https://ukraina.ru/20221004/1039373839.html

"Русский хорошим не бывает": на Украине готовят новую волну зачисток

"Русский хорошим не бывает": на Украине готовят новую волну зачисток - 04.10.2022 Украина.ру

"Русский хорошим не бывает": на Украине готовят новую волну зачисток

Между так называемыми хорошими русскими и украинской общественностью назревает разрыв. Ряд экспертов выступили с призывов исключить из национальных эфиров... Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T15:19

2022-10-04T15:19

2022-10-04T15:19

эксклюзив

украина

журналисты

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Между так называемыми хорошими русскими и украинской общественностью назревает разрыв. Ряд экспертов выступили с призывов исключить из национальных эфиров российский оппозиционных политэмигрантов и вообще пересмотреть концепцию их полезности в попытке "разрушения России".Этот дискурс время от времени становится все более обсуждаемым и, вероятно, закончится высылкой из страны россиян, которые сегодня причастны к украинской информационной машине. И не только их.Очередным триггером этому может послужить пост российского оппозиционера Максима Каца. Он написал в соцсетях: "российская оппозиция никому ничего не должна, особенно украинцам".Кацу ответила ни много ни мало украинский посол в США Оксана Маркарова, запустив целую волну возмущений и размышлений – может ли вообще русский быть хорошим:"Все очень просто по сути. Все россияне – путин (на Украине фамилию президента РФ многие демонстративно пишут с маленькой буквы – Прим. Ред.), чиновники, военные, олигархи, бизнесмены, студенты, ученые, эксперты, "простые граждане" – которые на нас напали, убивают, финансируют, поддерживают войну, или просто не делают ничего, чтобы остановить захватническую войну – все одинаково ответственны за преступления против Украины и украинцев. Все – враги. А те, кто на них работает, с ними сотрудничает, им помогает – коллаборанты.Это честное сообщение Каца нужно почитать всем в Украине, кто до сих пор предоставляет место на страницах украинских медиа российским экспертам/оппозиционерам, кто до сих пор не выгнал их из Советов заведений и бизнесов, продолжает работать на российских работодателей. Это нужно прекратить.Потому что Украина ничего никому не должна, особенно российским имперцам, даже если они в оппозиции к имперцам, которые там у власти".Тему активно подхватили украинские политологи, начав раскручивать старый-новый нарратив о распаде России.Украинский общественный деятель Валерий Пекар написал: "Наши союзники – это враги империи. Угнетенные народы, которые развалят империю и на ее месте создадут независимые государства, так чтобы империя уже никогда не могла угрожать Украине".А инвестиционный банкир Сергей Фурса и вовсе назвал Россию экзистенциальным врагом:"Хорошие русские" могут быть жертвами политики Путина. Как и украинцы. Но они не союзники в борьбе с ним.С самого начала войны они выступали против санкций, сейчас помогают проводить мобилизацию. В будущем будут выступать против раздела России. Они будут стараться показать миру лицо "другой" России, чтобы вызвать жалость и чтобы мир, вместо того чтобы добить опасного врага, снова завалил его окорочками.И на время Россия снова даже может одеть либеральную маску, чтобы набраться сил.Есть ли у нас союзники в России? Нет. И не может быть. Именно потому, что Россия – экзистенциальный враг Украины. И нам нужно не только выкинуть российские войска из Украины, но и добиться распада России. И никто в самой империи не будет нас в этом поддерживать".Значит ли это, что многим видным влиятельным украинским пропагандистам с российским паспортом стоит готовиться на выход? Все к этому идет. Те же Евгений Киселев* и Матвей Ганапольский*, много лет работающие на украинском телевидении, рискуют оказаться не только без работы, но и без места жительства.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ukraina.ru/20220929/1039215009.html

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эксклюзив, украина, журналисты