https://ukraina.ru/20221003/1039340906.html

"Победим, но легко не будет": Евсеев рассказал, что нужно менять в первую очередь. Видео

"Победим, но легко не будет": Евсеев рассказал, что нужно менять в первую очередь. Видео - 03.10.2022 Украина.ру

"Победим, но легко не будет": Евсеев рассказал, что нужно менять в первую очередь. Видео

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал, могли ли ВС РФ удержать Красный Лиман, что покажут ближайшие две недели, а... Украина.ру, 03.10.2022

2022-10-03T17:27

2022-10-03T17:27

2022-10-03T17:27

видео

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Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал, могли ли ВС РФ удержать Красный Лиман, что покажут ближайшие две недели, а также о том, какие территории необходимо освободить в приоритете:00:40 – Что произошло в Красном Лимане?05:00 – Какие войска ВСУ должны быть уничтожены в первую очередь?10:00 – Почему нельзя допустить сдачи Кременной;11:30 – "Мы должны играть на опережение…";14:05 - Успехи союзных сил на Артемовском направлении;16:10 – Как полностью прекратить поставки западного вооружения и есть ли в этом смысл?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель –денацификация и демилитаризация. С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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