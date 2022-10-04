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"Полки Малороссии, с победой вступившие в Париж": анонсировано мероприятие, связанное с СВО и 1812 годом

"Полки Малороссии, с победой вступившие в Париж": анонсировано мероприятие, связанное с СВО и 1812 годом - 04.10.2022 Украина.ру

"Полки Малороссии, с победой вступившие в Париж": анонсировано мероприятие, связанное с СВО и 1812 годом

Российское дворянское собрание объявило о проведении Благотворительной ассамблеи посвященной 350-летию императора Петра I и 210-летию Бородинского сражения. Мероприятие пройдет 6 октября в Большом дворце Музея-заповедника "Царицыно"

2022-10-04T15:22

2022-10-04T15:22

2022-10-04T15:22

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Организаторы подчеркивают, что потомки дворянских родов поддерживают "неотложные меры по защите суверенитета, обеспечению безопасности и территориальной целостности России, а также стремление и волю нашего народа самому определять своё будущее", тем самым, поддерживают спецоперацию на Украине.

https://ukraina.ru/20220624/1034221740.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мероприятия, танцы, ассамблеи, париж, малороссия, сво, спецоперация