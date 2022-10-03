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"Рыдая, извинился": Потап рассказал о звонке Урганта после начала спецоперации

"Рыдая, извинился": Потап рассказал о звонке Урганта после начала спецоперации - 03.10.2022 Украина.ру

"Рыдая, извинился": Потап рассказал о звонке Урганта после начала спецоперации

Украинский рэп и поп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) на днях рассказал в эфире телеканала ТЕТ о том, что попросил своего отца "заочно" записать его в тероборону. Сам артист находится в Испании

2022-10-03T12:08

2022-10-03T12:08

2022-10-03T12:09

новости

потап

потап и настя

испания

тероборона

иван ургант

спецоперация

украина

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В Испанию рэпер выехал за пять дней до начала спецоперации со своей женой, украинской певицей Настей Каменских. Фанаты и поклонники много раз критиковали артиста за то, что он не находится на Украине, а Каменских сообщала, что он не может вернуться из-за болезни.По словам Потапа, размышляя о возвращении на Украину, он попросил своего отца, Андрея Потапенко, записать его заочно в киевскую тероборону, так как отец отговорил его идти на фронт. Потап подчеркнул, что сам он рвался на передовую.Кроме того, он рассказал, что в начале СВО ему позвонил российский актер и телеведущий Иван Ургант и, рыдая, извинился "за всю страну". По мнению Потапа, он "один из людей, который переживал настолько, что извинялся за всю страну".

https://ukraina.ru/20220622/1034208129.html

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новости, потап, потап и настя, испания, тероборона, иван ургант, спецоперация, украина