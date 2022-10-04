Шойгу рассказал о сбитых в дни проведения референдумов самолётах киевского режима - 04.10.2022 Украина.ру
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Шойгу рассказал о сбитых в дни проведения референдумов самолётах киевского режима
Шойгу рассказал о сбитых в дни проведения референдумов самолётах киевского режима - 04.10.2022 Украина.ру
Шойгу рассказал о сбитых в дни проведения референдумов самолётах киевского режима
В дни проведения референдумов на освобожденных территориях были сбиты семь самолётов и 45 беспилотников ВСУ, а также перехвачены 109 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS и "Ольха". Об этом сообщил 4 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании
2022-10-04T15:52
2022-10-04T15:52
новости
сергей шойгу
вс рф
самолеты
беспилотники
рсзо
киевский режим
референдум
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Референдумы по вопросу о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях (где они проводились одновременно с голосованием о выходе из состава Украины) начались 23 и завершились 27 сентября. Согласно данным избиркомов регионов, подавляющее большинство голосов было подано за их вступление в состав РФ.Во время проведения референдумов ВСУ подвергли эти территории массированным обстрелам.
https://ukraina.ru/20221003/1039296527.html
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новости, сергей шойгу, вс рф, самолеты, беспилотники, рсзо, киевский режим, референдум
Новости, Сергей Шойгу, ВС РФ, самолеты, беспилотники, РСЗО, киевский режим, референдум

Шойгу рассказал о сбитых в дни проведения референдумов самолётах киевского режима

15:52 04.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Alex Layzell
- РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© commons.wikimedia.org / Alex Layzell
Читать в
В дни проведения референдумов на освобожденных территориях были сбиты семь самолётов и 45 беспилотников ВСУ, а также перехвачены 109 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS и "Ольха". Об этом сообщил 4 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании

Благодаря принятым мерам удалось спасти сотни жизней и обеспечить проведение референдумов

Рабочий визит министра обороны РФ С. Шойгу в Узбекистан
Сергей Шойгу
Министр обороны РФ
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях (где они проводились одновременно с голосованием о выходе из состава Украины) начались 23 и завершились 27 сентября.
Согласно данным избиркомов регионов, подавляющее большинство голосов было подано за их вступление в состав РФ.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 09:33
"Где русские военные?" - жители херсонского дома, разбитого снарядами ВСУ, рассказали правду об обстреле
Во время проведения референдумов ВСУ подвергли эти территории массированным обстрелам.
 
НовостиСергей ШойгуВС РФсамолетыбеспилотникиРСЗОкиевский режимреферендум
 
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