Экономист Дудчак назвал сумму российского ущерба от подрыва "Северных потоков" - 04.10.2022 Украина.ру
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Экономист Дудчак назвал сумму российского ущерба от подрыва "Северных потоков"
Экономист Дудчак назвал сумму российского ущерба от подрыва "Северных потоков" - 04.10.2022 Украина.ру
Экономист Дудчак назвал сумму российского ущерба от подрыва "Северных потоков"
Точно оценить сумму ущерба от диверсий сложно, поскольку "Северный поток-2" так и не начал работать, однако отдельные подсчеты все же можно произвести, рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
2022-10-04T15:58
2022-10-04T15:58
новости
экономист
александр дудчак
россия
северный поток
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Так или иначе, резюмировал он, произошедшее на газопроводах ускорит процесс по перенаправлению этих потоков газа. Сделать это непросто технически, однако возможность такая есть.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221004/1039362487.html
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новости, экономист, александр дудчак, россия, северный поток
Новости, экономист, Александр Дудчак, Россия, Северный поток

Экономист Дудчак назвал сумму российского ущерба от подрыва "Северных потоков"

15:58 04.10.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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Точно оценить сумму ущерба от диверсий сложно, поскольку "Северный поток-2" так и не начал работать, однако отдельные подсчеты все же можно произвести, рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
"По первому потоку поставки были достаточно большие, это обеспечивало рекордную выручку "Газпрому". Можно говорить о прямом ущербе более чем 2 миллиарда долларов из-за потери самого газа в трубе, который там был. Можно говорить о потерях, но, наверное, это будет не совсем корректно, если говорить о выручке от европейцев, потому что мы на нее не можем до конца приобрести то, что нам надо у тех же европейских компаний", - сказал экономист.
Так или иначе, резюмировал он, произошедшее на газопроводах ускорит процесс по перенаправлению этих потоков газа. Сделать это непросто технически, однако возможность такая есть.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Александр Дудчак интервью - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
13:44
Александр Дудчак: За Северные потоки надо ударить по кабелям связи между ЕС и США, и по кораблям с СПГ
 
НовостиэкономистАлександр ДудчакРоссияСеверный поток
 
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