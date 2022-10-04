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В Минобороны РФ сообщили об ударах по ВСУ на Краснолиманском направлении
В Минобороны РФ сообщили об ударах по ВСУ на Краснолиманском направлении - 04.10.2022 Украина.ру
В Минобороны РФ сообщили об ударах по ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы России нанесли массированное огневое поражение подразделениям ВСУ в селе Торское в восьми километрах от Красного Лимана. Об этом 4 октября сообщили в Минобороны России
2022-10-04T15:55
2022-10-04T15:55
2022-10-04T15:55
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красный лиман
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Вооруженные силы России нанесли удар по позициям подразделений 66-й механизированной бригады ВСУ в районе села Торское (Краматорский район ДНР) и двум пунктам временной дислокации националистических формирований. В Торском, по данным Минобороны, уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.В Минобороны России 1 октября сообщили об отводе войск из Красного Лимана на более выгодные рубежи. 4 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах вернуться в Красный Лиман. Союзные войска укрепляют позиции, линия фронта на Краснолиманском направлении стабилизируется, считает он.
https://ukraina.ru/20221004/1039365907.html
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новости, красный лиман, днр, всу, минобороны рф
Новости, Красный Лиман, ДНР, ВСУ, Минобороны РФ
В Минобороны РФ сообщили об ударах по ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы России нанесли массированное огневое поражение подразделениям ВСУ в селе Торское в восьми километрах от Красного Лимана. Об этом 4 октября сообщили в Минобороны России
Вооруженные силы России нанесли удар по позициям подразделений 66-й механизированной бригады ВСУ в районе села Торское (Краматорский район ДНР) и двум пунктам временной дислокации националистических формирований. В Торском, по данным Минобороны, уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
"Уничтожено более 120 националистов и 14 единиц бронетехники", - сообщили в Минобороны.
В Минобороны России 1 октября сообщили об отводе войск из Красного Лимана на более выгодные рубежи. 4 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах вернуться в Красный Лиман. Союзные войска укрепляют позиции, линия фронта на Краснолиманском направлении стабилизируется, считает он.