Экономист Дудчак назвал сумму российского ущерба от подрыва "Северных потоков"

"По первому потоку поставки были достаточно большие, это обеспечивало рекордную выручку "Газпрому". Можно говорить о прямом ущербе более чем 2 миллиарда долларов из-за потери самого газа в трубе, который там был. Можно говорить о потерях, но, наверное, это будет не совсем корректно, если говорить о выручке от европейцев, потому что мы на нее не можем до конца приобрести то, что нам надо у тех же европейских компаний", - сказал экономист.