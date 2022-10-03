https://ukraina.ru/20221003/1039335820.html
Гаспарян о "Северном потоке": поймут только через боль
Гаспарян о "Северном потоке": поймут только через боль - 03.10.2022 Украина.ру
Гаспарян о "Северном потоке": поймут только через боль
Прежде всего от диверсии на "Северном потоке" пострадает Германия, которая теперь даже в самых сложных обстоятельствах не сможет получить российский газ. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Армен Гаспарян
2022-10-03T16:53
2022-10-03T16:53
2022-10-03T16:53
новости
армен гаспарян
политолог
северный поток
боль
германия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139459_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_70ff410ef686101892ba2d936c36d480.jpg
Он напомнил фразу ранее произнесенную президентом США Джо Байденом о том, что он не допустит поставок газа. Теперь очевидно, что свое слово американский лидер сдержал, резюмировал Гаспарян."В конце концов, о Европе должны думать, наверное, жители Европы, избиратели европейские, которые этих всех... навыбирали", - сказал он.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221002/1039290126.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139459_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_d1fdf7b65b5a8c7cfd1f4d927651a600.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, армен гаспарян, политолог, северный поток, боль, германия, сша
Новости, Армен Гаспарян, политолог, Северный поток, боль, Германия, США
Гаспарян о "Северном потоке": поймут только через боль
Прежде всего от диверсии на "Северном потоке" пострадает Германия, которая теперь даже в самых сложных обстоятельствах не сможет получить российский газ. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Армен Гаспарян
"Насколько я знаю, у немцев была кулуарная договоренность [c РФ] о том, что если зимой совсем будет кисло, совсем ничего не будет хватать, то мы им поможем газом. Теперь немцев просто кинули с этим – большой привет. Пострадает Европа, цены пойдут вверх, как обычно. Но это сейчас никому не интересно. Поймут только через боль", - сказал политолог.
Он напомнил фразу ранее произнесенную президентом США Джо Байденом о том, что он не допустит поставок газа. Теперь очевидно, что свое слово американский лидер сдержал, резюмировал Гаспарян.
"В конце концов, о Европе должны думать, наверное, жители Европы, избиратели европейские, которые этих всех... навыбирали", - сказал он.
Полностью интервью можно прочитать здесь: