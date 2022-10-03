https://ukraina.ru/20221003/1039341038.html

Положение на фронте, США и убийства русских. О чём говорили эксперты 3 октября

Положение на фронте, США и убийства русских. О чём говорили эксперты 3 октября - 03.10.2022 Украина.ру

Положение на фронте, США и убийства русских. О чём говорили эксперты 3 октября

Отход союзных войск из Лимана стал следствием допущенных ошибок на харьковском направлении. Сейчас ключевые задачи – стабилизировать фронт, организовать оборону Украина.ру, 03.10.2022

2022-10-03T17:41

2022-10-03T17:41

2022-10-03T17:41

эксклюзив

красный лиман

сво

донбасс

всу

сша

олег царев

евсеев

рожин

геннадий алехин

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Отход союзных войск из Лимана стал следствием допущенных ошибок на харьковском направлении. Сейчас ключевые задачи – стабилизировать фронт, организовать оборону и пополнить части. А затем уже можно будет готовить контрнаступление на разных участках фронтаОб этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру."Нужно доверять молодым профессионалам"Одной из главных тем был отход союзных войск из Красного Лимана. Как считает военный обозреватель, руководитель информационной службы Объединенной группировки российских войск во время Второй Чеченской кампании Геннадий Алехин, отход стал следствием допущенных ошибок на харьковском направлении (Купянск-Изюм-Балаклея).По мнению Алехина, сейчас нет по-настоящему единого руководства специальной военной операции: "элементарная логика требует, чтобы группировками командовал кто-то один, как это было в Чечне. А мы до сих пор не знаем имя командующего".Обозреватель уверен, что характер боевых действий говорит о том, что нужно делать незамедлительные выводы, в первую очередь кадровые."Я считаю, что нужно доверять молодым профессионалам. Наверняка в составе воюющей группировки есть талантливые командиры уровня полк-дивизия. Нужно больше доверять им. Наверняка они себя проявили в ходе кампании", – отметил Алехин.При этом, подчёркивает он, самое главное, для чего была объявлена частичная мобилизация, российским войскам нам нужно нарастить силы и средства, чтобы вести наступательные действия. Кроме того, необходимо наносить точечные, но мощные удары по критическим объектам инфраструктуры Украины."Задачи – стабилизировать фронт, организовать оборону и пополнить части"Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин перечислил причины, приведшие к отходу из Красного Лимана: недостаточно организованная оборона, недостаточное количество личного состава на направлениях главного удара противника, ошибки в расположении резервов."Эти проблемы – на поверхности и приводят к таким результатам. Частичная мобилизация – это и есть первая реакция государственной машины на эти системные проблемы, проявившиеся в ходе СВО", – сказал Рожин.При этом под Херсоном оборона была организована грамотно, командование смогло провести успешную оборонительную операцию, нанеся противнику серьезные потери и не дав ему продвинуться согласно своему плану."Наша задача сейчас – стабилизировать фронт, организовать оборону и пополнить части. Наращивание численности войск на линии фронта позволит к зиме начать наступательные действия", – заявил аналитик."Ближайшие две недели будут очень тяжелыми"С военной точки зрения ситуация с оставлением Красного Лимана не столь критична, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он признаёт, что нужно было эвакуировать оттуда население, не бросать технику, "но противник на это наступление действительно бросил все, что у него есть – пошел на кардинальные меры"."Украина играет ва-банк. Они фактически вывели военные гарнизоны из Харькова, Киева и Николаева, а также задействовали значительную часть войск, которые находились на ротации, а на ротации у них находятся от 100 до 150 тысяч.Притом, что на линии фронта и так наблюдалось 50-тысячное превосходство Украины. За счет этого противник смог добиться значительных успехов", – сообщил Евсеев."С нашей стороны была проявлена некоторая беспечность. Проблемы в войсках накапливались. Я не говорю, что это проблемы только северной группировки войск. Тяжелая ситуация на фронтах сложилась давно. Именно поэтому мы медленно наступали в Донбассе. Сейчас нужно кардинально поменять ситуацию", – заявил эксперт.Он также прогнозирует, что ближайшие две недели на фронте будут очень тяжелыми."Неготовность к действиям противника должна быть преодолена. Мы должны снова взять инициативу в свои руки и начать громить врага. Мы наносим очень мало ударов по тылам. Это позволяет противнику концентрировать силы.Тем не менее нам нужно готовиться к тяжелым боям. Мы привыкли наступать, но сейчас нам надо обороняться и контратаковать. Силы для контрударов у нас есть, но мы не хотим их распылять", – сказал Евсеев, добавив, что сейчас очень важно измотать противника, остановить его, а потом перейти в контрнаступления.США – за убийство русских и экономический крах ЕвропыВ свою очередь народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев рассказал об одной из главных текущих задач США – чтобы русские убивали русских."Население русских уменьшается. Русские всегда были – как народ, как люди – геополитическим противником англосакского мира. Мы разрушаем наши города, уничтожается советское оружие, ощутимый удар получает российская экономика.То, что разрушается территория Украины – это ведь тоже часть русского мира, поэтому это все – в сценариях. Задача максимум при этом – получить контроль над российскими природными ресурсами", – рассказал политик.Поэтому попытки расчленить, уничтожить, взять под контроль Российскую Федерацию будут продолжаться, уверен Царев."Если они победят, сделают так, чтобы у нас на территории России были такие вечно воющие, бедные, голодные анклавы, а предприятия, которые продают нефть, газ, принадлежали иностранным компаниям", – заявил Царев.При этом также США пытаются разрушить экономику Европы – в своих целях, чтобы получить максимальную выгоду.

https://ukraina.ru/20221003/1039293582.html

https://ukraina.ru/20221003/1039294605.html

https://ukraina.ru/20221003/1039324415.html

https://ukraina.ru/20221003/1039328190.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, красный лиман, сво, донбасс, всу, сша, олег царев, евсеев, рожин, геннадий алехин