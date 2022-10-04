https://ukraina.ru/20221004/1039346669.html
Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ
Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ - 04.10.2022 Украина.ру
Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал Украине информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет с позиций ВСУ, об этом он рассказал в эксклюзивном сюжете телеканала "Россия 24"
2022-10-04T07:41
2022-10-04T07:41
2022-10-04T07:41
новости
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038032142_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad0575d08f36ea56c90e1139c2be5b9d.jpg.webp
При этом он осознавал, к каким катастрофическим последствиям могут привести обстрелы ЗАЭС. По его словам, удары наносились со стороны Украины — из городов Никополь и Марганец. Опасности подвергался персонал станции во время устранения последствий обстрелов, добавил он.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника агентства остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.
https://ukraina.ru/20220918/1038831619.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038032142_34:266:2410:2048_1920x0_80_0_0_92d1bfa6ca18d638335dc471d226c174.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс
Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал Украине информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет с позиций ВСУ, об этом он рассказал в эксклюзивном сюжете телеканала "Россия 24"
"Общался с сотрудником СБУ через мессенджеры, суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции", — рассказал Мурашов.
При этом он осознавал, к каким катастрофическим последствиям могут привести обстрелы ЗАЭС. По его словам, удары наносились со стороны Украины — из городов Никополь и Марганец.
Опасности подвергался персонал станции во время устранения последствий обстрелов, добавил он.
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт, и это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника агентства остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.