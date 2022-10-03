https://ukraina.ru/20221003/1039340022.html

Тарзан готов участвовать в спецоперации

Тарзан готов участвовать в спецоперации - 03.10.2022 Украина.ру

Тарзан готов участвовать в спецоперации

Стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) готов, в случае получения повестки, отправиться на Украину для участия в спецоперации. Такое заявление сделала его жена, певица Наташа Королева, пишет 3 октября "Комсомольская правда"

2022-10-03T17:09

2022-10-03T17:09

2022-10-03T17:09

тарзан

глушко

спецоперация

новости

наташа королева

россия

украина

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В начале 1990-х Глушко с отличием окончил Военный инженерный институт им. Можайского. С 1992 по 1995 год проходил службу на космодроме Плесецк. Имеет звание старшего лейтенанта. По словам Королевой, 52-летний Тарзан из-за возраста не может быть призван по мобилизации. Королева уточнила, что готова проводить мужа на фронт."Ну а что делать? Если такая жизнь у нас", - сказала певица. Ранее Глушко делал заявления в поддержку действий РФ на Украине. По его словам, "Русский мир был, есть и будет".

https://ukraina.ru/20221003/1039318400.html

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тарзан, глушко, спецоперация, новости, наташа королева, россия, украина