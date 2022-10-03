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"Не желтое, зеленое": Наташа Королёва оправдалась за цвета украинского флага на концерте

"Не желтое, зеленое": Наташа Королёва оправдалась за цвета украинского флага на концерте - 03.10.2022 Украина.ру

"Не желтое, зеленое": Наташа Королёва оправдалась за цвета украинского флага на концерте

Певица Наташа Королева объяснила свой "желто-синий" костюм на недавнем выступлении, об этом 2 октября сообщило издание Informing

2022-10-03T13:33

2022-10-03T13:33

2022-10-03T13:33

новости

наташа королева

певица

костюм

украина

спецоперация

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Ранее фанаты пришли в бешенство, так как Королева исполнила свой знаменитый хит "Желтые тюльпаны". Сама Королева была одета в синее платье, а группа подтанцовки использовала в качестве реквизита желтые ленты (в цвет тюльпанов, о которых поется в песне). Певица объяснила свой костюм.Кроме того, она добавила, что на концертах в России, в том числе и том, что прошел накануне в Санкт-Петербурге, она не собирается менять номер с "Желтыми тюльпанами".По ее словам, он существует много лет и никогда "не ассоциировался с политикой".С начала спецоперации певица не единожды попадала под шквал критики своих украинских поклонников из-за того, что не высказывалась об СВО, а после недавнего выступления в Москве, уже российские фанаты обвинили ее в том, что она "переобувается в воздухе" и поддерживает Украину.

https://ukraina.ru/20220928/1039157670.html

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новости, наташа королева, певица, костюм, украина, спецоперация