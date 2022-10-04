https://ukraina.ru/20221004/1039376588.html
Шойгу рассказал о сбитых в дни проведения референдумов самолётах киевского режима
Шойгу рассказал о сбитых в дни проведения референдумов самолётах киевского режима - 04.10.2022 Украина.ру
Шойгу рассказал о сбитых в дни проведения референдумов самолётах киевского режима
В дни проведения референдумов на освобожденных территориях были сбиты семь самолётов и 45 беспилотников ВСУ, а также перехвачены 109 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS и "Ольха". Об этом сообщил 4 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании
2022-10-04T15:52
2022-10-04T15:52
2022-10-04T15:52
новости
сергей шойгу
вс рф
самолеты
беспилотники
рсзо
киевский режим
референдум
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Референдумы по вопросу о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях (где они проводились одновременно с голосованием о выходе из состава Украины) начались 23 и завершились 27 сентября. Согласно данным избиркомов регионов, подавляющее большинство голосов было подано за их вступление в состав РФ.Во время проведения референдумов ВСУ подвергли эти территории массированным обстрелам.
https://ukraina.ru/20221003/1039296527.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, вс рф, самолеты, беспилотники, рсзо, киевский режим, референдум
Новости, Сергей Шойгу, ВС РФ, самолеты, беспилотники, РСЗО, киевский режим, референдум
Шойгу рассказал о сбитых в дни проведения референдумов самолётах киевского режима
В дни проведения референдумов на освобожденных территориях были сбиты семь самолётов и 45 беспилотников ВСУ, а также перехвачены 109 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS и "Ольха". Об этом сообщил 4 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании
Благодаря принятым мерам удалось спасти сотни жизней и обеспечить проведение референдумов
Сергей Шойгу
Министр обороны РФ
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях (где они проводились одновременно с голосованием о выходе из состава Украины) начались 23 и завершились 27 сентября.
Согласно данным избиркомов регионов, подавляющее большинство голосов было подано за их вступление в состав РФ.
Во время проведения референдумов ВСУ подвергли эти территории массированным обстрелам.