Не верьте вы им. Военный эксперт о том, почему Украина стала жаловаться на хваленые "Хаймерсы" - 03.10.2022 Украина.ру
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Не верьте вы им. Военный эксперт о том, почему Украина стала жаловаться на хваленые "Хаймерсы"
Не верьте вы им. Военный эксперт о том, почему Украина стала жаловаться на хваленые "Хаймерсы" - 03.10.2022 Украина.ру
Не верьте вы им. Военный эксперт о том, почему Украина стала жаловаться на хваленые "Хаймерсы"
Мы не должны верить заявлениям украинских экспертов, которые критикуют американские реактивные установки "Хаймерс". Противник продолжает использовать их не только для ударов по Антоновскому мосту, но и по складам, и по местам расположения наших военных. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-03T18:00
2022-10-03T18:00
всу
россия
himars
херсон
мост
рсзо
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Ранее по поводу "Хаймарсов" с украинской стороны начала звучать критика применения этих систем. Мол, обстрелы Антоновского моста с практической точки зрения ничего не дали, а уничтожать склады с оружием не всегда получается.Эксперт отметил, что часть из этих ударов "Хаймерсов" попали в цель, другое дело, что это не переломило ситуацию и не позволило ВСУ начать контрнаступление под Херсоном так эффективно, как на это рассчитывал противник.Пока же наши уничтожают склады с "Хаймарсами", а американцы подвозят новые. Не стоит рассчитывать, что они все потратили на мост и ничего у них не осталось. Поставки ракет для РСЗО и снарядов для натовской артиллерии будут, добавил специалист.Другое дело, что у Украины проблема со снарядами для советской артиллерии. Потому что их запасы близки к исчерпанию. Поэтому они вынуждены рассчитывать на западные поставки, заключил собеседник издания.
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всу, россия, himars, херсон, мост, рсзо
ВСУ, Россия, HIMARS, Херсон, мост, РСЗО

Не верьте вы им. Военный эксперт о том, почему Украина стала жаловаться на хваленые "Хаймерсы"

18:00 03.10.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Мы не должны верить заявлениям украинских экспертов, которые критикуют американские реактивные установки "Хаймерс". Противник продолжает использовать их не только для ударов по Антоновскому мосту, но и по складам, и по местам расположения наших военных. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Ранее по поводу "Хаймарсов" с украинской стороны начала звучать критика применения этих систем. Мол, обстрелы Антоновского моста с практической точки зрения ничего не дали, а уничтожать склады с оружием не всегда получается.
Эксперт отметил, что часть из этих ударов "Хаймерсов" попали в цель, другое дело, что это не переломило ситуацию и не позволило ВСУ начать контрнаступление под Херсоном так эффективно, как на это рассчитывал противник.
"Антоновский мост они разрушить не смогли. У "Хаймарса" оказалась слишком слабая боевая часть. Она пробивает мост, дырки делает, но дырки можно залить бетоном и возобновить движение. Обрушить пролет или опоры не получается. Ракет потратили много, но эффективность их сомнительная", - указал Рожин.
Пока же наши уничтожают склады с "Хаймарсами", а американцы подвозят новые. Не стоит рассчитывать, что они все потратили на мост и ничего у них не осталось. Поставки ракет для РСЗО и снарядов для натовской артиллерии будут, добавил специалист.
Другое дело, что у Украины проблема со снарядами для советской артиллерии. Потому что их запасы близки к исчерпанию. Поэтому они вынуждены рассчитывать на западные поставки, заключил собеседник издания.
 
ВСУРоссияHIMARSХерсонмостРСЗО
 
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