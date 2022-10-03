https://ukraina.ru/20221003/1039334931.html
Госдума ратифицировала договоры с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями. В РФ теперь 89 субъектов
Госдума ратифицировала договоры с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями. В РФ теперь 89 субъектов - 03.10.2022 Украина.ру
Госдума ратифицировала договоры с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями. В РФ теперь 89 субъектов
В понедельник 3 октября Госдума Российской Федерации ратифицировала договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей
2022-10-03T16:04
2022-10-03T16:04
2022-10-03T16:04
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Проекты законов о ратификации были внесены в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.Уточняется, что территории регионов определяются границами на день их образования и день принятия в РФ, сказано в законах, принятых Госдумой.Также договоры предусматривают, что законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на территории новых субъектов со дня их принятия в РФ, если иное не предусмотрено законодательством РФ.Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Совет Федерации от ДНР и ЛНР войдут по 2 сенатора, от Запорожской и Херсонской областей — по одному.Спикер Госдумы Вячеслав Володин торжественно сообщил о принятом Госдумой решении:Кроме того, Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав России и образовании нового субъекта РФ.
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новости, госдума, лнр, днр, херсонская область, запорожская область
Новости, Госдума, ЛНР, ДНР, Херсонская область, Запорожская область
Госдума ратифицировала договоры с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями. В РФ теперь 89 субъектов
В понедельник 3 октября Госдума Российской Федерации ратифицировала договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей
Проекты законов о ратификации были внесены в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.
Уточняется, что территории регионов определяются границами на день их образования и день принятия в РФ, сказано в законах, принятых Госдумой.
Также договоры предусматривают, что законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на территории новых субъектов со дня их принятия в РФ, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Совет Федерации от ДНР и ЛНР войдут по 2 сенатора, от Запорожской и Херсонской областей — по одному.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин торжественно сообщил о принятом Госдумой решении:
Российской Федерации - 89 субъектов. Мы вместе.
Кроме того, Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав России и образовании нового субъекта РФ.