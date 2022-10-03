"Не желтое, зеленое": Наташа Королёва оправдалась за цвета украинского флага на концерте - 03.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221003/1039318400.html
"Не желтое, зеленое": Наташа Королёва оправдалась за цвета украинского флага на концерте
"Не желтое, зеленое": Наташа Королёва оправдалась за цвета украинского флага на концерте - 03.10.2022 Украина.ру
"Не желтое, зеленое": Наташа Королёва оправдалась за цвета украинского флага на концерте
Певица Наташа Королева объяснила свой "желто-синий" костюм на недавнем выступлении, об этом 2 октября сообщило издание Informing
2022-10-03T13:33
2022-10-03T13:33
новости
наташа королева
певица
костюм
украина
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103123/76/1031237641_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_de1661a22f88ba9f0e81618017e6c5be.jpg
Ранее фанаты пришли в бешенство, так как Королева исполнила свой знаменитый хит "Желтые тюльпаны". Сама Королева была одета в синее платье, а группа подтанцовки использовала в качестве реквизита желтые ленты (в цвет тюльпанов, о которых поется в песне). Певица объяснила свой костюм.Кроме того, она добавила, что на концертах в России, в том числе и том, что прошел накануне в Санкт-Петербурге, она не собирается менять номер с "Желтыми тюльпанами".По ее словам, он существует много лет и никогда "не ассоциировался с политикой".С начала спецоперации певица не единожды попадала под шквал критики своих украинских поклонников из-за того, что не высказывалась об СВО, а после недавнего выступления в Москве, уже российские фанаты обвинили ее в том, что она "переобувается в воздухе" и поддерживает Украину.
https://ukraina.ru/20220928/1039157670.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103123/76/1031237641_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_445460b895c53d330d64f7aab532fc56.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, наташа королева, певица, костюм, украина, спецоперация
Новости, Наташа Королева, певица, костюм, Украина, Спецоперация

"Не желтое, зеленое": Наташа Королёва оправдалась за цвета украинского флага на концерте

13:33 03.10.2022
 
© Наташа Королева/ИнстаграмНаташа Королева
Наташа Королева
© Наташа Королева/Инстаграм
Читать в
Певица Наташа Королева объяснила свой "желто-синий" костюм на недавнем выступлении, об этом 2 октября сообщило издание Informing
Ранее фанаты пришли в бешенство, так как Королева исполнила свой знаменитый хит "Желтые тюльпаны". Сама Королева была одета в синее платье, а группа подтанцовки использовала в качестве реквизита желтые ленты (в цвет тюльпанов, о которых поется в песне). Певица объяснила свой костюм.
Разжигают неприязнь на ровном месте. Ситуацию высасывают из пальца, что обостряет и без того сложную ситуацию. У меня возник вопрос: "Зачем?". Много лет у меня песня про желтые тюльпаны, ее знают все. В финальном номере мои ребята выходят с атрибутикой. Это не флаг какой-то страны, это полотно для шоу. Оно даже не желтое, а зеленоватое. Ну нет, все привязывают флаги", сказала Королева в комментарии.
Кроме того, она добавила, что на концертах в России, в том числе и том, что прошел накануне в Санкт-Петербурге, она не собирается менять номер с "Желтыми тюльпанами".
По ее словам, он существует много лет и никогда "не ассоциировался с политикой".
С начала спецоперации певица не единожды попадала под шквал критики своих украинских поклонников из-за того, что не высказывалась об СВО, а после недавнего выступления в Москве, уже российские фанаты обвинили ее в том, что она "переобувается в воздухе" и поддерживает Украину.
Наташа Королева
28 сентября, 10:27
"Пытается переобуться в полете": разгневанные фанаты обвинили Наташу Королеву в поддержке УкраиныПоклонники певицы Наташи Королевой возмутились тем, что цветовая гамма ее костюма и реквизита подтанцовки на недавнем концерте в Москве напоминает расцветку украинского флага, сообщила "Комсомольская правда" 27 сентября
 
НовостиНаташа КоролевапевицакостюмУкраинаСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Танковые подразделения ВСУ прорвались на Херсонском направлении - Минобороны РФ
14:29В Херсоне рассказали, как удалось избежать украинских обстрелов во время референдума
14:17Владимир Евсеев: После Красного Лимана Россию ждут две недели тяжелейших оборонительных боев с ВСУ
13:58Журналист Окай Депрем: Из моих материалов миллионы жителей Турции узнали о происходящем в Украине
13:55"Паники нет": Стремоусов рассказал об обстановке в Херсоне
13:46США начнут переговоры с Россией, чтобы остановиться - Баширов. Видео
13:37Песков оценил призывы Кадырова использовать ядерное оружие
13:36В ЛНР рассказали, какая судьба постигла подразделения ВСУ, прорвавшиеся на территорию республики
13:33"Не желтое, зеленое": Наташа Королёва оправдалась за цвета украинского флага на концерте
13:32"Не хотим жить с нациками": как детей и стариков пытали за отказ ненавидеть Россию
13:19Песков отреагировал на критику Кадырова в адрес некоторых руководителей СВО
12:58"Гетман Мазепа" вернулся из Ada: в Турции спустили на воду новый корабль для украинского флота
12:45ВСУ пересекли границу Луганской Народной Республики
12:31Несовершеннолетние сыновья Кадырова отправятся на "самые сложные участки" СВО
12:29Посоветуемся с населением: Песков ответил на вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей
12:14Порошенко проиграл в Верховном суде Зеленскому
12:11Военный эксперт рассказал о ситуации под Кременной
12:10Наёмники, обстрелы, публикация договоров. Главное на Украине на 12:00 3 октября
12:08"Рыдая, извинился": Потап рассказал о звонке Урганта после начала спецоперации
11:53Литовские актеры не хотят играть "плохих украинцев": Захарова о скандале с постановкой Лозницы
Лента новостейМолния