https://ukraina.ru/20221004/1039376278.html
В причинах гибели мобилизованного в Новосибирске разберутся военные следователи
В причинах гибели мобилизованного в Новосибирске разберутся военные следователи - 04.10.2022 Украина.ру
В причинах гибели мобилизованного в Новосибирске разберутся военные следователи
Военные следователи устанавливают причины гибели мужчины, который был мобилизован в Новосибирске, сообщает РИА Новости, приводя комментарий уполномоченной по правам человека в Новосибирской области Нины Шалабаевой 4 октября
2022-10-04T15:56
2022-10-04T15:56
2022-10-04T15:56
новости
мобилизация
новосибирск
следствие
гибель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039228429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26678215cbbf8ab447a2596780379810.jpg.webp
Шалабаева уточнила, что сотрудники компетентных органов в данный момент проводят проверку и в ближайшее время дадут оценку произошедшему и выяснят причины.
https://ukraina.ru/20221004/1039370749.html
новосибирск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039228429_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_279bff5c09dc87146d2996d2cd84893f.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, новосибирск, следствие, гибель
Новости, мобилизация, Новосибирск, следствие, гибель
В причинах гибели мобилизованного в Новосибирске разберутся военные следователи
Военные следователи устанавливают причины гибели мужчины, который был мобилизован в Новосибирске, сообщает РИА Новости, приводя комментарий уполномоченной по правам человека в Новосибирской области Нины Шалабаевой 4 октября