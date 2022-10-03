https://ukraina.ru/20221003/1039335820.html

Гаспарян о "Северном потоке": поймут только через боль

Гаспарян о "Северном потоке": поймут только через боль - 03.10.2022 Украина.ру

Гаспарян о "Северном потоке": поймут только через боль

Прежде всего от диверсии на "Северном потоке" пострадает Германия, которая теперь даже в самых сложных обстоятельствах не сможет получить российский газ. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Армен Гаспарян

2022-10-03T16:53

2022-10-03T16:53

2022-10-03T16:53

новости

армен гаспарян

политолог

северный поток

боль

германия

сша

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Он напомнил фразу ранее произнесенную президентом США Джо Байденом о том, что он не допустит поставок газа. Теперь очевидно, что свое слово американский лидер сдержал, резюмировал Гаспарян."В конце концов, о Европе должны думать, наверное, жители Европы, избиратели европейские, которые этих всех... навыбирали", - сказал он.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221002/1039290126.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, армен гаспарян, политолог, северный поток, боль, германия, сша