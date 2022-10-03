https://ukraina.ru/20221003/1039319471.html

"Не хотим жить с нациками": как детей и стариков пытали за отказ ненавидеть Россию

"Не хотим жить с нациками": как детей и стариков пытали за отказ ненавидеть Россию - 03.10.2022 Украина.ру

"Не хотим жить с нациками": как детей и стариков пытали за отказ ненавидеть Россию

Простому человеку сложно представить, через что прошел Донбасс на своём пути в Россию. Пыточные в школах, аресты и пытки гражданских, издевательства над мирным... Украина.ру, 03.10.2022

2022-10-03T13:32

2022-10-03T13:32

2022-10-03T13:32

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Простому человеку сложно представить, через что прошел Донбасс на своём пути в Россию. Пыточные в школах, аресты и пытки гражданских, издевательства над мирным населением, расстрелы… Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин побывал в Лутугино (ЛНР), где пообщался с теми, кого пытали Айдаровцы (пока не признанные ни экстремистами, ни террористами) и "правоохранительные органы" Украины в 2014 году за организацию референдума, поддержку ополчения, да и просто по надуманным причинам.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель –денацификация и демилитаризация.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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