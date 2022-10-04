https://ukraina.ru/20221004/1039374690.html

В Кремле предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине поддержали с оговорками

В Кремле предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине поддержали с оговорками - 04.10.2022 Украина.ру

В Кремле предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине поддержали с оговорками

То, что крупный американский предприниматель Илон Маск, в отличие от многих западных дипломатов, пытается искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине, является позитивным фактом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября во время конференц-колла

2022-10-04T15:23

2022-10-04T15:23

2022-10-04T15:23

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илон маск

песков

киевский режим

владимир путин

владимир зеленский

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Песков также напомнил, что Россия с самого начала выступала за то, чтобы её требования обсуждались на переговорах. Он выразил сожаление по поводу того, что "мудрость" предложившего план урегулирования Маска находится в противоречии с недавними словами Владимира Зеленского, заявившего о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Пресс-секретарь также дал негативную оценку предложению Маска провести повторные референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Он сказал, что жители этих территорий уже высказали свое мнение, и эти территории станут территорией России после подписания Путиным соответствующего указа.Ранее Маск выступил с планом, который предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России", гарантии водоснабжения для полуострова, и нейтральный статус Украины.

https://ukraina.ru/20221004/1039350267.html

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новости, илон маск, песков, киевский режим, владимир путин, владимир зеленский