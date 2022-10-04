"Полки Малороссии, с победой вступившие в Париж": анонсировано мероприятие, связанное с СВО и 1812 годом - 04.10.2022 Украина.ру
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"Полки Малороссии, с победой вступившие в Париж": анонсировано мероприятие, связанное с СВО и 1812 годом
"Полки Малороссии, с победой вступившие в Париж": анонсировано мероприятие, связанное с СВО и 1812 годом - 04.10.2022 Украина.ру
"Полки Малороссии, с победой вступившие в Париж": анонсировано мероприятие, связанное с СВО и 1812 годом
Российское дворянское собрание объявило о проведении Благотворительной ассамблеи посвященной 350-летию императора Петра I и 210-летию Бородинского сражения. Мероприятие пройдет 6 октября в Большом дворце Музея-заповедника "Царицыно"
2022-10-04T15:22
2022-10-04T15:22
новости
мероприятия
танцы
ассамблеи
париж
малороссия
сво
спецоперация
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Организаторы подчеркивают, что потомки дворянских родов поддерживают "неотложные меры по защите суверенитета, обеспечению безопасности и территориальной целостности России, а также стремление и волю нашего народа самому определять своё будущее", тем самым, поддерживают спецоперацию на Украине.
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новости, мероприятия, танцы, ассамблеи, париж, малороссия, сво, спецоперация
Новости, мероприятия, танцы, ассамблеи, Париж, Малороссия, СВО, Спецоперация

"Полки Малороссии, с победой вступившие в Париж": анонсировано мероприятие, связанное с СВО и 1812 годом

15:22 04.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк13-й Благотворительный Венский Бал в Москве
13-й Благотворительный Венский Бал в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российское дворянское собрание объявило о проведении Благотворительной ассамблеи посвященной 350-летию императора Петра I и 210-летию Бородинского сражения. Мероприятие пройдет 6 октября в Большом дворце Музея-заповедника "Царицыно"
"Отдаём дань памяти вкладу всего Донбасса как оружейной кузнице в достижении победы в Отечественной войне 1812 года. Мы поклоняемся героическому участию в Бородинской битве полков Малороссии с победой вступивших в Париж, победивших Великую армию Наполеона, состоявшую почти из всех народов Европы", - сказано в анонсе ассамблеи.
Организаторы подчеркивают, что потомки дворянских родов поддерживают "неотложные меры по защите суверенитета, обеспечению безопасности и территориальной целостности России, а также стремление и волю нашего народа самому определять своё будущее", тем самым, поддерживают спецоперацию на Украине.
Наполеон Бонапарт - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 12:39
Ошибка Бонапарта. Как «ляхи» подвели НаполеонаРиторический вопрос, произнесённый главным героем «Тараса Бульбы» («...помогли тебе твои ляхи?»), актуален и по сегодняшний день. Вероятно, многие русские воины малороссийского происхождения также могли задавать его на исходе 1812 года, преследуя отступавшую в Европу «Великую армию» Наполеона Бонапарта
 
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