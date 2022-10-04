Зеленский хочет чемпионат мира по футболу, в РФ оценили идею - 04.10.2022 Украина.ру
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Зеленский хочет чемпионат мира по футболу, в РФ оценили идею
Зеленский хочет чемпионат мира по футболу, в РФ оценили идею - 04.10.2022 Украина.ру
Зеленский хочет чемпионат мира по футболу, в РФ оценили идею
Киев собирается подать совместную заявку с Португалией и Испанией на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, сообщает 4 октября The Times
2022-10-04T13:49
2022-10-04T13:49
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Футбольные руководители Испании и Португалии должны официально объявить об этом во время пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА 5 октября.По правилам проведения чемпионата, для положительного решения необходимы гарантии безопасности и окончание конфликта.Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для РИА Новости назвал эту идею "пиар-акцией, которая абсолютно нереалистична".
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новости, спорт, футбол, португалия, испания, украина, чемпионат
Новости, спорт, футбол, Португалия, Испания, Украина, чемпионат

Зеленский хочет чемпионат мира по футболу, в РФ оценили идею

13:49 04.10.2022
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМузей футбольной славы Донбасса в Донецке
Музей футбольной славы Донбасса в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Киев собирается подать совместную заявку с Португалией и Испанией на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, сообщает 4 октября The Times
Этот шаг был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским и национальными правительствами Испании и Португалии. Украина может принять матчи одной из групп.
Футбольные руководители Испании и Португалии должны официально объявить об этом во время пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА 5 октября.
По правилам проведения чемпионата, для положительного решения необходимы гарантии безопасности и окончание конфликта.
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для РИА Новости назвал эту идею "пиар-акцией, которая абсолютно нереалистична".
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Германия - Украина - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 08:57
Украинцам вместо футбола показали интервью с ПутинымВместо футбольного матча сборной страны против команды Уэльса жителям Украины показали новости российского телеканала. Об этом 5 июня сообщил Telegram-канал Украина.ру
 
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