владислав III Варненьчик образовал из галицко-волынских земель воеводства, и позднее Галичина и Волынь вошли в состав Речи Посполитой в качестве польских коронных земель (Галичина — как Воеводство Русское).
Но Венгрия не признавала аннексии края Польшей, и король Венгрии сохранял титул короля Галичины и Волыни (что было подтверждено Папой Римским), а короли Польши именовались лишь Великими Князьями Русскими.
В середине XVI века королевство Венгрии было разделено между турками и Габсбургами. К последним перешли все принадлежащие Короне Святого Иштвана (Стефана) титулы, включая королей Галичины и Волыни.
«Повторное занятие Руси» Яна Матейко
4 апреля 2021, 16:00
Как Венгрия отдала Польше Королевство Русское4 апреля 1350 года в Буде король Венгрии Людовик I Великий подписал акт о передаче Польше Королевства Русского - за право занять польский трон после Казимира III Великого. При этом в интернете сегодня популярна ошибочная трактовка документа.
Шанс наполнить этот формальный титул реальным территориальным содержанием появился у Габсбургов во второй половине XVIII века, когда Польское государство, вследствие внутренних конфликтов, на всех парах двигалось к своему исчезновению с карты Европы.
Правда, вопреки распространённому стереотипу Львов австрийские войска освободили не от польских, а от российских войск. Но, обо всём по порядку.
Всё началось в городке Баре в Подолье, где 29 февраля 1768 часть шляхты организовала "конфедерацию для спасения Польши" от пророссийской политики бывшего любовника Екатерины II, короля Станислава Августа Понятовского. В те времена русские агенты, среди которых были и представители магнатских семей, подкупом и шантажом вербовали в Польше сторонников царицы Екатерины II.
В результате этого конфликта уже в июне 1768-го во Львов вошли русские войска под командованием генерала Михаила Кречетникова для "защиты от конфедератов, турок и гайдамаков".
27 мая 1769 войско конфедератов подошло ко Львову и заняло часть его районов. К примеру, ставка вождя барских конфедератов Казимежа Пулаского находилась в епископском дворце на Святоюрской горе. Польскими королевскими и русскими войсками командовал тогда комендант Львова полковник Фелициан Коритовский, который отказался сдать город. В ночь на 2 июня конфедераты несколько раз штурмовали центр города, трижды врываясь на валы, но были отбиты.
22 июня 2020, 15:13
Уманская резня. «Пик освободительной борьбы украинского народа» или этническая чистка21 июня 1768 года гайдамаками была взята Умань (ныне - Черкасская область), после чего несколько дней шла резня еврейского и польского населения. Это событие стало одной из основополагающих частей украинского мифа и вдохновляло погромщиков более поздних времён на повторение зверств. Как это было и кто прославил убийц, мы расскажем в этой статье
5 июня 1769 года подошли свежие русские силы, и конфедераты от Львова отступили.
И хотя в ночь на 7 июля 1770-го отряд конфедератов под командованием полковника Шютца неожиданно занял Львов, выгнав из города русский гарнизон полковника Траубенберґа, но уже через несколько дней поляки отступили, прихватив несколько пушек и 200 тысяч злотых из русской военной кассы. После этого инцидента в 1770-1772 годах Россия держала во Львове сильный гарнизон.
При этом Габсбурги не собирались мириться с фактической оккупацией Россией воеводств Речи Посполитой, на которые претендовала Австрия.
Ещё в 1770-м австрийские войска заняли принадлежащие Польше подкарпатские территории вдоль реки Дунаец. Это ещё не была аннексия, а скорее попытка поставить заслон возможному русскому продвижению через Карпаты. И хотя дело шло к первому разделу Польши, который фактически начался ещё 17 февраля 1772 года, когда Пруссия заняла часть Поморья и Великопольши, а Россия — восточную Белоруссию и часть Ливонии, однако российская императрица очень не хотела отдавать Австрии "Червонную Русь", как называли тогда в Санкт-Петербурге Галичину.
Но Екатерина II вынуждена уступить настойчивым просьбам прусского короля Фридриха II. Последний, забрав в 1744-м у Австрии большую часть Силезии, хотел компенсировать Вене эту потерю за счёт Львова и Русского воеводства.
18 марта 2019, 18:00
«Кагул 1770». Что означает надпись на автомате новозеландского массового убийцыОружие и экипировка Брентана Тарранта - стрелка, устроившего бойню в мечети и исламском центре новозеландского города Крайстчерч, - сплошь покрыто загадочными надписями. При ближайшем рассмотрении помимо неонацистских символов были выявлены упоминания исторических личностей и событий. Одно из них имеет прямое отношение к Одесской области.
