Следователи проверят связь гендиректора Запорожской АЭС с СБУ - 04.10.2022 Украина.ру
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Следователи проверят связь гендиректора Запорожской АЭС с СБУ
Следователи проверят связь гендиректора Запорожской АЭС с СБУ - 04.10.2022 Украина.ру
Следователи проверят связь гендиректора Запорожской АЭС с СБУ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о связи генерального директора Запорожской АЭС (ЗАЭС) с украинскими спецслужбами. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе СК РФ
2022-10-04T12:13
2022-10-04T12:13
новости
запорожская область
запорожская аэс
директор
сбу
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Бастрыкин поручил проверить информацию о сотрудничестве генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова с СБУ. Мурашов якобы передавал представителям украинских властей информацию о текущем состоянии дел на ЗАЭС. Он общался с сотрудником СБУ Игорем Каземирским при помощи мессенджеров.В понедельник, 3 октября Мурашова выдворили за пределы Запорожской области на Украину "за дискредитацию органов власти России", сообщили журналисты телеканала "Россия 24". Предполагается, что Мурашов мог организовывать диверсии. При этом он сам заявил, что осознавал, что обстрел АЭС велся со стороны Украины, а сотрудники подвергались опасности при ликвидации последствий.
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новости, запорожская область, запорожская аэс, директор, сбу, ск рф
Новости, Запорожская область, Запорожская АЭС, директор, СБУ, СК РФ

Следователи проверят связь гендиректора Запорожской АЭС с СБУ

12:13 04.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о связи генерального директора Запорожской АЭС (ЗАЭС) с украинскими спецслужбами. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе СК РФ
Бастрыкин поручил проверить информацию о сотрудничестве генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова с СБУ.
Мурашов якобы передавал представителям украинских властей информацию о текущем состоянии дел на ЗАЭС. Он общался с сотрудником СБУ Игорем Каземирским при помощи мессенджеров.
"По поручению главы ведомства следователи СК России проведут проверку вышеуказанных сведений, по ее результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в Следственном комитете РФ.
В понедельник, 3 октября Мурашова выдворили за пределы Запорожской области на Украину "за дискредитацию органов власти России", сообщили журналисты телеканала "Россия 24". Предполагается, что Мурашов мог организовывать диверсии. При этом он сам заявил, что осознавал, что обстрел АЭС велся со стороны Украины, а сотрудники подвергались опасности при ликвидации последствий.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
07:41
Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУГендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал Украине информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет с позиций ВСУ, об этом он рассказал в эксклюзивном сюжете телеканала "Россия 24"
 
НовостиЗапорожская областьЗапорожская АЭСдиректорСБУСК РФ
 
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