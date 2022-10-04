https://ukraina.ru/20221004/1039346096.html
Участник обороны Красного Лимана Сергей "Фомич" Фомченков о том, почему не удалось удержать город
Участник обороны Красного Лимана Сергей "Фомич" Фомченков о том, почему не удалось удержать город - 04.10.2022 Украина.ру
Участник обороны Красного Лимана Сергей "Фомич" Фомченков о том, почему не удалось удержать город
Командир "Русского легиона", защищавшего несколько недель Красный Лиман от превосходящих сил ВСУ, Сергей "Фомич" Фомченков рассказал Украина.ру, что нужно было... Украина.ру, 04.10.2022
2022-10-04T02:25
2022-10-04T02:25
2022-10-04T02:25
интервью
украина
красный лиман
россия
всу
вс рф
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Командир "Русского легиона", защищавшего несколько недель Красный Лиман от превосходящих сил ВСУ, Сергей "Фомич" Фомченков рассказал Украина.ру, что нужно было сделать, чтобы продолжать оборонять этот населенный пункт- Фомич, исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса, в котором ты состоишь, полковник Андрей Пинчук в интервью нашему изданию сообщил, что по его подсчетам на Красный Лиман наступало от 15 тыс. до 20 тыс. военных ВСУ. А сколько было вас в 13-ом БАРСе, который оборонял город?- Наш 13-й БАРС "Русский Легион" (vk.com/russkiy_opolchenec) имел на позициях на этом направлении не более 140 человек личного состава, которые удерживали протяженную линию фронта вдоль Дробышево и Новосёлок северо-западнее Лимана, не позволяя противнику обойти и окружить Лиман с этого направления.Мы свои позиции удерживали до конца. Противник так и не вошёл в Дробышево, пока мы там находились. Если бы не глубокий охват противником всего Лиманского района обороны с выходом к нам в тыл, то удерживали бы позиции и дальше.- Несколько недель говорили о том, что ВСУ будут наступать на Красный Лиман. Почему вам не прислали подкрепление? Можно ли было удержать город? Если да, то каким образом? Чего не хватало, чтобы успешно оборонять Красный Лиман?- Чтобы удерживать всё это направление, понадобились бы резервы значительно больше тех, которые смогли к нам прибыть. Мало того, перекинуть их туда надо было значительно раньше, сразу после выхода из окружения нашей Изюмской группировки.И ещё, на мой взгляд, нужны были действия активной обороны - с атакой выдвинувшихся вперёд флангов и тылов наступающего противника. Но для этого у нас не было достаточного количества войск.- Насколько успешным может стать украинское наступление на Лисичанск? Что нужно сделать, чтобы его остановить?- Нужно незамедлительно выстроить эшелонированную оборону подступов к городу, постоянно вести разведку действий противника, заранее подтянуть резервы. И выработать планы возможных контрударов по наступающему противнику.- Где в настоящее время находится "Русский легион"? Где держите оборону? Всего ли у вас хватает?- Сейчас наш "Русский легион" выстраивает оборону на подступах к городу Кременная, который стоит на пути к Рубежному и Северодонецку. Мы стоим на направлении возможного главного удара со стороны ВСУ. Прорыв обороны в районе Кременной позволит противнику выйти к этим городам с целью их захвата. Всё, что зависит от нас, чтобы выстоять, мы сделаем. Главное, чтобы помощь и резервы поступили бы уже сейчас, а не тогда, когда в них уже не будет смысла.- Вопрос к тебе как к боевому командиру: что необходимо, чтобы снова началось русское наступление? Если на фронт прибудут 300 тысяч мобилизованных, это позволит вновь начать наступление? Какая помощь нужна сейчас Русской армии?- Нужны люди. Уже много месяцев у нас в войсках наблюдается крайняя нехватка личного состава. Для удержания наших территорий и полноценного наступления нужно, по моему мнению, не менее 1 миллиона человек, и прямо сейчас.При этом одетых, обутых, обученных и вооруженных. И я бы их включал в состав уже воюющих подразделений, имеющих, пусть и незначительный по численности, костяк опытных бойцов и командиров, чтобы избежать ненужных потерь.Нужна и новая техника в войска, и современные БПЛА, и системы РЭБ и т.д. Причем, в большом количестве.
