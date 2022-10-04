https://ukraina.ru/20221004/1039376588.html

Шойгу рассказал о сбитых в дни проведения референдумов самолётах киевского режима

Шойгу рассказал о сбитых в дни проведения референдумов самолётах киевского режима - 04.10.2022 Украина.ру

Шойгу рассказал о сбитых в дни проведения референдумов самолётах киевского режима

В дни проведения референдумов на освобожденных территориях были сбиты семь самолётов и 45 беспилотников ВСУ, а также перехвачены 109 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS и "Ольха". Об этом сообщил 4 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании

2022-10-04T15:52

2022-10-04T15:52

2022-10-04T15:52

новости

сергей шойгу

вс рф

самолеты

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рсзо

киевский режим

референдум

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Референдумы по вопросу о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях (где они проводились одновременно с голосованием о выходе из состава Украины) начались 23 и завершились 27 сентября. Согласно данным избиркомов регионов, подавляющее большинство голосов было подано за их вступление в состав РФ.Во время проведения референдумов ВСУ подвергли эти территории массированным обстрелам.

https://ukraina.ru/20221003/1039296527.html

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2022

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новости, сергей шойгу, вс рф, самолеты, беспилотники, рсзо, киевский режим, референдум