https://ukraina.ru/20221004/1039357009.html

Сенаторы приняли в состав РФ четыре бывших региона Украины

Сенаторы приняли в состав РФ четыре бывших региона Украины - 04.10.2022 Украина.ру

Сенаторы приняли в состав РФ четыре бывших региона Украины

Российские сенаторы одобрили решение Госдумы России и включили в состав РФ Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую область. Решения приняли на заседани Совета Федерации 4 октября

2022-10-04T11:00

2022-10-04T11:00

2022-10-04T11:00

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Сенаторы приняли в состав России четыре бывших региона Украины - Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую область. Решению предшествовала ратификация договоров о вхождении этих регионов в состав РФ. Несколько сенаторов отсутствовали по причинам болезни или "другим причинам". Все они высказались письменно "за" принятие законов, пояснила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Новые регионы сохранят свои названия, датой принятия считают 30 сентября. По каждому региону голосование проводилось отдельно и в открытом режиме. Сенаторы проголосовали "за":

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новости, совет федерации, ратификация, регионы