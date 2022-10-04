https://ukraina.ru/20221004/1039360812.html

Следователи проверят связь гендиректора Запорожской АЭС с СБУ

Следователи проверят связь гендиректора Запорожской АЭС с СБУ - 04.10.2022 Украина.ру

Следователи проверят связь гендиректора Запорожской АЭС с СБУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о связи генерального директора Запорожской АЭС (ЗАЭС) с украинскими спецслужбами. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе СК РФ

2022-10-04T12:13

2022-10-04T12:13

2022-10-04T12:13

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Бастрыкин поручил проверить информацию о сотрудничестве генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова с СБУ. Мурашов якобы передавал представителям украинских властей информацию о текущем состоянии дел на ЗАЭС. Он общался с сотрудником СБУ Игорем Каземирским при помощи мессенджеров.В понедельник, 3 октября Мурашова выдворили за пределы Запорожской области на Украину "за дискредитацию органов власти России", сообщили журналисты телеканала "Россия 24". Предполагается, что Мурашов мог организовывать диверсии. При этом он сам заявил, что осознавал, что обстрел АЭС велся со стороны Украины, а сотрудники подвергались опасности при ликвидации последствий.

https://ukraina.ru/20221004/1039346669.html

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