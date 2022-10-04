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Зеленский хочет чемпионат мира по футболу, в РФ оценили идею

Зеленский хочет чемпионат мира по футболу, в РФ оценили идею - 04.10.2022 Украина.ру

Зеленский хочет чемпионат мира по футболу, в РФ оценили идею

Киев собирается подать совместную заявку с Португалией и Испанией на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, сообщает 4 октября The Times

2022-10-04T13:49

2022-10-04T13:49

2022-10-04T13:49

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Футбольные руководители Испании и Португалии должны официально объявить об этом во время пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА 5 октября.По правилам проведения чемпионата, для положительного решения необходимы гарантии безопасности и окончание конфликта.Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для РИА Новости назвал эту идею "пиар-акцией, которая абсолютно нереалистична".

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новости, спорт, футбол, португалия, испания, украина, чемпионат