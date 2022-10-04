https://ukraina.ru/20221004/1039382155.html
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами - 04.10.2022 Украина.ру
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
Украинские войска зашли в Красный Лиман в ДНР вместе с американскими журналистами. Корреспонденты The New York Times публикуют материалы из оставленного союзными силами города
2022-10-04T16:50
2022-10-04T16:50
2022-10-04T17:06
новости
красный лиман
журналисты
всу
спецоперация
днр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039382035_0:86:1566:967_1920x0_80_0_0_b060f461dc1cec9c23124c2fd7b211fa.png.webp
Вооруженные силы Украины заняли город Красный Лиман в ДНР. По версии американских журналистов, Киев планирует развить наступление на Лисичанск, освобождение которого от украинских властей три месяца назад деморализовало ВСУ. По словам американских журналистов, тактические успехи Украины в Донбассе приводят к гибели мирных жителей. В Минобороны России 1 октября заявили об отводе войск из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. Глава ДНР Денис Пушилин заявил 4 октября о планах союзных сил освободить город.
https://ukraina.ru/20221004/1039365907.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039382035_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_57c400493d960f6ec483acbda48c5f8d.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, красный лиман, журналисты, всу, спецоперация, днр, украина
Новости, Красный Лиман, журналисты, ВСУ, Спецоперация, ДНР, Украина
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
16:50 04.10.2022 (обновлено: 17:06 04.10.2022)
Украинские войска зашли в Красный Лиман в ДНР вместе с американскими журналистами. Корреспонденты The New York Times публикуют материалы из оставленного союзными силами города
Вооруженные силы Украины заняли город Красный Лиман в ДНР. По версии американских журналистов, Киев планирует развить наступление на Лисичанск, освобождение которого от украинских властей три месяца назад деморализовало ВСУ.
«Но остается вопрос, как долго продержится украинский импульс. В последние дни некоторые украинские солдаты в Харьковской области говорили об истощении после нескольких недель непрекращающихся боев», — пишут журналисты NYT.
По словам американских журналистов, тактические успехи Украины в Донбассе приводят к гибели мирных жителей.
В Минобороны России 1 октября заявили об отводе войск из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. Глава ДНР Денис Пушилин заявил 4 октября о планах союзных сил освободить город.