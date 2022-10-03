Мобилизованные из России проходят подготовку на полигоне в ЛНР — Минобороны РФ - 03.10.2022 Украина.ру
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Мобилизованные из России проходят подготовку на полигоне в ЛНР — Минобороны РФ
Мобилизованные из России проходят подготовку на полигоне в ЛНР — Минобороны РФ - 03.10.2022 Украина.ру
Мобилизованные из России проходят подготовку на полигоне в ЛНР — Минобороны РФ
Мобилизованные военнослужащие из России прибыли в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Соответствующее видео опубликовано 3 октября в Telegram-канале Министерства обороны РФ
2022-10-03T16:45
2022-10-03T17:05
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мобилизация
спецоперация
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Отмечается, что призванные по мобилизации военнослужащие проходят подготовку на одном из полигонов ЛНР.На кадрах их встречают местные жители, которые выразили военным благодарность и рассказали, как их притесняли украинские националисты. «Когда увидел людей, мирное население, видно в глазах надежду. Они видят нас и думают, что мы их освободители. Мы их спасем», — рассказал один из военнослужащих.Ранее сообщалось, что мобилизованные россияне проходят боевую подготовку, в том числе на полигонах в Донецкой Народной Республике.
https://ukraina.ru/20221001/1039261544.html
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новости, лнр, минобороны рф, мобилизация, спецоперация
Новости, ЛНР, Минобороны РФ, мобилизация, Спецоперация

Мобилизованные из России проходят подготовку на полигоне в ЛНР — Минобороны РФ

16:45 03.10.2022 (обновлено: 17:05 03.10.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Мобилизованные военнослужащие из России прибыли в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Соответствующее видео опубликовано 3 октября в Telegram-канале Министерства обороны РФ
Отмечается, что призванные по мобилизации военнослужащие проходят подготовку на одном из полигонов ЛНР.
На кадрах их встречают местные жители, которые выразили военным благодарность и рассказали, как их притесняли украинские националисты.
«Когда увидел людей, мирное население, видно в глазах надежду. Они видят нас и думают, что мы их освободители. Мы их спасем», — рассказал один из военнослужащих.
Ранее сообщалось, что мобилизованные россияне проходят боевую подготовку, в том числе на полигонах в Донецкой Народной Республике.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 06:00
Кнутов ответил, следует ли ожидать всеобщей мобилизации в РоссииВсеобщая мобилизация в настоящих условиях России абсолютно нецелесообразна, однако могут быть объявлены новые волны частичной мобилизации. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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