https://ukraina.ru/20221003/1039318400.html
"Не желтое, зеленое": Наташа Королёва оправдалась за цвета украинского флага на концерте
"Не желтое, зеленое": Наташа Королёва оправдалась за цвета украинского флага на концерте - 03.10.2022 Украина.ру
"Не желтое, зеленое": Наташа Королёва оправдалась за цвета украинского флага на концерте
Певица Наташа Королева объяснила свой "желто-синий" костюм на недавнем выступлении, об этом 2 октября сообщило издание Informing
2022-10-03T13:33
2022-10-03T13:33
2022-10-03T13:33
новости
наташа королева
певица
костюм
украина
спецоперация
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Ранее фанаты пришли в бешенство, так как Королева исполнила свой знаменитый хит "Желтые тюльпаны". Сама Королева была одета в синее платье, а группа подтанцовки использовала в качестве реквизита желтые ленты (в цвет тюльпанов, о которых поется в песне). Певица объяснила свой костюм.Кроме того, она добавила, что на концертах в России, в том числе и том, что прошел накануне в Санкт-Петербурге, она не собирается менять номер с "Желтыми тюльпанами".По ее словам, он существует много лет и никогда "не ассоциировался с политикой".С начала спецоперации певица не единожды попадала под шквал критики своих украинских поклонников из-за того, что не высказывалась об СВО, а после недавнего выступления в Москве, уже российские фанаты обвинили ее в том, что она "переобувается в воздухе" и поддерживает Украину.
https://ukraina.ru/20220928/1039157670.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наташа королева, певица, костюм, украина, спецоперация
Новости, Наташа Королева, певица, костюм, Украина, Спецоперация
"Не желтое, зеленое": Наташа Королёва оправдалась за цвета украинского флага на концерте
Певица Наташа Королева объяснила свой "желто-синий" костюм на недавнем выступлении, об этом 2 октября сообщило издание Informing
Ранее фанаты пришли в бешенство, так как Королева исполнила свой знаменитый хит "Желтые тюльпаны". Сама Королева была одета в синее платье, а группа подтанцовки использовала в качестве реквизита желтые ленты (в цвет тюльпанов, о которых поется в песне). Певица объяснила свой костюм.
Разжигают неприязнь на ровном месте. Ситуацию высасывают из пальца, что обостряет и без того сложную ситуацию. У меня возник вопрос: "Зачем?". Много лет у меня песня про желтые тюльпаны, ее знают все. В финальном номере мои ребята выходят с атрибутикой. Это не флаг какой-то страны, это полотно для шоу. Оно даже не желтое, а зеленоватое. Ну нет, все привязывают флаги", – сказала Королева в комментарии.
Кроме того, она добавила, что на концертах в России, в том числе и том, что прошел накануне в Санкт-Петербурге, она не собирается менять номер с "Желтыми тюльпанами".
По ее словам, он существует много лет и никогда "не ассоциировался с политикой".
С начала спецоперации певица не единожды попадала под шквал критики своих украинских поклонников из-за того, что не высказывалась об СВО, а после недавнего выступления в Москве, уже российские фанаты обвинили ее в том, что она "переобувается в воздухе" и поддерживает Украину.