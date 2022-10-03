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Судья с российским паспортом продолжит работу в Верховном суде Украины
Судья с российским паспортом продолжит работу в Верховном суде Украины - 03.10.2022 Украина.ру
Судья с российским паспортом продолжит работу в Верховном суде Украины
Главу Хозяйственного кассационного суда в составе Верховного суда Украины Богдана Львова не смогли отстранить от должности, сообщается 3 октября в Telegram-канале суда. До этого у судьи нашли российское гражданство
2022-10-03T16:34
2022-10-03T16:34
2022-10-03T17:26
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украина
суд
верховный суд
гражданство
российское гражданство
россия
львов
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Ранее в Верховном суде Украины сообщили, что СБУ нашла подтверждения, что Львов является гражданином РФ.Отмечается, что прошло собрание судей Хозяйственного кассационного суда, на котором прошло голосование за отстранение Львова. "Результаты голосования: 21 голос – за увольнение; 18 – против. Итак, Богдан Львов остается председателем Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда, поскольку для увольнения его с должности необходимо было 22 голоса", - сказано в сообщении. По сообщениям украинских СМИ, Львов родился в 1967 году в Запорожье. В 2012 году он якобы обновил свой российский паспорт вместо полученного им в 1999 году документа. Также приводится информация якобы из налоговых реестров РФ, согласно которым, украинский судья владеет недвижимостью в Москве.
https://ukraina.ru/20221003/1039312605.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, суд, верховный суд, гражданство, российское гражданство, россия, львов
Новости, Украина, Суд, Верховный Суд, гражданство, российское гражданство, Россия, Львов
Судья с российским паспортом продолжит работу в Верховном суде Украины
16:34 03.10.2022 (обновлено: 17:26 03.10.2022)
Главу Хозяйственного кассационного суда в составе Верховного суда Украины Богдана Львова не смогли отстранить от должности, сообщается 3 октября в Telegram-канале суда. До этого у судьи нашли российское гражданство
Ранее в Верховном суде Украины сообщили, что СБУ нашла подтверждения, что Львов является гражданином РФ.
Отмечается, что прошло собрание судей Хозяйственного кассационного суда, на котором прошло голосование за отстранение Львова.
"Результаты голосования: 21 голос – за увольнение; 18 – против. Итак, Богдан Львов остается председателем Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда, поскольку для увольнения его с должности необходимо было 22 голоса", - сказано в сообщении.
По сообщениям украинских СМИ, Львов родился в 1967 году в Запорожье. В 2012 году он якобы обновил свой российский паспорт вместо полученного им в 1999 году документа. Также приводится информация якобы из налоговых реестров РФ, согласно которым, украинский судья владеет недвижимостью в Москве.