Как писал львовский историк Бронислав Павловский, "на дне приятельских отношений скрывался взаимный антагонизм на фоне исключительных интересов, которых главным объектом, как в дипломатии, так и в фактической военной оккупации, было Русское воеводство, а в частности город Львов… И это неудивительно, потому что войска Екатерины уже от нескольких лет занимали этот край под предлогом борьбы с конфедератами, и поэтому начали уже считать оккупированную территорию своей обретённой собственностью".
Хотя переговоры в Санкт-Петербурге о разделе Польши между Россией, Пруссией и Австрией ещё продолжались, уже 14 мая 1772 года войска Габсбургов под командованием Андреаса Гадика графа фон Футака перешли границы Галичины.
А 8 июня из Северной Венгрии (ныне Словакия) выдвинулся фельдмаршал-лейтенант Николаус (Миклош) Эстерхази во главе трёх полков гусар и двух батальонов пехоты. Его корпус перешёл Лупковский перевал и 14 июня подошёл к городку Леско над рекой Сан. Здесь австрийские войска впервые встретились с русскими. После этого русские офицеры сопровождали австрийские полки на пути от карпатских перевалов до Львова: формально с целью помощи, а реально — чтобы задержать их передвижение. Русские войска не спешили оставлять галицкие земли, где за четыре года накопили немалые запасы провианта.
Фельдмаршал Эстерхази лично отправился во Львов, чтобы договориться о передаче города с генералом Каменским, который командовал русскими войсками в Галичине. Однако Каменский заявил, что не может допустить австрийцев восточнее линии Самбор-Яворов, ссылаясь на приказ от фельдмаршала Петра Румянцева, командующего I армии, воевавшей тогда с турками.
Несмотря на отказ, 23 июня 1772-го Эстерхази отправился из города Рудки во Львов в сопровождении двух гусарских эскадронов. Но русский гарнизон города гусар не впустил, во Львов попал только сам Эстерхази с восемью воинами личной охраны.
конвенция между Российской империей и королевством Пруссия о разделе земель Речи Посполитой
24 октября 2018, 07:56
День в истории. 24 октября: Австрия, Пруссия и Россия выкопали «историческую могилу» для ПольшиВ этот день в 1795 году была подписана конвенция между Российской империей и королевством Пруссия о разделе земель Речи Посполитой. Этот документ завершил документальное оформление окончательного раздела Польско-Литовского государства. Земли, доставшиеся России по итогам этого раздела, сегодня частично входят в состав Украины.
29 июня к городу подошла уже значительная часть австрийских войск, но и их русские дальше не пропускали. Австрийцы вынуждены были стоять лагерем между Кульпарковом и Скниловом, ожидая пока русские войска оставят Львов. Даже 25 июля, когда во Львов прибыл командующий австрийскими войсками генерал Андрeас Гадик, его впустили в город только с небольшой свитой.
Ситуация изменилась лишь после того, как 5 августа 1772 года в Санкт-Петербурге полномочные представители Пруссии, России и Австрии подписали трактат о разделе польских земель.
Граница габсбургских владений простиралась от Силезии вдоль реки Висла до Сандомира, дальше проходила через Замостье и Грубешев до Западного Буга и Днестра. В состав созданного на новых землях Королевства Галиции и Лодомерии с княжествами Освенцимским и Заторским вошла Галичина, очень небольшая часть исторической Волыни и южная Польша (часть Краковского и Сандомирского воеводств).
24 августа 1772 года фельдмаршал Румянцев отдал приказ генералу Каменскому оставить Львов, хотя фельдмаршалу Эстерхази сообщили об этом только 3 сентября.
Русские войска должны были покинуть Львов до 6 сентября, но затянули с уходом до 15 числа, когда город покинули последние российские отряды. В тот же день во Львов начали входить австрийские части, хотя последний отряд польского коронного войска в составе 50 человек оставил город только 16 сентября 1772-го.
29 ноября 2020, 02:00
«Тёща и свекровь всей Европы». Чем еще знаменита императрица, сделавшая Галичину и Буковину австрийскими29 ноября 1780 года умерла императрица Австрии Мария Терезия. Она была не только «тёщей Европы», но и кузиной Петра II. А с Екатериной Великой она разделила Польшу и европейские владения Турции.
