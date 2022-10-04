https://ukraina.ru/20221004/1039360812.html
Следователи проверят связь гендиректора Запорожской АЭС с СБУ
Следователи проверят связь гендиректора Запорожской АЭС с СБУ - 04.10.2022 Украина.ру
Следователи проверят связь гендиректора Запорожской АЭС с СБУ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о связи генерального директора Запорожской АЭС (ЗАЭС) с украинскими спецслужбами. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе СК РФ
2022-10-04T12:13
2022-10-04T12:13
2022-10-04T12:13
новости
запорожская область
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Бастрыкин поручил проверить информацию о сотрудничестве генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова с СБУ. Мурашов якобы передавал представителям украинских властей информацию о текущем состоянии дел на ЗАЭС. Он общался с сотрудником СБУ Игорем Каземирским при помощи мессенджеров.В понедельник, 3 октября Мурашова выдворили за пределы Запорожской области на Украину "за дискредитацию органов власти России", сообщили журналисты телеканала "Россия 24". Предполагается, что Мурашов мог организовывать диверсии. При этом он сам заявил, что осознавал, что обстрел АЭС велся со стороны Украины, а сотрудники подвергались опасности при ликвидации последствий.
https://ukraina.ru/20221004/1039346669.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, запорожская аэс, директор, сбу, ск рф
Новости, Запорожская область, Запорожская АЭС, директор, СБУ, СК РФ
Следователи проверят связь гендиректора Запорожской АЭС с СБУ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о связи генерального директора Запорожской АЭС (ЗАЭС) с украинскими спецслужбами. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе СК РФ
Бастрыкин поручил проверить информацию о сотрудничестве генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова с СБУ.
Мурашов якобы передавал представителям украинских властей информацию о текущем состоянии дел на ЗАЭС. Он общался с сотрудником СБУ Игорем Каземирским при помощи мессенджеров.
"По поручению главы ведомства следователи СК России проведут проверку вышеуказанных сведений, по ее результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в Следственном комитете РФ.
В понедельник, 3 октября Мурашова выдворили за пределы Запорожской области на Украину "за дискредитацию органов власти России", сообщили журналисты телеканала "Россия 24". Предполагается, что Мурашов мог организовывать диверсии. При этом он сам заявил, что осознавал, что обстрел АЭС велся со стороны Украины, а сотрудники подвергались опасности при ликвидации последствий.