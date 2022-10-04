https://ukraina.ru/20221004/1039375050.html

Путин подписал указ, позволяющий военнослужащим-срочникам заключать контракт с ФСБ

Путин подписал указ, позволяющий военнослужащим-срочникам заключать контракт с ФСБ - 04.10.2022 Украина.ру

Путин подписал указ, позволяющий военнослужащим-срочникам заключать контракт с ФСБ

Военнослужащие срочной службы смогут заключать контракт о службе в ФСБ. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 4 октября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

2022-10-04T15:26

2022-10-04T15:26

2022-10-04T15:26

новости

владимир путин

указ

фсб

военнослужащие

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Уточняется, что право получат граждане, которые проходили военную службу по контракту и достигли предельного возраста, при этом являются высококвалифицированными специалистами.

https://ukraina.ru/20221001/1039286215.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, указ, фсб, военнослужащие