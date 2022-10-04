https://ukraina.ru/20221004/1039382155.html

ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами

ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами - 04.10.2022 Украина.ру

ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами

Украинские войска зашли в Красный Лиман в ДНР вместе с американскими журналистами. Корреспонденты The New York Times публикуют материалы из оставленного союзными силами города

2022-10-04T16:50

2022-10-04T16:50

2022-10-04T17:06

новости

красный лиман

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всу

спецоперация

днр

украина

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Вооруженные силы Украины заняли город Красный Лиман в ДНР. По версии американских журналистов, Киев планирует развить наступление на Лисичанск, освобождение которого от украинских властей три месяца назад деморализовало ВСУ. По словам американских журналистов, тактические успехи Украины в Донбассе приводят к гибели мирных жителей. В Минобороны России 1 октября заявили об отводе войск из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. Глава ДНР Денис Пушилин заявил 4 октября о планах союзных сил освободить город.

https://ukraina.ru/20221004/1039365907.html

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новости, красный лиман, журналисты, всу, спецоперация, днр, украина