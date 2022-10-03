"Не хотим жить с нациками": как детей и стариков пытали за отказ ненавидеть Россию - 03.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221003/1039319471.html
"Не хотим жить с нациками": как детей и стариков пытали за отказ ненавидеть Россию
"Не хотим жить с нациками": как детей и стариков пытали за отказ ненавидеть Россию - 03.10.2022 Украина.ру
"Не хотим жить с нациками": как детей и стариков пытали за отказ ненавидеть Россию
Простому человеку сложно представить, через что прошел Донбасс на своём пути в Россию. Пыточные в школах, аресты и пытки гражданских, издевательства над мирным... Украина.ру, 03.10.2022
2022-10-03T13:32
2022-10-03T13:32
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/03/1039319101_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_881af9355274c99bf145c3ab0e6d157d.jpg
Простому человеку сложно представить, через что прошел Донбасс на своём пути в Россию. Пыточные в школах, аресты и пытки гражданских, издевательства над мирным населением, расстрелы… Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин побывал в Лутугино (ЛНР), где пообщался с теми, кого пытали Айдаровцы (пока не признанные ни экстремистами, ни террористами) и "правоохранительные органы" Украины в 2014 году за организацию референдума, поддержку ополчения, да и просто по надуманным причинам.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель –денацификация и демилитаризация.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/03/1039319101_171:0:1131:720_1920x0_80_0_0_8541443914cec4ccd09be22481cd1396.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, видео
Видео

"Не хотим жить с нациками": как детей и стариков пытали за отказ ненавидеть Россию

13:32 03.10.2022
 
Читать в
Простому человеку сложно представить, через что прошел Донбасс на своём пути в Россию. Пыточные в школах, аресты и пытки гражданских, издевательства над мирным населением, расстрелы… Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин побывал в Лутугино (ЛНР), где пообщался с теми, кого пытали Айдаровцы (пока не признанные ни экстремистами, ни террористами) и "правоохранительные органы" Украины в 2014 году за организацию референдума, поддержку ополчения, да и просто по надуманным причинам.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель –денацификация и демилитаризация.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.
В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
Видео
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Танковые подразделения ВСУ прорвались на Херсонском направлении - Минобороны РФ
14:29В Херсоне рассказали, как удалось избежать украинских обстрелов во время референдума
14:17Владимир Евсеев: После Красного Лимана Россию ждут две недели тяжелейших оборонительных боев с ВСУ
13:58Журналист Окай Депрем: Из моих материалов миллионы жителей Турции узнали о происходящем в Украине
13:55"Паники нет": Стремоусов рассказал об обстановке в Херсоне
13:46США начнут переговоры с Россией, чтобы остановиться - Баширов. Видео
13:37Песков оценил призывы Кадырова использовать ядерное оружие
13:36В ЛНР рассказали, какая судьба постигла подразделения ВСУ, прорвавшиеся на территорию республики
13:33"Не желтое, зеленое": Наташа Королёва оправдалась за цвета украинского флага на концерте
13:32"Не хотим жить с нациками": как детей и стариков пытали за отказ ненавидеть Россию
13:19Песков отреагировал на критику Кадырова в адрес некоторых руководителей СВО
12:58"Гетман Мазепа" вернулся из Ada: в Турции спустили на воду новый корабль для украинского флота
12:45ВСУ пересекли границу Луганской Народной Республики
12:31Несовершеннолетние сыновья Кадырова отправятся на "самые сложные участки" СВО
12:29Посоветуемся с населением: Песков ответил на вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей
12:14Порошенко проиграл в Верховном суде Зеленскому
12:11Военный эксперт рассказал о ситуации под Кременной
12:10Наёмники, обстрелы, публикация договоров. Главное на Украине на 12:00 3 октября
12:08"Рыдая, извинился": Потап рассказал о звонке Урганта после начала спецоперации
11:53Литовские актеры не хотят играть "плохих украинцев": Захарова о скандале с постановкой Лозницы
Лента новостейМолния