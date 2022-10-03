https://ukraina.ru/20221003/1039334931.html

Госдума ратифицировала договоры с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями. В РФ теперь 89 субъектов

Госдума ратифицировала договоры с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями. В РФ теперь 89 субъектов - 03.10.2022 Украина.ру

Госдума ратифицировала договоры с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями. В РФ теперь 89 субъектов

В понедельник 3 октября Госдума Российской Федерации ратифицировала договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей

2022-10-03T16:04

2022-10-03T16:04

2022-10-03T16:04

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Проекты законов о ратификации были внесены в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.Уточняется, что территории регионов определяются границами на день их образования и день принятия в РФ, сказано в законах, принятых Госдумой.Также договоры предусматривают, что законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на территории новых субъектов со дня их принятия в РФ, если иное не предусмотрено законодательством РФ.Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Совет Федерации от ДНР и ЛНР войдут по 2 сенатора, от Запорожской и Херсонской областей — по одному.Спикер Госдумы Вячеслав Володин торжественно сообщил о принятом Госдумой решении:Кроме того, Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав России и образовании нового субъекта РФ.

https://ukraina.ru/20221003/1039330644.html

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