https://ukraina.ru/20221003/1039341951.html

Попытки прорыва ВСУ в Херсонскую область отбиты – Сальдо

Попытки прорыва ВСУ в Херсонскую область отбиты – Сальдо - 03.10.2022 Украина.ру

Попытки прорыва ВСУ в Херсонскую область отбиты – Сальдо

ВСУ накануне предприняли несколько попыток прорваться в Херсонскую область с трех разных направлений, но все они были отражены, сообщил 3 октября в эфире телеканала "Соловьев Live" глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо

2022-10-03T17:40

2022-10-03T17:40

2022-10-03T17:40

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спецоперация

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Он также объяснил, что целью ВСУ было село Дудчаны, так как дальше они могли бы идти по направлению к Каховской ГЭС – вниз, по течению Днепра.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ удалось прорваться в глубину обороны российской армии на направлении Золотая Балка и Александровка в Херсонской области.

https://ukraina.ru/20221003/1039334931.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, херсонская область, всу, сальдо, наступление, спецоперация