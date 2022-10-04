https://ukraina.ru/20221004/1039348211.html

Очереди за паспортами РФ, "офицерское звание" для Илона Маска. Главное на Украине на утро 4 октября

Очереди за паспортами РФ, "офицерское звание" для Илона Маска. Главное на Украине на утро 4 октября - 04.10.2022 Украина.ру

Очереди за паспортами РФ, "офицерское звание" для Илона Маска. Главное на Украине на утро 4 октября

Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T09:00

2022-10-04T09:00

2022-10-04T09:00

илон маск

паспорта

эксклюзив

хроники

школа

обстрелы

интернат

дмитрий медведев

владимир зеленский

опрос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/96/1033449618_0:73:800:523_1920x0_80_0_0_708c32c46d3d3217f1b193d621c785fd.jpg.webp

В Донецке выстроились очереди за российскими паспортами. Украинские войска обстреляли школу-интернат в Докучаевске. Россия и Украина отреагировали на посты Илона Маска о возможном исходе конфликтаПосле решения Конституционного суда РФ о том, что жители Донецкой Народной Республики (ДНР) являются гражданами России, в Донецке выстроились очереди за российскими паспортами - теперь не нужно проходить промежуточную стадию в виде получения гражданства ДНР.Российские паспорта выдают в ДНР уже несколько лет, и с каждым годом эта процедура упрощается.Сначала его выдавали тем, у кого есть паспорта ДНР, причём за российскими документами нужно было ехать на территорию РФ. Теперь российский паспорт можно получить, имея только гражданство Украины и местную прописку. Выезжать на российскую территорию не нужно - документы можно оформить в Донецке.Сначала житель республики подает свои документы через один из приемных пунктов - зачастую они расположены в отделениях почты. Примерно через месяц он получает уведомление, что документы готовы и можно прийти за ними в миграционную службу ДНР. Сразу можно оформить и российский загранпаспорт.Сотрудники миграционной службы признают, что после проведения референдумов очереди за документами увеличились.Весной ему удалось приехать в Донецк из Славянска, который до сих пор находится под контролем украинских войск. Оформлять гражданство ДНР он не стал, а сразу получил российское.Получила комплект российских документов и молодая девушка, вся сознательная жизнь которой прошла уже в ДНР."Давно нужно было это сделать, мы всегда считали себя частью России", - рассказала она. По ее словам, у неё есть паспорт Украины, но она "никогда им не пользовалась и не планирует".Обстрел школы-интернатаУкраинские войска во вторник обстреляли населенный пункт Докучаевск снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Позже штаб территориальной обороны Донецкой народной республики уточнил, что обстрелу украинских войск в Докучаевске подверглась школа-интернат."Украинские боевики обстреляли школу-интернат по улице Ленина в Докучаевске. Также повреждены автостанция, магазины, кафе", - сказано телеграм-канале штаба.Кроме того, накануне украинские войска выпустили пять снарядов 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки в 21.05 и три снаряда 155 миллиметров по Куйбышевскому району города Донецка в 22.10.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана".Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Реакция на слова МаскаАмериканский предприниматель, глава SpaceX и Tesla Илон Маск накануне опубликовал в "Твиттере" пост, в котором предположил, как бы мог завершиться конфликт на Украине.По его мнению, конфликт может завершиться тем, что Крым останется частью России, а в занятых ею регионах повторно пройдут референдумы под контролем ООН. Также бизнесмен прикрепил опрос, согласно которому по состоянию на 00:50 мск 37% пользователей согласились с его доводами, а 62% не поддержали их.Позже Маск написал еще один пост, в котором назвал победу Украины в "тотальной войне" маловероятной. Он заметил, что население России в три раза больше чем на Украине и в случае объявления полной мобилизации одержать победу Киеву, скорее всего, не получится.В ответ заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев вспомнил слова из фильма "Семнадцать мгновений весны"."Юстас — Алексу" — это текст шифровки, который использовал персонаж фильма полковник Максим Исаев или Штирлиц (псевдоним "Юстас") при передаче информации начальнику советской разведки (псевдоним "Алекс").Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предположил, что на Маска, скорее всего, "повлияла" российская космонавтка Анна Кикина, которая полетела на Crew Dragon-5 пройдет в рамках программы перекрестных полетов "Роскосмоса" и NASA."Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем", — написал он.Отреагировали на опрос Маска и в Крыму, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил предпринимателю стать новым президентом США."Такие, как Маск должны становиться президентами США, а не такие, как Байден, который стал позором американского народа, превратив страну в международного тирана и убийцу. Уверен, что с такими, как Маск, можно выстраивать нормальные, прагматичные, взаимовыгодные отношения, направленные на сохранение и развитие всего мира", - сказал Шеремет.По его словам, Маск занял позицию человека, который хочет видеть США в авангарде стран-созидателей, которой также является и Россия.В свою очередь глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что полуостров открыт для визита американского предпринимателя."Крым всегда был российским, и Маск может посетить российский полуостров, показав всему миру, что это исконно русская земля и действительно оказалась в составе Украины по грубейшей исторической ошибке. Мы готовы его принять и приглашаем", - сказал Гемпель.При этом, по его словам, Россия неоднократно предлагала варианты по предотвращению и урегулированию конфликта на Украине, но ни киевское руководство, ни его американские покровители не хотели это воспринимать всерьез."План Маска слегка запоздалый. На освобожденных территориях люди сделали свой исторический выбор и стали гражданами новых субъектов Российской Федерации. Маску следовало бы в свой план добавить самый главный пункт, предложив нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским безоговорочную капитуляцию", - подчеркнул Гемпель.В ответ на посты бизнесмена президент Украины Владимир Зеленский запустил свой собственный опрос, где спросил "какой Илон Маск вам нравится больше?": "тот, который поддерживает Украину" и "тот, который поддерживает Россию". Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник оставил под постом Маска комментарий "Fuck off". Пресс-служба Верховной Рады Украины ответила Маску: "Нет".План Маска раскритиковал и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он предложил свой план, согласно которому Украина "освобождает свои территории, включая аннексированный Крым", а Россия "проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию".Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в своем телеграм-канале обозвал папу римского Франциска и Илона Маска за их высказывания об урегулировании конфликта на Украине.Украинский чиновник назвал Маска и понтифика "сборищем прекраснодушных аборигенов"."<...> Франциск, теперь марсианин. Это означает, что на Западе достаточно широко распространен соответствующий интеллектуальный тренд", — написал он.По мнению политика, озвученные Маском и Франциском идеи уже стали интеллектуальным западным трендом, который советник главы офиса Зеленского пообещал "добить".Папа Римский ранее высказался в поддержку мирного урегулирования. Он призвал лидеров России и Украины использовать всевозможные дипломатические методы для скорейшего завершения конфликта.

https://ukraina.ru/20221003/1039336087.html

https://ukraina.ru/20221003/1039304831.html

https://ukraina.ru/20221003/1039312199.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

илон маск, паспорта, эксклюзив, хроники, школа, обстрелы, интернат, дмитрий медведев, владимир зеленский, опрос