В Минобороны РФ сообщили об ударах по ВСУ на Краснолиманском направлении - 04.10.2022 Украина.ру
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В Минобороны РФ сообщили об ударах по ВСУ на Краснолиманском направлении
В Минобороны РФ сообщили об ударах по ВСУ на Краснолиманском направлении - 04.10.2022 Украина.ру
В Минобороны РФ сообщили об ударах по ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы России нанесли массированное огневое поражение подразделениям ВСУ в селе Торское в восьми километрах от Красного Лимана. Об этом 4 октября сообщили в Минобороны России
2022-10-04T15:55
2022-10-04T15:55
новости
красный лиман
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Вооруженные силы России нанесли удар по позициям подразделений 66-й механизированной бригады ВСУ в районе села Торское (Краматорский район ДНР) и двум пунктам временной дислокации националистических формирований. В Торском, по данным Минобороны, уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.В Минобороны России 1 октября сообщили об отводе войск из Красного Лимана на более выгодные рубежи. 4 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах вернуться в Красный Лиман. Союзные войска укрепляют позиции, линия фронта на Краснолиманском направлении стабилизируется, считает он.
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новости, красный лиман, днр, всу, минобороны рф
Новости, Красный Лиман, ДНР, ВСУ, Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили об ударах по ВСУ на Краснолиманском направлении

15:55 04.10.2022
 
Красный Лиман
Красный Лиман
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Вооруженные силы России нанесли массированное огневое поражение подразделениям ВСУ в селе Торское в восьми километрах от Красного Лимана. Об этом 4 октября сообщили в Минобороны России
Вооруженные силы России нанесли удар по позициям подразделений 66-й механизированной бригады ВСУ в районе села Торское (Краматорский район ДНР) и двум пунктам временной дислокации националистических формирований. В Торском, по данным Минобороны, уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
"Уничтожено более 120 националистов и 14 единиц бронетехники", - сообщили в Минобороны.
В Минобороны России 1 октября сообщили об отводе войск из Красного Лимана на более выгодные рубежи. 4 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах вернуться в Красный Лиман. Союзные войска укрепляют позиции, линия фронта на Краснолиманском направлении стабилизируется, считает он.
Глава ДНР Денис Пушилин
12:59
Пушилин сообщил о планах освободить Красный ЛиманГлава ДНР Денис Пушилин сообщил о планах союзных войск освободить оставленный Красный Лиман. Об этом 4 октября пишут журналисты РИА Новости
 
НовостиКрасный ЛиманДНРВСУМинобороны РФ
 
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