https://ukraina.ru/20220804/1037257917.html
https://ukraina.ru/20221003/1039294605.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, украина, красный лиман, россия, всу, вс рф
Командир "Русского легиона", защищавшего несколько недель Красный Лиман от превосходящих сил ВСУ, Сергей "Фомич" Фомченков рассказал Украина.ру, что нужно было сделать, чтобы продолжать оборонять этот населенный пункт
- Фомич, исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса, в котором ты состоишь, полковник Андрей Пинчук в интервью нашему изданию сообщил, что по его подсчетам на Красный Лиман наступало от 15 тыс. до 20 тыс. военных ВСУ. А сколько было вас в 13-ом БАРСе, который оборонял город?
- Наш 13-й БАРС "Русский Легион" (vk.com/russkiy_opolchenec) имел на позициях на этом направлении не более 140 человек личного состава, которые удерживали протяженную линию фронта вдоль Дробышево и Новосёлок северо-западнее Лимана, не позволяя противнику обойти и окружить Лиман с этого направления.
Мы свои позиции удерживали до конца. Противник так и не вошёл в Дробышево, пока мы там находились. Если бы не глубокий охват противником всего Лиманского района обороны с выходом к нам в тыл, то удерживали бы позиции и дальше.
- Несколько недель говорили о том, что ВСУ будут наступать на Красный Лиман. Почему вам не прислали подкрепление? Можно ли было удержать город? Если да, то каким образом? Чего не хватало, чтобы успешно оборонять Красный Лиман?
- Чтобы удерживать всё это направление, понадобились бы резервы значительно больше тех, которые смогли к нам прибыть. Мало того, перекинуть их туда надо было значительно раньше, сразу после выхода из окружения нашей Изюмской группировки.
И ещё, на мой взгляд, нужны были действия активной обороны - с атакой выдвинувшихся вперёд флангов и тылов наступающего противника. Но для этого у нас не было достаточного количества войск.
- Насколько успешным может стать украинское наступление на Лисичанск? Что нужно сделать, чтобы его остановить?
- Нужно незамедлительно выстроить эшелонированную оборону подступов к городу, постоянно вести разведку действий противника, заранее подтянуть резервы. И выработать планы возможных контрударов по наступающему противнику.
- Где в настоящее время находится "Русский легион"? Где держите оборону? Всего ли у вас хватает?
- Сейчас наш "Русский легион" выстраивает оборону на подступах к городу Кременная, который стоит на пути к Рубежному и Северодонецку. Мы стоим на направлении возможного главного удара со стороны ВСУ. Прорыв обороны в районе Кременной позволит противнику выйти к этим городам с целью их захвата. Всё, что зависит от нас, чтобы выстоять, мы сделаем. Главное, чтобы помощь и резервы поступили бы уже сейчас, а не тогда, когда в них уже не будет смысла.
- Вопрос к тебе как к боевому командиру: что необходимо, чтобы снова началось русское наступление? Если на фронт прибудут 300 тысяч мобилизованных, это позволит вновь начать наступление? Какая помощь нужна сейчас Русской армии?
- Нужны люди. Уже много месяцев у нас в войсках наблюдается крайняя нехватка личного состава. Для удержания наших территорий и полноценного наступления нужно, по моему мнению, не менее 1 миллиона человек, и прямо сейчас.
При этом одетых, обутых, обученных и вооруженных. И я бы их включал в состав уже воюющих подразделений, имеющих, пусть и незначительный по численности, костяк опытных бойцов и командиров, чтобы избежать ненужных потерь.
Нужна и новая техника в войска, и современные БПЛА, и системы РЭБ и т.д. Причем, в большом количестве.