https://ukraina.ru/20221004/1039346096.html

Участник обороны Красного Лимана Сергей "Фомич" Фомченков о том, почему не удалось удержать город

Участник обороны Красного Лимана Сергей "Фомич" Фомченков о том, почему не удалось удержать город - 04.10.2022 Украина.ру

Участник обороны Красного Лимана Сергей "Фомич" Фомченков о том, почему не удалось удержать город

Командир "Русского легиона", защищавшего несколько недель Красный Лиман от превосходящих сил ВСУ, Сергей "Фомич" Фомченков рассказал Украина.ру, что нужно было... Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T02:25

2022-10-04T02:25

2022-10-04T02:25

интервью

украина

красный лиман

россия

всу

вс рф

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Командир "Русского легиона", защищавшего несколько недель Красный Лиман от превосходящих сил ВСУ, Сергей "Фомич" Фомченков рассказал Украина.ру, что нужно было сделать, чтобы продолжать оборонять этот населенный пункт- Фомич, исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса, в котором ты состоишь, полковник Андрей Пинчук в интервью нашему изданию сообщил, что по его подсчетам на Красный Лиман наступало от 15 тыс. до 20 тыс. военных ВСУ. А сколько было вас в 13-ом БАРСе, который оборонял город?- Наш 13-й БАРС "Русский Легион" (vk.com/russkiy_opolchenec) имел на позициях на этом направлении не более 140 человек личного состава, которые удерживали протяженную линию фронта вдоль Дробышево и Новосёлок северо-западнее Лимана, не позволяя противнику обойти и окружить Лиман с этого направления.Мы свои позиции удерживали до конца. Противник так и не вошёл в Дробышево, пока мы там находились. Если бы не глубокий охват противником всего Лиманского района обороны с выходом к нам в тыл, то удерживали бы позиции и дальше.- Несколько недель говорили о том, что ВСУ будут наступать на Красный Лиман. Почему вам не прислали подкрепление? Можно ли было удержать город? Если да, то каким образом? Чего не хватало, чтобы успешно оборонять Красный Лиман?- Чтобы удерживать всё это направление, понадобились бы резервы значительно больше тех, которые смогли к нам прибыть. Мало того, перекинуть их туда надо было значительно раньше, сразу после выхода из окружения нашей Изюмской группировки.И ещё, на мой взгляд, нужны были действия активной обороны - с атакой выдвинувшихся вперёд флангов и тылов наступающего противника. Но для этого у нас не было достаточного количества войск.- Насколько успешным может стать украинское наступление на Лисичанск? Что нужно сделать, чтобы его остановить?- Нужно незамедлительно выстроить эшелонированную оборону подступов к городу, постоянно вести разведку действий противника, заранее подтянуть резервы. И выработать планы возможных контрударов по наступающему противнику.- Где в настоящее время находится "Русский легион"? Где держите оборону? Всего ли у вас хватает?- Сейчас наш "Русский легион" выстраивает оборону на подступах к городу Кременная, который стоит на пути к Рубежному и Северодонецку. Мы стоим на направлении возможного главного удара со стороны ВСУ. Прорыв обороны в районе Кременной позволит противнику выйти к этим городам с целью их захвата. Всё, что зависит от нас, чтобы выстоять, мы сделаем. Главное, чтобы помощь и резервы поступили бы уже сейчас, а не тогда, когда в них уже не будет смысла.- Вопрос к тебе как к боевому командиру: что необходимо, чтобы снова началось русское наступление? Если на фронт прибудут 300 тысяч мобилизованных, это позволит вновь начать наступление? Какая помощь нужна сейчас Русской армии?- Нужны люди. Уже много месяцев у нас в войсках наблюдается крайняя нехватка личного состава. Для удержания наших территорий и полноценного наступления нужно, по моему мнению, не менее 1 миллиона человек, и прямо сейчас.При этом одетых, обутых, обученных и вооруженных. И я бы их включал в состав уже воюющих подразделений, имеющих, пусть и незначительный по численности, костяк опытных бойцов и командиров, чтобы избежать ненужных потерь.Нужна и новая техника в войска, и современные БПЛА, и системы РЭБ и т.д. Причем, в большом количестве.

https://ukraina.ru/20220804/1037257917.html

https://ukraina.ru/20221003/1039294605.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, украина, красный лиман, россия, всу, вс рф