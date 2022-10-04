В Кремле предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине поддержали с оговорками - 04.10.2022 Украина.ру
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В Кремле предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине поддержали с оговорками
В Кремле предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине поддержали с оговорками - 04.10.2022 Украина.ру
В Кремле предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине поддержали с оговорками
То, что крупный американский предприниматель Илон Маск, в отличие от многих западных дипломатов, пытается искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине, является позитивным фактом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября во время конференц-колла
2022-10-04T15:23
2022-10-04T15:23
новости
илон маск
песков
киевский режим
владимир путин
владимир зеленский
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Песков также напомнил, что Россия с самого начала выступала за то, чтобы её требования обсуждались на переговорах. Он выразил сожаление по поводу того, что "мудрость" предложившего план урегулирования Маска находится в противоречии с недавними словами Владимира Зеленского, заявившего о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Пресс-секретарь также дал негативную оценку предложению Маска провести повторные референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Он сказал, что жители этих территорий уже высказали свое мнение, и эти территории станут территорией России после подписания Путиным соответствующего указа.Ранее Маск выступил с планом, который предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России", гарантии водоснабжения для полуострова, и нейтральный статус Украины.
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новости, илон маск, песков, киевский режим, владимир путин, владимир зеленский
Новости, Илон Маск, Песков, киевский режим, Владимир Путин, Владимир Зеленский

В Кремле предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине поддержали с оговорками

15:23 04.10.2022
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
Читать в
То, что крупный американский предприниматель Илон Маск, в отличие от многих западных дипломатов, пытается искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине, является позитивным фактом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября во время конференц-колла
Песков также напомнил, что Россия с самого начала выступала за то, чтобы её требования обсуждались на переговорах. Он выразил сожаление по поводу того, что "мудрость" предложившего план урегулирования Маска находится в противоречии с недавними словами Владимира Зеленского, заявившего о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

На самом деле, это весьма позитивно, что такой человек, как Маск ищет пути мирного выхода. … Такие люди пытаются логически задуматься, что можно сделать, чтобы перейти в мирное русло

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ
Пресс-секретарь также дал негативную оценку предложению Маска провести повторные референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Он сказал, что жители этих территорий уже высказали свое мнение, и эти территории станут территорией России после подписания Путиным соответствующего указа.
Илон Маск
09:44
Мирный план Маска
Ранее Маск выступил с планом, который предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России", гарантии водоснабжения для полуострова, и нейтральный статус Украины.
 
НовостиИлон МаскПесковкиевский режимВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
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