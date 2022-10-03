Попытки прорыва ВСУ в Херсонскую область отбиты – Сальдо - 03.10.2022 Украина.ру
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Попытки прорыва ВСУ в Херсонскую область отбиты – Сальдо
Попытки прорыва ВСУ в Херсонскую область отбиты – Сальдо - 03.10.2022 Украина.ру
Попытки прорыва ВСУ в Херсонскую область отбиты – Сальдо
ВСУ накануне предприняли несколько попыток прорваться в Херсонскую область с трех разных направлений, но все они были отражены, сообщил 3 октября в эфире телеканала "Соловьев Live" глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо
2022-10-03T17:40
2022-10-03T17:40
новости
херсонская область
всу
сальдо
наступление
спецоперация
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Он также объяснил, что целью ВСУ было село Дудчаны, так как дальше они могли бы идти по направлению к Каховской ГЭС – вниз, по течению Днепра.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ удалось прорваться в глубину обороны российской армии на направлении Золотая Балка и Александровка в Херсонской области.
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новости, херсонская область, всу, сальдо, наступление, спецоперация
Новости, Херсонская область, ВСУ, Сальдо, наступление, Спецоперация

Попытки прорыва ВСУ в Херсонскую область отбиты – Сальдо

17:40 03.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир СальдоВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир Сальдо
Читать в
ВСУ накануне предприняли несколько попыток прорваться в Херсонскую область с трех разных направлений, но все они были отражены, сообщил 3 октября в эфире телеканала "Соловьев Live" глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо

Главное направление - николаевское, второе - это [село] Давыдов Брод и со стороны Кривого Рога и Днепропетровской области. Со стороны Николаева у них ничего не получилось, не пустили их наши военные. В Давыдов Броде примерно то же самое, а вот со стороны севера им удалось прорваться на территорию области.

Он также объяснил, что целью ВСУ было село Дудчаны, так как дальше они могли бы идти по направлению к Каховской ГЭС – вниз, по течению Днепра.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ удалось прорваться в глубину обороны российской армии на направлении Золотая Балка и Александровка в Херсонской области.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2022
16:04
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НовостиХерсонская областьВСУСальдонаступлениеСпецоперация
 
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