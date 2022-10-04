"Полки Малороссии, с победой вступившие в Париж": анонсировано мероприятие, связанное с СВО и 1812 годом
Российское дворянское собрание объявило о проведении Благотворительной ассамблеи посвященной 350-летию императора Петра I и 210-летию Бородинского сражения. Мероприятие пройдет 6 октября в Большом дворце Музея-заповедника "Царицыно"
"Отдаём дань памяти вкладу всего Донбасса как оружейной кузнице в достижении победы в Отечественной войне 1812 года. Мы поклоняемся героическому участию в Бородинской битве полков Малороссии с победой вступивших в Париж, победивших Великую армию Наполеона, состоявшую почти из всех народов Европы", - сказано в анонсе ассамблеи.
Организаторы подчеркивают, что потомки дворянских родов поддерживают "неотложные меры по защите суверенитета, обеспечению безопасности и территориальной целостности России, а также стремление и волю нашего народа самому определять своё будущее", тем самым, поддерживают спецоперацию на Украине.
24 июня, 12:39Ошибка Бонапарта. Как «ляхи» подвели НаполеонаРиторический вопрос, произнесённый главным героем «Тараса Бульбы» («...помогли тебе твои ляхи?»), актуален и по сегодняшний день. Вероятно, многие русские воины малороссийского происхождения также могли задавать его на исходе 1812 года, преследуя отступавшую в Европу «Великую армию» Наполеона Бонапарта