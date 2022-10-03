https://ukraina.ru/20221003/1039334316.html

Не верьте вы им. Военный эксперт о том, почему Украина стала жаловаться на хваленые "Хаймерсы"

Не верьте вы им. Военный эксперт о том, почему Украина стала жаловаться на хваленые "Хаймерсы" - 03.10.2022 Украина.ру

Не верьте вы им. Военный эксперт о том, почему Украина стала жаловаться на хваленые "Хаймерсы"

Мы не должны верить заявлениям украинских экспертов, которые критикуют американские реактивные установки "Хаймерс". Противник продолжает использовать их не только для ударов по Антоновскому мосту, но и по складам, и по местам расположения наших военных. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-10-03T18:00

2022-10-03T18:00

2022-10-03T18:00

всу

россия

himars

херсон

мост

рсзо

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Ранее по поводу "Хаймарсов" с украинской стороны начала звучать критика применения этих систем. Мол, обстрелы Антоновского моста с практической точки зрения ничего не дали, а уничтожать склады с оружием не всегда получается.Эксперт отметил, что часть из этих ударов "Хаймерсов" попали в цель, другое дело, что это не переломило ситуацию и не позволило ВСУ начать контрнаступление под Херсоном так эффективно, как на это рассчитывал противник.Пока же наши уничтожают склады с "Хаймарсами", а американцы подвозят новые. Не стоит рассчитывать, что они все потратили на мост и ничего у них не осталось. Поставки ракет для РСЗО и снарядов для натовской артиллерии будут, добавил специалист.Другое дело, что у Украины проблема со снарядами для советской артиллерии. Потому что их запасы близки к исчерпанию. Поэтому они вынуждены рассчитывать на западные поставки, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, россия, himars, херсон, мост, рсзо