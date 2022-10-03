"Паники нет": Стремоусов рассказал об обстановке в Херсоне - 03.10.2022 Украина.ру
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"Паники нет": Стремоусов рассказал об обстановке в Херсоне
"Паники нет": Стремоусов рассказал об обстановке в Херсоне - 03.10.2022 Украина.ру
"Паники нет": Стремоусов рассказал об обстановке в Херсоне
Ситуация в Херсоне стабильная. Об этом 3 октября заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Россия-1"
2022-10-03T13:55
2022-10-03T13:55
херсонская область
новости
кирилл стремоусов
спецоперация
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"Паники никакой нет, в городе Херсоне все стабильно, нормально, никуда никто не прорывался", - заверил он.По его словам, для Херсонской области на данный момент рисков нет.Он также сообщил о планах выехать в ближайшее время на линию разграничения.Замглавы ВГА указал, что взрывы, прогремевшие в понедельник днем в Херсоне, связаны с работой системы ПВО и добавил, что информации о попаданиях по объектам в городе не поступало.Ранее в понедельник Стремоусов сообщал, что власти региона находятся на местах, оборона продолжается, несмотря на небольшое продвижение украинских формирований, он подчеркивал, что "все под контролем". Заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев сообщал, что Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки прорвать оборону Херсонской области, назвать это контрнаступлением нельзя.
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херсонская область, новости, кирилл стремоусов, спецоперация
Херсонская область, Новости, Кирилл Стремоусов, Спецоперация

"Паники нет": Стремоусов рассказал об обстановке в Херсоне

13:55 03.10.2022
 
© скриншот видео "ТСН"Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
© скриншот видео "ТСН"
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Ситуация в Херсоне стабильная. Об этом 3 октября заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Россия-1"
"Паники никакой нет, в городе Херсоне все стабильно, нормально, никуда никто не прорывался", - заверил он.

По его словам, для Херсонской области на данный момент рисков нет.
Он также сообщил о планах выехать в ближайшее время на линию разграничения.

Замглавы ВГА указал, что взрывы, прогремевшие в понедельник днем в Херсоне, связаны с работой системы ПВО и добавил, что информации о попаданиях по объектам в городе не поступало.

Ранее в понедельник Стремоусов сообщал, что власти региона находятся на местах, оборона продолжается, несмотря на небольшое продвижение украинских формирований, он подчеркивал, что "все под контролем".
Заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев сообщал, что Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки прорвать оборону Херсонской области, назвать это контрнаступлением нельзя.
 
Херсонская областьНовостиКирилл СтремоусовСпецоперация
 
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