https://ukraina.ru/20221004/1039360032.html

Украина потеряла экономический потенциал ещё до референдумов: Дудчак рассказал, что дальше. Видео

Украина потеряла экономический потенциал ещё до референдумов: Дудчак рассказал, что дальше. Видео - 04.10.2022 Украина.ру

Украина потеряла экономический потенциал ещё до референдумов: Дудчак рассказал, что дальше. Видео

Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал об экономическом потенциале новых регионов в составе РФ,... Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T11:47

2022-10-04T11:47

2022-10-04T11:47

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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал об экономическом потенциале новых регионов в составе РФ, а также о восьмом пакете антироссийских санкций и ситуации на мировом рынке сжиженного газа:00:45 - Каким потенциалом обладают четыре новых региона России?04:55 - Каковы перспективы экспортной ориентированности ДНР?10:40 - Восьмой пакет антироссийских санкций от ЕС: запретит ли Москва экспорт нефти тем странам, которые введут потолок цен?12:15 - Диверсии на "Северных потоках": выиграет ли американский СПГ от текущей ситуации в Европе или новых заводов не ожидать?17:17 - Возможен ли сценарий резкого увеличения транзита через Украину?18:40 - Насколько вероятен риск дефицита газа в Великобритании этой зимой? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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