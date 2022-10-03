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"Рыдая, извинился": Потап рассказал о звонке Урганта после начала спецоперации
"Рыдая, извинился": Потап рассказал о звонке Урганта после начала спецоперации - 03.10.2022 Украина.ру
"Рыдая, извинился": Потап рассказал о звонке Урганта после начала спецоперации
Украинский рэп и поп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) на днях рассказал в эфире телеканала ТЕТ о том, что попросил своего отца "заочно" записать его в тероборону. Сам артист находится в Испании
2022-10-03T12:08
2022-10-03T12:08
2022-10-03T12:09
новости
потап
потап и настя
испания
тероборона
иван ургант
спецоперация
украина
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В Испанию рэпер выехал за пять дней до начала спецоперации со своей женой, украинской певицей Настей Каменских. Фанаты и поклонники много раз критиковали артиста за то, что он не находится на Украине, а Каменских сообщала, что он не может вернуться из-за болезни.По словам Потапа, размышляя о возвращении на Украину, он попросил своего отца, Андрея Потапенко, записать его заочно в киевскую тероборону, так как отец отговорил его идти на фронт. Потап подчеркнул, что сам он рвался на передовую.Кроме того, он рассказал, что в начале СВО ему позвонил российский актер и телеведущий Иван Ургант и, рыдая, извинился "за всю страну". По мнению Потапа, он "один из людей, который переживал настолько, что извинялся за всю страну".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, потап, потап и настя, испания, тероборона, иван ургант, спецоперация, украина
Новости, Потап, Потап и Настя, Испания, тероборона, Иван Ургант, Спецоперация, Украина
"Рыдая, извинился": Потап рассказал о звонке Урганта после начала спецоперации
12:08 03.10.2022 (обновлено: 12:09 03.10.2022)
Украинский рэп и поп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) на днях рассказал в эфире телеканала ТЕТ о том, что попросил своего отца "заочно" записать его в тероборону. Сам артист находится в Испании
В Испанию рэпер выехал за пять дней до начала спецоперации со своей женой, украинской певицей Настей Каменских. Фанаты и поклонники много раз критиковали артиста за то, что он не находится на Украине, а Каменских сообщала, что он не может вернуться из-за болезни.
По словам Потапа, размышляя о возвращении на Украину, он попросил своего отца, Андрея Потапенко, записать его заочно в киевскую тероборону, так как отец отговорил его идти на фронт. Потап подчеркнул, что сам он рвался на передовую.
Вот так я заочно записался в тероборону и решил, что буду продолжать делать дальше то, что умею, – доносить информацию про Украину.
Кроме того, он рассказал, что в начале СВО ему позвонил российский актер и телеведущий Иван Ургант и, рыдая, извинился "за всю страну". По мнению Потапа, он "один из людей, который переживал настолько, что извинялся за всю страну".