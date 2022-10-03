Госдума ратифицировала договоры с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями. В РФ теперь 89 субъектов - 03.10.2022 Украина.ру
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Госдума ратифицировала договоры с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями. В РФ теперь 89 субъектов
Госдума ратифицировала договоры с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями. В РФ теперь 89 субъектов - 03.10.2022 Украина.ру
Госдума ратифицировала договоры с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями. В РФ теперь 89 субъектов
В понедельник 3 октября Госдума Российской Федерации ратифицировала договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей
2022-10-03T16:04
2022-10-03T16:04
новости
госдума
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Проекты законов о ратификации были внесены в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.Уточняется, что территории регионов определяются границами на день их образования и день принятия в РФ, сказано в законах, принятых Госдумой.Также договоры предусматривают, что законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на территории новых субъектов со дня их принятия в РФ, если иное не предусмотрено законодательством РФ.Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Совет Федерации от ДНР и ЛНР войдут по 2 сенатора, от Запорожской и Херсонской областей — по одному.Спикер Госдумы Вячеслав Володин торжественно сообщил о принятом Госдумой решении:Кроме того, Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав России и образовании нового субъекта РФ.
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новости, госдума, лнр, днр, херсонская область, запорожская область
Новости, Госдума, ЛНР, ДНР, Херсонская область, Запорожская область

Госдума ратифицировала договоры с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями. В РФ теперь 89 субъектов

16:04 03.10.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В понедельник 3 октября Госдума Российской Федерации ратифицировала договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей
Проекты законов о ратификации были внесены в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.
Уточняется, что территории регионов определяются границами на день их образования и день принятия в РФ, сказано в законах, принятых Госдумой.

Также договоры предусматривают, что законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на территории новых субъектов со дня их принятия в РФ, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Совет Федерации от ДНР и ЛНР войдут по 2 сенатора, от Запорожской и Херсонской областей — по одному.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин торжественно сообщил о принятом Госдумой решении:
Российской Федерации - 89 субъектов. Мы вместе.
Кроме того, Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав России и образовании нового субъекта РФ.
Внеплановое пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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"Защищает границы и народ": Лавров назвал отличие России от СШАРоссия, в отличие от США, реагирует не на выдуманные истории в отдаленных странах, а защищает свои границы и свой народ. Об этом 3 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания комитетов Госдумы РФ по ратификации документов о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
 
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