Мещане и шляхта не оказывали сопротивления австрийским войскам, которые в городе и в пригородах располагались в частных домах. Военное командование края, во главе которого стоял генерал Андреас Гадик, заняло дворец латинского архиепископа (ныне дом №9 на площади Рынок). Кстати, в соседнем особняке, бывшем дворце Любомирских, ещё в 1768-м устроил себе резиденцию упомянутый выше русский генерал Кречетников.
Однако с октября 1772 года в бывшем дворце Любомирских поселился уполномоченный императорский комиссар, а впоследствии первый губернатор края граф Иоганн Баптист Антон фон Перген.
Он прибыл во Львов 29 сентября, а в воскресенье 4 октября в Латинской кафедре, главном католическом соборе Львова, состоялась его торжественная инаугурация. От имени императрицы Марии Терезии и императора Иосифа II первый губернатор воссозданного Королевства Галиция и Лодомерия провозгласил возвращение края под власть короны Габсбургов.
Примечательно, что городской совет Львова ещё некоторое время пытался сохранить верность присяге, данной польскому королю Станиславу Понятовскому, но 10 января 1773-го по требованию губернатора края всё же присягнул Марии Терезии.
Граф Антон фон Перген служил губернатором Королевства Галичина и Владимерия всего 10 месяцев, однако составил "Мемориал" — подробное описание края, который является единственным подобным документом тех времён.
Галицийское генерал-губернаторство герб - РИА Новости, 1920, 06.09.2018
6 сентября 2018, 10:11
5 сентября 1914 года. Начало работы русской администрации во Львове5 сентября(по новому стилю) 1914 года во Львове начала работать канцелярия временного военного генерал-губернатора графа Георгия Александровича Бобринского, днем ранее назначенного на эту должность
"Мемориал" был лично вручён фон Пергеном императору Иосифу II во время визита того во Львов 6 августа 1773 года. Самой большой проблемой Галичины фон Перген считал неготовность польской шляхты к изменению политического строя, написав почти 250 лет назад:
"…трудности лишь усиливаются, если законодатель края, переходящего от республиканских порядков к монархическому строю, должен бороться с падением нравов, своекорыстием олигархии, лишённой привилегий, и даже с её никчёмностью, особенно если правитель хочет, чтобы законы соответствовали желаниям разумной или угнетённой части народа".
Хотя Австрийская и Российская монархии давно канули в Лету, эти слова до сих пор звучат актуально.
 
ИсторияXVIII векГаличина
 
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Заголовок открываемого материала
17:43Новая стратегия ВСУ, Украина не нужна НАТО. О чём говорили эксперты 4 октября
17:20Санду сдаёт территорию Киеву, экономика Украины обвалилась: что говорили об Украине в мире 4 октября
17:17"Не хватает смелости": Захарова резко осудила бездействие комиссии ООН по правам человека
17:12ВСУ поймали пенсионера в Красном Лимане, переодели в форму и обвинили в шпионаже - NYT
17:02Работа на СБУ, отключение и консервация? Лизан рассказал, что ждёт Запорожскую АЭС. Видео
16:50ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
16:47"Войска Екатерины уже от нескольких лет занимали этот край". Как Галичина стала австрийской
16:00Уничтожение националистов, жертвы ВСУ, подготовка Минска к войне. Главное на Украине на 16:00 4 октября
15:58Экономист Дудчак назвал сумму российского ущерба от подрыва "Северных потоков"
15:56В причинах гибели мобилизованного в Новосибирске разберутся военные следователи
15:55В Минобороны РФ сообщили об ударах по ВСУ на Краснолиманском направлении
15:52Шойгу рассказал о сбитых в дни проведения референдумов самолётах киевского режима
15:51"Это дождик": экономист назвал выигрыш США от взрывов на "Северных потоках"
15:49Алексей Леонков: В ответ на прорыв ВСУ под Херсоном России нужно втоптать киевский режим в каменный век
15:26Путин подписал указ, позволяющий военнослужащим-срочникам заключать контракт с ФСБ
15:23В Кремле предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине поддержали с оговорками
15:22"Полки Малороссии, с победой вступившие в Париж": анонсировано мероприятие, связанное с СВО и 1812 годом
15:19"Русский хорошим не бывает": на Украине готовят новую волну зачисток
15:10Антирекорд от Украины: 74 ракеты по городу за 5 часов! Леонтьев о том, как живёт Новая Каховка. Видео
14:53Битва двух президентов Бразилии: Лула да Силва vs Болсонару. Для России оба хороши, а для Украины — плохи
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