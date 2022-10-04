Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ - 04.10.2022 Украина.ру
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Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ
Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ - 04.10.2022 Украина.ру
Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал Украине информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет с позиций ВСУ, об этом он рассказал в эксклюзивном сюжете телеканала "Россия 24"
2022-10-04T07:41
2022-10-04T07:41
новости
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При этом он осознавал, к каким катастрофическим последствиям могут привести обстрелы ЗАЭС. По его словам, удары наносились со стороны Украины — из городов Никополь и Марганец. Опасности подвергался персонал станции во время устранения последствий обстрелов, добавил он.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника агентства остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.
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новости, запорожская аэс
Новости, Запорожская АЭС

Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ

07:41 04.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал Украине информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет с позиций ВСУ, об этом он рассказал в эксклюзивном сюжете телеканала "Россия 24"
"Общался с сотрудником СБУ через мессенджеры, суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции", — рассказал Мурашов.
При этом он осознавал, к каким катастрофическим последствиям могут привести обстрелы ЗАЭС. По его словам, удары наносились со стороны Украины — из городов Никополь и Марганец.
Опасности подвергался персонал станции во время устранения последствий обстрелов, добавил он.
Запорожская АЭС

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт, и это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника агентства остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.
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