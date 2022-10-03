https://ukraina.ru/20221003/1039340022.html
Тарзан готов участвовать в спецоперации
Тарзан готов участвовать в спецоперации - 03.10.2022 Украина.ру
Тарзан готов участвовать в спецоперации
Стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) готов, в случае получения повестки, отправиться на Украину для участия в спецоперации. Такое заявление сделала его жена, певица Наташа Королева, пишет 3 октября "Комсомольская правда"
2022-10-03T17:09
2022-10-03T17:09
2022-10-03T17:09
тарзан
глушко
спецоперация
новости
наташа королева
россия
украина
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В начале 1990-х Глушко с отличием окончил Военный инженерный институт им. Можайского. С 1992 по 1995 год проходил службу на космодроме Плесецк. Имеет звание старшего лейтенанта. По словам Королевой, 52-летний Тарзан из-за возраста не может быть призван по мобилизации. Королева уточнила, что готова проводить мужа на фронт."Ну а что делать? Если такая жизнь у нас", - сказала певица. Ранее Глушко делал заявления в поддержку действий РФ на Украине. По его словам, "Русский мир был, есть и будет".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
тарзан, глушко, спецоперация, новости, наташа королева, россия, украина
Тарзан, Глушко, Спецоперация, Новости, Наташа Королева, Россия, Украина
Тарзан готов участвовать в спецоперации
Стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) готов, в случае получения повестки, отправиться на Украину для участия в спецоперации. Такое заявление сделала его жена, певица Наташа Королева, пишет 3 октября "Комсомольская правда"
В начале 1990-х Глушко с отличием окончил Военный инженерный институт им. Можайского. С 1992 по 1995 год проходил службу на космодроме Плесецк. Имеет звание старшего лейтенанта.
По словам Королевой, 52-летний Тарзан из-за возраста не может быть призван по мобилизации.
"Сергей под мобилизацию попадает. Он, наверное, идет даже в самой первой категории. Единственное, что по возрасту не проходит, а так да. Если придет повестка, то что? То, как все", - сказала певица.
Королева уточнила, что готова проводить мужа на фронт.
"Ну а что делать? Если такая жизнь у нас", - сказала певица.
Ранее Глушко делал заявления в поддержку действий РФ на Украине. По его словам, "Русский мир был, есть и будет".