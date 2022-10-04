Арестович обвинил студентов Киево-Могилянской академии в феминизме и неомарксизме, но пришлось извиниться - 04.10.2022 Украина.ру
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Арестович обвинил студентов Киево-Могилянской академии в феминизме и неомарксизме, но пришлось извиниться
Арестович обвинил студентов Киево-Могилянской академии в феминизме и неомарксизме, но пришлось извиниться - 04.10.2022 Украина.ру
Арестович обвинил студентов Киево-Могилянской академии в феминизме и неомарксизме, но пришлось извиниться
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович извинился за свои резкие высказывания в адрес студентов Киево-Могилянской академии, об этом он 4 октября написал на своей странице в Facebook*
2022-10-04T11:13
2022-10-04T11:13
новости
илон маск
алексей арестович
феминизм
скандал
киево-могилянская академия
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Накануне в эфире YouTube-программы журналиста Марка Фейгина** "Фейгин Live" он обрушился с матерной критикой на выпускников академии за их позицию по скандалу вокруг американского бизнесмена Илона Маска.Маск в своей вечерней публикации призвал Украину к миру, предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях под наблюдением ООН и "отдать" Крым России. Выпускники главного ВУЗа страны заговорили об "отмене" Маска, а Арестович в грубой форме обратил их внимание на то, как Маск помогает ВСУ. По словам самого бизнесмена, его компания потратила на помощь Киеву 80 миллионов долларов.Твитт Маска вызвал в интернете дискуссию, в частности, на него отреагировал президент Литвы Гитанас Науседа и советник ОП Михаил Подоляк, который написал, что у него есть "мирный план получше": Украина освобождает все территории.На публикацию отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, который в своем Twitterсделал опрос: "Какой Маск вам нравится больше – пророссийский или проукраинский?"* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.** СМИ выполняет функцию иностранного агента
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, илон маск, алексей арестович, феминизм, скандал, киево-могилянская академия
Новости, Илон Маск, Алексей Арестович, феминизм, скандал, Киево-Могилянская академия

Арестович обвинил студентов Киево-Могилянской академии в феминизме и неомарксизме, но пришлось извиниться

11:13 04.10.2022
 
© Алексей Арестович/ФейсбукАлексей Арестович
Алексей Арестович
© Алексей Арестович/Фейсбук
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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович извинился за свои резкие высказывания в адрес студентов Киево-Могилянской академии, об этом он 4 октября написал на своей странице в Facebook*
Накануне в эфире YouTube-программы журналиста Марка Фейгина** "Фейгин Live" он обрушился с матерной критикой на выпускников академии за их позицию по скандалу вокруг американского бизнесмена Илона Маска.
"Приношу свои искренние извинения студентам и преподавателям Киево-Могилянской академии (хотя очаги неомарксистских идей там попадаются ещё те). Тут я был конкретно неправ, и, безусловно, грести под одну гребёнку тысячи разных людей по одному формальному признаку нельзя", - извинился он уже во вторник.
Маск в своей вечерней публикации призвал Украину к миру, предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях под наблюдением ООН и "отдать" Крым России. Выпускники главного ВУЗа страны заговорили об "отмене" Маска, а Арестович в грубой форме обратил их внимание на то, как Маск помогает ВСУ. По словам самого бизнесмена, его компания потратила на помощь Киеву 80 миллионов долларов.
Твитт Маска вызвал в интернете дискуссию, в частности, на него отреагировал президент Литвы Гитанас Науседа и советник ОП Михаил Подоляк, который написал, что у него есть "мирный план получше": Украина освобождает все территории.
На публикацию отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, который в своем Twitterсделал опрос: "Какой Маск вам нравится больше – пророссийский или проукраинский?"
* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
** СМИ выполняет функцию иностранного агента
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
10:51
"Очевидно, что мы за Украину": Илон Маск попытался оправдаться за "пророссийскую позицию"Американский бизнесмен Илон Маск, который накануне вызвал бурные дискуссии в международном интернет-пространстве своей публикацией об Украине, попытался сгладить конфликт, подчеркнув, что он пожертвовал на поддержку Киева большую сумму денег. Об этом он написал в своем Twitter 4 октября
 
НовостиИлон МаскАлексей АрестовичфеминизмскандалКиево-Могилянская академия
 
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11:13Арестович обвинил студентов Киево-Могилянской академии в феминизме и неомарксизме, но пришлось извиниться
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