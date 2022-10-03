Гаспарян о "Северном потоке": поймут только через боль - 03.10.2022 Украина.ру
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Гаспарян о "Северном потоке": поймут только через боль
Гаспарян о "Северном потоке": поймут только через боль - 03.10.2022 Украина.ру
Гаспарян о "Северном потоке": поймут только через боль
Прежде всего от диверсии на "Северном потоке" пострадает Германия, которая теперь даже в самых сложных обстоятельствах не сможет получить российский газ. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Армен Гаспарян
2022-10-03T16:53
2022-10-03T16:53
новости
армен гаспарян
политолог
северный поток
боль
германия
сша
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Он напомнил фразу ранее произнесенную президентом США Джо Байденом о том, что он не допустит поставок газа. Теперь очевидно, что свое слово американский лидер сдержал, резюмировал Гаспарян."В конце концов, о Европе должны думать, наверное, жители Европы, избиратели европейские, которые этих всех... навыбирали", - сказал он.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221002/1039290126.html
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новости, армен гаспарян, политолог, северный поток, боль, германия, сша
Новости, Армен Гаспарян, политолог, Северный поток, боль, Германия, США

Гаспарян о "Северном потоке": поймут только через боль

16:53 03.10.2022
 
© Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2
© Danish Defence
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Прежде всего от диверсии на "Северном потоке" пострадает Германия, которая теперь даже в самых сложных обстоятельствах не сможет получить российский газ. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Армен Гаспарян

"Насколько я знаю, у немцев была кулуарная договоренность [c РФ] о том, что если зимой совсем будет кисло, совсем ничего не будет хватать, то мы им поможем газом. Теперь немцев просто кинули с этим – большой привет. Пострадает Европа, цены пойдут вверх, как обычно. Но это сейчас никому не интересно. Поймут только через боль", - сказал политолог.

Он напомнил фразу ранее произнесенную президентом США Джо Байденом о том, что он не допустит поставок газа. Теперь очевидно, что свое слово американский лидер сдержал, резюмировал Гаспарян.
"В конце концов, о Европе должны думать, наверное, жители Европы, избиратели европейские, которые этих всех... навыбирали", - сказал он.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Армен Гаспарян интервью
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НовостиАрмен ГаспарянполитологСеверный потокбольГерманияСША
 
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