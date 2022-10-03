https://ukraina.ru/20221003/1039334533.html
Эксперт назвал чушью сообщения западных СМИ об испытаниях в России ядерной торпеды "Посейдон"
Эксперт назвал чушью сообщения западных СМИ об испытаниях в России ядерной торпеды "Посейдон" - 03.10.2022 Украина.ру
Эксперт назвал чушью сообщения западных СМИ об испытаниях в России ядерной торпеды "Посейдон"
По вопросу испытания ядерных торпед "Посейдон" лучше ориентироваться на официальные сообщения Минобороны РФ. Так изданию Украина.ру политолог Алексей Мартынов прокомментировал сообщения иностранных СМИ о якобы испытаниях в РФ ядерной торпеды "Посейдон"
2022-10-03T17:29
2022-10-03T17:29
2022-10-03T17:29
посейдон
россия
подводные лодки
белгород
хайп
алексей мартынов (политолог)
сша
ядерное оружие
новости
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По словам Мартынова, когда будет официальное сообщение об испытаниях торпеды "Посейдон", тогда и будет смысл комментировать или делать какие-то предположения, а пока это все полная чушь, которую подхватило огромное количество СМИ в погоне за хайпом.
https://ukraina.ru/20221003/1039297690.html
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
посейдон, россия, подводные лодки, белгород, хайп, алексей мартынов (политолог), сша, ядерное оружие, новости
посейдон, Россия, подводные лодки, Белгород, хайп, Алексей Мартынов (политолог), США, Ядерное оружие, Новости
Эксперт назвал чушью сообщения западных СМИ об испытаниях в России ядерной торпеды "Посейдон"
По вопросу испытания ядерных торпед "Посейдон" лучше ориентироваться на официальные сообщения Минобороны РФ. Так изданию Украина.ру политолог Алексей Мартынов прокомментировал сообщения иностранных СМИ о якобы испытаниях в РФ ядерной торпеды "Посейдон"