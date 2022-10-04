https://ukraina.ru/20221004/1039375050.html
Путин подписал указ, позволяющий военнослужащим-срочникам заключать контракт с ФСБ
Путин подписал указ, позволяющий военнослужащим-срочникам заключать контракт с ФСБ - 04.10.2022 Украина.ру
Путин подписал указ, позволяющий военнослужащим-срочникам заключать контракт с ФСБ
Военнослужащие срочной службы смогут заключать контракт о службе в ФСБ. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 4 октября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
2022-10-04T15:26
2022-10-04T15:26
2022-10-04T15:26
новости
владимир путин
указ
фсб
военнослужащие
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Уточняется, что право получат граждане, которые проходили военную службу по контракту и достигли предельного возраста, при этом являются высококвалифицированными специалистами.
https://ukraina.ru/20221001/1039286215.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, указ, фсб, военнослужащие
Новости, Владимир Путин, указ, ФСБ, Военнослужащие
Путин подписал указ, позволяющий военнослужащим-срочникам заключать контракт с ФСБ
Военнослужащие срочной службы смогут заключать контракт о службе в ФСБ. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 4 октября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
Может быть заключен новый контракт о прохождении службы в Службе внешней разведки Российской Федерации и органах федеральной службы безопасности.
Уточняется, что право получат граждане, которые проходили военную службу по контракту и достигли предельного возраста, при этом являются высококвалифицированными специалистами.