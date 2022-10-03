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Мобилизованные из России проходят подготовку на полигоне в ЛНР — Минобороны РФ

Мобилизованные из России проходят подготовку на полигоне в ЛНР — Минобороны РФ - 03.10.2022 Украина.ру

Мобилизованные из России проходят подготовку на полигоне в ЛНР — Минобороны РФ

Мобилизованные военнослужащие из России прибыли в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Соответствующее видео опубликовано 3 октября в Telegram-канале Министерства обороны РФ

2022-10-03T16:45

2022-10-03T16:45

2022-10-03T17:05

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Отмечается, что призванные по мобилизации военнослужащие проходят подготовку на одном из полигонов ЛНР.На кадрах их встречают местные жители, которые выразили военным благодарность и рассказали, как их притесняли украинские националисты. «Когда увидел людей, мирное население, видно в глазах надежду. Они видят нас и думают, что мы их освободители. Мы их спасем», — рассказал один из военнослужащих.Ранее сообщалось, что мобилизованные россияне проходят боевую подготовку, в том числе на полигонах в Донецкой Народной Республике.

https://ukraina.ru/20221001/1039261544.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, лнр, минобороны рф, мобилизация, спецоперация