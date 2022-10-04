https://ukraina.ru/20221004/1039337261.html

Российский газ, украинский транзит, Северный поток и будущее геополитики

Российский газ, украинский транзит, Северный поток и будущее геополитики - 04.10.2022 Украина.ру

Российский газ, украинский транзит, Северный поток и будущее геополитики

Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T01:36

2022-10-04T01:36

2022-10-04T01:36

мнения

дмитрий выдрин

российский газ

газ

геополитика

транзит

северный поток

александр рар

германия

турция

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Упоминал уже, как довольно давно мы с другом Александром Раром, составляли пояснительную записку руководству Германии насчет базовых принципов геополитики. Нет, не пытались конкурировать с Карлом Хаусхофером по поводу методологии и философии этой типично немецкой отрасли знаний. Просто изложили несколько прикладных мыслей, доводов, обобщений.В частности, мы подсказывали, что современная архитектура геополитики во многом базируется на нефтегазовых маршрутах. Их трубопроводы становятся как бы арматурой международных альянсов, союзов, коопераций. Соответственно, разрушение этих элементарных железных нитей, способно обрушить целое "здание" подобного партнерства. Даже вопреки высоким политическим планам и хитромудрым глобальным целям его "строителей".Попутно, сформулировали для правительства прогноз о том, что судя по перспективной логистике трубных энерготранзитов, где-то к двадцать пятому году, главным вектором геополитики будет не Восток- Запад, а Север - Юг.Позже, в Каракасе я озвучивал эту мысль президенту Венесуэлы Уго Чавесу. Даже рискнул подсказать бывшему элитному бойцу идею о создании специального "трубного спецназа". То есть отдельного подразделения, которое заточено технологически и функционально на защиту безопасности трубопроводов на земле, под землей и под водой.Чавеса убили, но проблема осталась. Вроде эту тему сейчас подхватил президент далекого солнечного Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Но точно не знаю.Это здание называлось "евразийским". В нем Россия, исходя из доктрины того же Хаусхофера и дополненной Хэлфордом Маккиндером, своей азиатской частью претендовала на континентальный "хартленд" - сердцевину необъятной земной платформы. Но европейской частью она - вторгалась в морскую вотчину англосаксов.Отсюда и вытекала главная задача последних - перерубить главные нити, связывающие геополитически два континента. Когда-то это робко пытались сделать авторы различной ширины железнодорожной колеи России и остальной Европы. Но сейчас, повторюсь, такими нитями стали не ржавые рельсы, а гулкие трубы. Даже могу предположить, что кодовое название операции было "труба российской геополитики".На глобальной живодерне, российскому двуглавому орлу давно мечтали, как минимум, отсечь одну голову. Ту, которая глядит на Запад. Не то может увидеть такое! Ну и рванули!Обычно преступника ищут по одному фактору - мотиву "кому выгодно". Я бы добавил еще два - кому хочется и кто способен.РФ явно не выгодно самой себе делать вивисекцию. Да еще головы. Да еще смотрящей в сторону пока привычной и прибыльной локации, традиционного места шопинга и досуга. Смертельно опасное и неприятное дело! Поэтому трудно представить полномочных персон, которым бы это еще и хотелось.Не говорю уже про возможности. Подорвать прочнейшую двадцатисантиметровую двойную оболочку на малой глубине до шестидесяти метров, в чужой территориальной и запретной зоне, под оком спутников и вертолетов, под контролем чутких акустических датчиков - это более, чем фантастика. Действительно, как? Аквалангистам сотни килограммов пластида за тысячу километров от родного берега не забросить. Подводные аппараты на подобной глубине видны как на ладони…Есть куча стран, кому теоретически это может быть выгодно - от Украины до Польши, от Азербайджана до Турции. Но у последних нет ни желания, ни возможностей. А у первых есть желание, но нет возможностей. Рубить голову орлу, доложу я вам - не простая работенка.Правда, в свое время проговорился старина Байден. Мол, для нас и выгода очевидна, и желание есть, и возможности в наличии. Может на лицо - явка с повинной? Но это надо умудриться - явиться с повинной за девять месяцев до самого дела, даже при деменции. Хотя…У Габриэля Маркеса есть дивное повествование "История Одной Смерти О Которой Знали Заранее."