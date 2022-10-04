https://ukraina.ru/20221004/1039375661.html
Экономист Дудчак назвал сумму российского ущерба от подрыва "Северных потоков"
Экономист Дудчак назвал сумму российского ущерба от подрыва "Северных потоков" - 04.10.2022 Украина.ру
Экономист Дудчак назвал сумму российского ущерба от подрыва "Северных потоков"
Точно оценить сумму ущерба от диверсий сложно, поскольку "Северный поток-2" так и не начал работать, однако отдельные подсчеты все же можно произвести, рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
2022-10-04T15:58
2022-10-04T15:58
2022-10-04T15:58
новости
экономист
александр дудчак
россия
северный поток
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Так или иначе, резюмировал он, произошедшее на газопроводах ускорит процесс по перенаправлению этих потоков газа. Сделать это непросто технически, однако возможность такая есть.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221004/1039362487.html
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2022
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, экономист, александр дудчак, россия, северный поток
Новости, экономист, Александр Дудчак, Россия, Северный поток
Экономист Дудчак назвал сумму российского ущерба от подрыва "Северных потоков"
Точно оценить сумму ущерба от диверсий сложно, поскольку "Северный поток-2" так и не начал работать, однако отдельные подсчеты все же можно произвести, рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
"По первому потоку поставки были достаточно большие, это обеспечивало рекордную выручку "Газпрому". Можно говорить о прямом ущербе более чем 2 миллиарда долларов из-за потери самого газа в трубе, который там был. Можно говорить о потерях, но, наверное, это будет не совсем корректно, если говорить о выручке от европейцев, потому что мы на нее не можем до конца приобрести то, что нам надо у тех же европейских компаний", - сказал экономист.
Так или иначе, резюмировал он, произошедшее на газопроводах ускорит процесс по перенаправлению этих потоков газа. Сделать это непросто технически, однако возможность такая есть.
Полностью интервью можно прочитать здесь: