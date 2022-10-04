https://ukraina.ru/20221004/1039357230.html

Арестович обвинил студентов Киево-Могилянской академии в феминизме и неомарксизме, но пришлось извиниться

Арестович обвинил студентов Киево-Могилянской академии в феминизме и неомарксизме, но пришлось извиниться - 04.10.2022 Украина.ру

Арестович обвинил студентов Киево-Могилянской академии в феминизме и неомарксизме, но пришлось извиниться

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович извинился за свои резкие высказывания в адрес студентов Киево-Могилянской академии, об этом он 4 октября написал на своей странице в Facebook*

2022-10-04T11:13

2022-10-04T11:13

2022-10-04T11:13

новости

илон маск

алексей арестович

феминизм

скандал

киево-могилянская академия

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Накануне в эфире YouTube-программы журналиста Марка Фейгина** "Фейгин Live" он обрушился с матерной критикой на выпускников академии за их позицию по скандалу вокруг американского бизнесмена Илона Маска.Маск в своей вечерней публикации призвал Украину к миру, предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях под наблюдением ООН и "отдать" Крым России. Выпускники главного ВУЗа страны заговорили об "отмене" Маска, а Арестович в грубой форме обратил их внимание на то, как Маск помогает ВСУ. По словам самого бизнесмена, его компания потратила на помощь Киеву 80 миллионов долларов.Твитт Маска вызвал в интернете дискуссию, в частности, на него отреагировал президент Литвы Гитанас Науседа и советник ОП Михаил Подоляк, который написал, что у него есть "мирный план получше": Украина освобождает все территории.На публикацию отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, который в своем Twitterсделал опрос: "Какой Маск вам нравится больше – пророссийский или проукраинский?"* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.** СМИ выполняет функцию иностранного агента

https://ukraina.ru/20221004/1039356314.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, илон маск, алексей арестович, феминизм, скандал, киево-могилянская академия