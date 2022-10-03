Мобилизованные из России проходят подготовку на полигоне в ЛНР — Минобороны РФ
16:45 03.10.2022 (обновлено: 17:05 03.10.2022)
Мобилизованные военнослужащие из России прибыли в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Соответствующее видео опубликовано 3 октября в Telegram-канале Министерства обороны РФ
Отмечается, что призванные по мобилизации военнослужащие проходят подготовку на одном из полигонов ЛНР.
На кадрах их встречают местные жители, которые выразили военным благодарность и рассказали, как их притесняли украинские националисты.
«Когда увидел людей, мирное население, видно в глазах надежду. Они видят нас и думают, что мы их освободители. Мы их спасем», — рассказал один из военнослужащих.
Ранее сообщалось, что мобилизованные россияне проходят боевую подготовку, в том числе на полигонах в Донецкой Народной Республике.
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