https://ukraina.ru/20221003/1039343696.html

Обстановка в Херсонской области, ратификация Госдумой. Итоги 3 октября на Украине

Обстановка в Херсонской области, ратификация Госдумой. Итоги 3 октября на Украине - 03.10.2022 Украина.ру

Обстановка в Херсонской области, ратификация Госдумой. Итоги 3 октября на Украине

ВСУ попытались прорваться к Новой Каховке и усиливают давление на Херсонском направлении. Госдума ратифицировала договора о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области к Российской Федерации

2022-10-03T19:00

2022-10-03T19:00

2022-10-03T19:00

эксклюзив

хроники

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О том, что на Херсонском направлении осложнилась обстановка в ночь на 3 октября сообщил105-й полк Народной милиции ДНР."Прямо сейчас Киев продолжает снимать резервы из Одессы и отправлять на Херсонское направление. На данный момент ВСУ продвинулось в глубь на 30 км, но эту территорию можно условно пока назвать серой, так как закрепиться ещё не удалось, а вся группировка, которая находится у Днепра, может попасть в "мешок", если россияне смогут (а они смогут) остановить напор", — указывалось в сообщении.При этом украинцы не намерены снижать напора."Банковая понимает, что россияне готовят десятитысячную группировку в Крыму с новым обмундированием и новейшей техникой, которая начнёт движение после нескольких политических шагов (ратификацией Госдумой референдума и принятия территорий в состав РФ, а также возможного условного (очень условного) ультиматума к Украине). Неделя будет насыщенной. Банковая пытается успеть в это окно возможностей и спровоцировать каскадное отступление ВС РФ. Странно, что укропы не знают собственных присказок, которые (дурэнь думкой багатие) очень верно описывают сегодняшнюю эйфорию зеленских (очень, кстати, сомнительную из-за количества безвозвратных потерь ВСУ)", — сообщил 105-й полк НМ ДНР.О наступлении ВСУ на Херсонском направлении сообщил и первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов."Укры наступают на Херсонском направлении. Уверен, что в ближайшие дни появится ещё 1-2 участка фронта, где укры попробуют наступать. Укровское командование показывают чудеса стратегии и полководческие таланты? НЕТ! Они действуют бесхитростно, имея полноту разведданных, а на них работает вся разведка НАТО, они накапливают ударные группы в тех местах, где у нас "тонко" и бьют. Там, где наши подразделения оказывают сопротивление у укров ничего не выходит, и они несут огромнейшие потери. Но потери для них не важны, у них много мяса. Главное, что они ничего не выдумывают, а используют наши ошибки. Плюс они действуют так, как мы в 2014 году против ВСУ. Дерзко, уверенно и наверняка. Только у нас тогда не было того, что есть у укров", — написал Безсонов у себя в телеграм-канале.Он призвал готовиться к обороне населённых пунктов."Лучше поздно, чем никогда, но нам нужно готовить к обороне прифронтовые города и посёлки. Готовиться к городским боям. Для городских боёв очень важна мотивация. Командирам нужно наконец объяснить своим бойцам, в чём смысл этой войны. Объяснить, что если не остановить врага здесь и сейчас, то его придётся останавливать на пороге их домов. И их города очень быстро могут стать прифронтовыми. И дело не в Донбассе или Украине. Эта война более глобальна и начата много лет назад западом. Украина обманом, но добровольно согласилась стать полем битвы между НАТО и Россией. Или мы победим на территории бывшей Украины, или придётся побеждать на территории России. Каждый боец должен это понимать — он пошёл на войну, чтобы война сама не пришла к нему в дом", — отметил первый замминистра информации ДНР.Между тем сами украинцы также намекают на скорые наступления под Херсоном."Скоро новые большие новости. Тяжёлые, но значительные. Держим кулаки. Несколько суток", — заявил в ночь на 2 октября украинский националист, лидер группировки С14, ныне воюющий в рядах ВСУ Евгений Карась.Утром 3 октября замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об отражении украинской атаки в направлении города."На Николаевском направлении всё под контролем, несмотря на попытки укронацистов прорвать оборону. Нацисты продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там получили "люлей" от ВКС России. На данный момент ситуация полностью контролируемая", — заявил Стремоусов.