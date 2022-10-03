Эксперт назвал чушью сообщения западных СМИ об испытаниях в России ядерной торпеды "Посейдон" - 03.10.2022 Украина.ру
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Эксперт назвал чушью сообщения западных СМИ об испытаниях в России ядерной торпеды "Посейдон"
Эксперт назвал чушью сообщения западных СМИ об испытаниях в России ядерной торпеды "Посейдон" - 03.10.2022 Украина.ру
Эксперт назвал чушью сообщения западных СМИ об испытаниях в России ядерной торпеды "Посейдон"
По вопросу испытания ядерных торпед "Посейдон" лучше ориентироваться на официальные сообщения Минобороны РФ. Так изданию Украина.ру политолог Алексей Мартынов прокомментировал сообщения иностранных СМИ о якобы испытаниях в РФ ядерной торпеды "Посейдон"
2022-10-03T17:29
2022-10-03T17:29
посейдон
россия
подводные лодки
белгород
хайп
алексей мартынов (политолог)
сша
ядерное оружие
новости
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По словам Мартынова, когда будет официальное сообщение об испытаниях торпеды "Посейдон", тогда и будет смысл комментировать или делать какие-то предположения, а пока это все полная чушь, которую подхватило огромное количество СМИ в погоне за хайпом.
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Александр Светлов
Александр Светлов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
посейдон, россия, подводные лодки, белгород, хайп, алексей мартынов (политолог), сша, ядерное оружие, новости
посейдон, Россия, подводные лодки, Белгород, хайп, Алексей Мартынов (политолог), США, Ядерное оружие, Новости

Эксперт назвал чушью сообщения западных СМИ об испытаниях в России ядерной торпеды "Посейдон"

17:29 03.10.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАлексей Мартынов интервью
Алексей Мартынов интервью - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Александр Светлов
Все материалы
По вопросу испытания ядерных торпед "Посейдон" лучше ориентироваться на официальные сообщения Минобороны РФ. Так изданию Украина.ру политолог Алексей Мартынов прокомментировал сообщения иностранных СМИ о якобы испытаниях в РФ ядерной торпеды "Посейдон"
По словам Мартынова, когда будет официальное сообщение об испытаниях торпеды "Посейдон", тогда и будет смысл комментировать или делать какие-то предположения, а пока это все полная чушь, которую подхватило огромное количество СМИ в погоне за хайпом.

Даже теоретизировать на эту тему не хочется, потому что все понимают, что в ядерной войне победить невозможно. Это, наверное, до сих пор должны хорошо помнить те, у кого должны еще остаться страхи после холодной войны. Я имею ввиду [Джо] Байдена и всех прочих его ровесников. Я думаю, у них всё это в голове есть. Я предполагаю, что в силу того, что еще есть кому окоротить всю эту тему, она будет окорочена.

Алексей Мартынов интервью
Алексей Мартынов
политолог
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
07:10
Итальянская газета написала об опасениях НАТО из-за российского ядерного беспилотникаРазведка НАТО предупредила командование блока о возможных испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Об этом сообщила 2 октября итальянская газета Repubblica
 
посейдонРоссияподводные лодкиБелгородхайпАлексей Мартынов (политолог)СШАЯдерное оружиеНовости
 
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