Там весь город знает о готовящемся предстоящем убийстве, все его обсуждают и осуждают. Все пытаются его не допустить. Но оно происходит. Карма героев такая. Или обстоятельства. Рок.Пусть не все, но очень многие люди - и политические лидеры, и простые граждане - понимали какую немыслимую выгоду во всех смыслах нес проект "Европа от Лиссабона до Владивостока". И почти все понимали, что этот проект будет убит.Это отдельная история. Только вот образованный темнокожий президент понял, что зарождается и другой проект "Азия от Шанхая до Лиссабона". А это для лидерства Штатов еще опаснее, чем вариант первый. И карма, точнее рок начал неуклонно реализовываться. В сторону убийства первого сценария, пока не сформировался второй.Чтобы не допустить сближения двух систем, нужно между ними выкопать ров. Или насыпать гребень. Выбрали второе. Вдоль западной границы РФ стали воздвигать "нацистский вал", построенный из цветных лоскутов Восточно-европейских стран. С главным укреп-районом "Украина". Он должен был наглухо отсечь Россию от остальной Европы.Чем привлекателен для подобных целей крайний национализм, переходящий в монолитную бетонную прочность нацизма? Он не проницаем для культур, позитивных эмоций, человеческих связей. Соответственно было в хлам разорвано общее культурное пространство, расчленена общая вера, располосованы семейные и дружественные связи. Ну, тут все понятно от запрета на ввоз книг до отмены авиасообщения.Оказалось все же мало. Молекулы партнерства просачивались вместе с газом через проклятые трубы. Поэтому и эти транзиты были обречены…Сейчас военные эксперты спорят, кто все же приложился к оттеснению России на сугубо азиатскую платформу и попутное убийство Европы. Российский орел худо-бедно выживет с одной головой, но европейский страус без головы долго не протянет.Так вот, эксперты утверждают, что только у двух стран есть и выгода, и желание, и возможности разрубить эти почти последние евразийские капилляры. У янки и у бриттов. То есть, по факту А (Америка) и Б (Британия) сидели на трубе. В смысле технически и политически контролировали ее на всей протяженности…Между А и Б сегодня только одно соперничество - кто более безнаказен в любых своих действиях от лжи до фальсификаций, от взрывов до отравлений. Возник даже своего рода синдром - "немерянной безнаказанности".Лучше всего этот феномен раскрыт в чудесном итальянском фильме Элио Петри "Дело гражданина вне всяких подозрений". Помните, там глава спецслужбы, совершает одно преступление за другим, чтобы понять, где же та пресловутая "красная черта", после которой на него падет хотя бы тень подозрений.Кстати, об Италии. Мои знакомые - "охранители", возмутились узнав о том, что будущий премьер страны Джоржа Мелони свой первый зарубежный визит планирует в Вашингтон. Да, она в известной степени ученица и воспитанница самого Берлускони. Даже работала у Сильвио в правительстве министром молодежи и спорта.Сейчас вот, собирается эту должность предложить бывшему шефу. Спортивный его вектор - футбольный, она разделяет. А любовь к молодежи, особенно женского пола, понимает. Но вот геополитические предпочтения у них пока разные.Её мама-сицилийка, учила с детства дочь быть сильной. Ну, как сицилийская мафия. А секрет силы последней известен со слов еще дона Корлеоне - говорить и делать. Сегодня в мире только одна страна и говорит, и делает. Это Штаты. Правда изрекает часто ложь, а сеет разрушения. Но это отдельная тема. Россия сколько угодно может проповедовать правду. Но если она не станет то же самое и делать, ездить лидеры будут в Америку. Ведь особая сила в правде, которую говорят, а потом делают. Ну, а кто духовитей янки или бриты, мне все равно.Этот досужий спор навеял давний анекдот. Король Людовик Справедливый, вдруг увидел под окном замка насиканую кем-то на свежем снегу хамскую пропись: "Король - поц!" Немедленное расследование показало следующее. Струю извлекал из себя великий кардинал, но судя по почерку, водила рука королевы. И мне, право, параллельно , кто из них выполнял роль "кардинала", а кто "королевы".

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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2022

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_346:0:900:554_100x100_80_0_0_48c05e98553a133af1ad23ba38854d94.jpg

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_346:0:900:554_100x100_80_0_0_48c05e98553a133af1ad23ba38854d94.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_346:0:900:554_100x100_80_0_0_48c05e98553a133af1ad23ba38854d94.jpg

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