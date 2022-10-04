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Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ

Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ - 04.10.2022 Украина.ру

Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал Украине информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет с позиций ВСУ, об этом он рассказал в эксклюзивном сюжете телеканала "Россия 24"

2022-10-04T07:41

2022-10-04T07:41

2022-10-04T07:41

новости

запорожская аэс

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При этом он осознавал, к каким катастрофическим последствиям могут привести обстрелы ЗАЭС. По его словам, удары наносились со стороны Украины — из городов Никополь и Марганец. Опасности подвергался персонал станции во время устранения последствий обстрелов, добавил он.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника агентства остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.

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новости, запорожская аэс