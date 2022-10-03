Эксперт назвал чушью сообщения западных СМИ об испытаниях в России ядерной торпеды "Посейдон"

Даже теоретизировать на эту тему не хочется, потому что все понимают, что в ядерной войне победить невозможно. Это, наверное, до сих пор должны хорошо помнить те, у кого должны еще остаться страхи после холодной войны. Я имею ввиду [Джо] Байдена и всех прочих его ровесников. Я думаю, у них всё это в голове есть. Я предполагаю, что в силу того, что еще есть кому окоротить всю эту тему, она будет окорочена.