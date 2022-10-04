Сенаторы приняли в состав РФ четыре бывших региона Украины - 04.10.2022 Украина.ру
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Сенаторы приняли в состав РФ четыре бывших региона Украины
Сенаторы приняли в состав РФ четыре бывших региона Украины - 04.10.2022 Украина.ру
Сенаторы приняли в состав РФ четыре бывших региона Украины
Российские сенаторы одобрили решение Госдумы России и включили в состав РФ Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую область. Решения приняли на заседани Совета Федерации 4 октября
2022-10-04T11:00
2022-10-04T11:00
новости
совет федерации
ратификация
регионы
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Сенаторы приняли в состав России четыре бывших региона Украины - Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую область. Решению предшествовала ратификация договоров о вхождении этих регионов в состав РФ. Несколько сенаторов отсутствовали по причинам болезни или "другим причинам". Все они высказались письменно "за" принятие законов, пояснила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Новые регионы сохранят свои названия, датой принятия считают 30 сентября. По каждому региону голосование проводилось отдельно и в открытом режиме. Сенаторы проголосовали "за":
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, совет федерации, ратификация, регионы
Новости, Совет Федерации, ратификация, регионы

Сенаторы приняли в состав РФ четыре бывших региона Украины

11:00 04.10.2022
 
© скриншотЗаседание Совета Федерации 4 октября 2022 года по принятию четырех новых регионов
Заседание Совета Федерации 4 октября 2022 года по принятию четырех новых регионов
© скриншот
Читать в
Российские сенаторы одобрили решение Госдумы России и включили в состав РФ Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую область. Решения приняли на заседани Совета Федерации 4 октября
Сенаторы приняли в состав России четыре бывших региона Украины - Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую область. Решению предшествовала ратификация договоров о вхождении этих регионов в состав РФ.
Несколько сенаторов отсутствовали по причинам болезни или "другим причинам". Все они высказались письменно "за" принятие законов, пояснила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Новые регионы сохранят свои названия, датой принятия считают 30 сентября. По каждому региону голосование проводилось отдельно и в открытом режиме. Сенаторы проголосовали "за":
  • ДНР - 154 сенатора,
  • ЛНР - 153 сенатора,
  • Запорожская область - 153 сенатора,
  • Херсонская область - 154 сенатора.
10:34
Совет Федерации одобрил включение в состав России четырех бывших регионов Украины
 
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