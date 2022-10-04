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Зеленский хочет чемпионат мира по футболу, в РФ оценили идею
Зеленский хочет чемпионат мира по футболу, в РФ оценили идею - 04.10.2022 Украина.ру
Зеленский хочет чемпионат мира по футболу, в РФ оценили идею
Киев собирается подать совместную заявку с Португалией и Испанией на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, сообщает 4 октября The Times
2022-10-04T13:49
2022-10-04T13:49
2022-10-04T13:49
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Футбольные руководители Испании и Португалии должны официально объявить об этом во время пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА 5 октября.По правилам проведения чемпионата, для положительного решения необходимы гарантии безопасности и окончание конфликта.Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для РИА Новости назвал эту идею "пиар-акцией, которая абсолютно нереалистична".
https://ukraina.ru/20220606/1034097431.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спорт, футбол, португалия, испания, украина, чемпионат
Новости, спорт, футбол, Португалия, Испания, Украина, чемпионат
Зеленский хочет чемпионат мира по футболу, в РФ оценили идею
Киев собирается подать совместную заявку с Португалией и Испанией на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, сообщает 4 октября The Times