Чуть позже он выложил видео из-под Херсона."Независимо от того, что происходит, да, нацисты прорвались немножко вглубь. Но наша система обороны работает, поэтому без какой-либо паники, что бы кто ни говорил, мы находимся на территории Херсонской области. Позади меня Антоновский мост, как вы видите. Всё целый, стоит нормально. Мы отражаем все атаки и, честно говоря, все те, кто сегодня паникует в социальных сетях: приостановитесь, здесь не Харьков, здесь не Лиман. Оборону держим", — подчеркнул Стремоусов.Чуть позже боец НМ ДНР, военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, у себя в телеграм-канале репостнул сообщение российских спецназовцев:"Всем доброго утра, объясняю по Херсонскому направлению. Между Золотой Балкой и Дудчанами "серая зона", идут артдуэли, вэсэушники укрепились , а ВС РФ не дает прорваться. В районе Давыдова Брода противник наращивает большие силы, чтобы попробовать снова пойти в контрнаступление. Мы ночью заптурили 4 танка и заземлили 11−14 украинских смертников. Из-за сильного дождя авиация не могла ночью работать, парни находились на боевом дежурстве. Сейчас работа идёт", — отмечали спецназовцы.Днём 3 октября Минобороны РФ сообщило о прорыве ВСУ на Херсонском направлении."Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.По данным министерства, российские военные заняли оборонительный рубеж и продолжили вести по противнику массированный огонь. При этом потери ВСУ в этом районе, по данным Минобороны России, составили около 130 человек.Уже вечером 3 октября глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил об уничтожении украинских военных, пытавшихся прорваться к Каховской ГЭС."Со стороны севера им удалось прорваться на территорию области. Там есть такой населенный пункт — Дудчаны. Они на Дудчаны рвались, чтобы потом вниз по течению пойти на Каховскую ГЭС. <…> Прорыв длился не очень много времени, когда авиация начала работать, получилось так, что очень много украинской бронетехники было уничтожено, личного состава тоже. <…> Разбили практически два батальона, которые шли со стороны Дудчан, они хотели на Каховскую ГЭС попасть", — рассказал он в эфире "Соловьёв Live".Обстановка в Херсонской области остаётся напряжённой.Ратификация ГосдумойГосударственная Дума России ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области в состав Российской Федерации."Единственная возможность спасти жителей, проживающих на территориях четырех субъектов, в ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонской области — это воссоединение, вступление в состав Российской Федерации. Этого дня ждали долго. 30 лет. Давайте не будем это забывать", — заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. И уже после этого Госдума ратифицировала договоры.Согласно документам границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России.Кроме того, до 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы.В те же сроки должны быть решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти.Также согласно договорам российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России. При этом нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России.Что касается официальных документов ДНР и ЛНР, то они действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов;Также правительства ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых кабинетов врио глав республик, правительства Херсонской и Запорожской областей должны сформировать врио губернаторов в соответствии с российским законодательством.Договоры вступают в силу в день ратификации.Кроме того, на заседании Совета Государственной думы обсуждался вопрос о взаимодействии депутатов Госдумы с новыми субъектами Российской Федерации."Депутаты будут работать в этих четырёх регионах: открывать приемные, вести прием граждан и решать их проблемы. Каждая фракция примет решение о своих представителях в новых субъектах и выстроит там работу", — отметил Володин.На заседании Совета было определено, что Государственную думу в ЛНР будет представлять Виктор Водолацкий, в ДНР — Дмитрий Саблин.На Совете ГД также было принято решение о назначении координатора в Запорожскую область — Героя России Андрея Красова, в Херсонскую область — Глеба Хора.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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