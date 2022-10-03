https://ukraina.ru/20221003/1039336087.html

Ратификация договоров, бои в ЛНР, судья с гражданством. Главное на Украине на 16:00 3 октября

Ратификация договоров, бои в ЛНР, судья с гражданством. Главное на Украине на 16:00 3 октября - 03.10.2022 Украина.ру

Ратификация договоров, бои в ЛНР, судья с гражданством. Главное на Украине на 16:00 3 октября

Украинская армия перешла границу Луганской Народной Республики. Государственная Дума ратифицировала договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. СБУ подтвердила наличие российского гражданства у главы Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова

2022-10-03T16:17

2022-10-03T16:17

2022-10-03T16:17

хроники

эксклюзив

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О переходе ВСУ границы ЛНР сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Марочко."Невзирая на потери, вооруженным формированиям Украины удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться в направлении населенного пункта Лисичанск", - отметил Марочко.При этом он указал на проблемы с логистикой у украинских военных, а также заявил, что подразделения ВСУ попали в огневой мешок."Им (украинским войскам. — Ред.) удалось продвинуться на небольшое расстояние — полтора-два километра. И это было сделано для того, чтобы Зеленский заявлял об очередных успехах. Но только он умалчивает, что отправил своих бойцов на верную смерть. Они находятся сейчас под огневым воздействием сразу с трех сторон наших сил и России — с севера, востока и юга, планомерно уничтожаются все те, кто заходит на территорию ЛНР", — сообщил офицер Народной милиции ЛНР.По его словам, киевский режим планомерно уничтожает своих солдат. В действиях ВСУ нет "никакой абсолютно тактики и стратегии", подытожил Марочко.Ратификация договоровГосдума ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области в состав России."Единственная возможность спасти жителей, проживающих на территориях четырех субъектов, в ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонской области, - это воссоединение, вступление в состав Российской Федерации. Этого дня ждали долго. 30 лет. Давайте не будем это забывать", - заявил спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. И уже после этого Госдума ратифицировала договоры.Согласно документам границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России.Кроме того, до 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы.В те же сроки должны быть решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти.Также согласно договорам российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России. При этом нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России.Что касается официальных документов ДНР и ЛНР, то они действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов;Также правительства ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых кабинетов врио глав республик, правительства Херсонской и Запорожской областей должны сформировать врио губернаторов в соответствии с российским законодательством.Договоры вступают в силу в день ратификации.Кроме того, на заседании Совета Государственной Думы обсуждался вопрос о взаимодействии депутатов Госдумы с новыми субъектами Российской Федерации."Депутаты будут работать в этих четырёх регионах: открывать приемные, вести прием граждан и решать их проблемы. Каждая фракция примет решение о своих представителях в новых субъектах и выстроит там работу", — отметил Володин.На заседании Совета было определено, что Государственную Думу в ЛНР будет представлять Виктор Водолацкий, в ДНР — Дмитрий Саблин.На Совете ГД также было принято решение о назначении координатора в Запорожскую область — Героя России Андрея Красова, в Херсонскую область — Глеба Хора.Гражданство судьиСлужба безопасности Украины подтвердила наличие российского паспорта у председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины Богдана Львова, сообщила пресс-служба Верховного суда. 3 октября СБУ проинформировала Верховный суд о результатах проверки.Как сообщила СБУ, в 2012 году Львов получил паспорт гражданина РФ вместо паспорта РФ от 1999 года, который утратил силу. Кроме того СБУ озвучило ИНН Львова и адрес его квартиры в Москве."Указанное свидетельствует о наличии у судьи Львова Б.Ю. гражданства Российской Федерации по данным приведенных реестров РФ. Также в СБУ сообщили, что проверка указанных данных продолжается, о ее результатах будет сообщено дополнительно", - сообщила пресс-служба суда.При этом в 12:00 состоялась собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда по вопросу досрочного освобождения судьи Львова от должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда."Верховный Суд будет информировать вас о результатах собрания и дальнейших шагах", - сообщила пресс-служба Верховного суда.Однако позже стало известно, что Львов остался на своей должности."Львова не уволили с должности главы КХС. Только что Кассационный хозяйственный суд ВС определил свою судьбу <...>. Приняли участие [в голосовании] 39 лиц из 40 присутствующих. За увольнение проголосовал 21 человек, но для решения нужен был ещё один голос (поскольку решение считается принятым, когда голосует большинство от работающих, а это 43 лица)", - сообщила связанная с Западом украинская НКО "Центр противодействия коррупции".Таким образом Львов останется во главе Кассационного хозяйственного суда.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив