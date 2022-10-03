Глава Запорожской области рассказал о подготовке Киевом новой провокации с жертвами - 03.10.2022 Украина.ру
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Глава Запорожской области рассказал о подготовке Киевом новой провокации с жертвами
Глава Запорожской области рассказал о подготовке Киевом новой провокации с жертвами - 03.10.2022 Украина.ру
Глава Запорожской области рассказал о подготовке Киевом новой провокации с жертвами
Украинские власти в одностороннем порядке заблокировали проезд для жителей на освобожденные территории Запорожской области и могут готовить новую провокацию с жертвами среди мирного населения. Об этом 2 октября вечером заявил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале
2022-10-03T08:04
2022-10-03T08:04
новости
запорожская область
евгений балицкий
провокация
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"Киевский режим в одностороннем порядке полностью заблокировал выезд через свой контрольно-пропускной пункт в сторону КПП Васильевка на освобожденную часть Запорожской области", — написал политик.Он отметил, что Киев специально создает препятствия для запорожцев, которые хотят покинуть опасные территории, остающиеся под контролем Украины. Балицкий указал, что киевский режим прямо нарушает права людей, ограничивая их в свободе передвижения.По его словам, эти действия Украины могут быть подготовкой к новой провокации ВСУ с жертвами среди мирных жителей.Политик добавил, что власти региона готовы принять жителей, желающих выехать на освобожденные территории, и гарантируют им безопасность и всестороннюю помощь.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщил, что Украина заблокировала въезд на освобожденные территории.В пятницу ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.Уже освобождено более 70 процентов региона. При этом под контролем ВСУ остается областной центр — город Запорожье.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запорожская область, евгений балицкий, провокация
Новости, Запорожская область, Евгений Балицкий, провокация

Глава Запорожской области рассказал о подготовке Киевом новой провокации с жертвами

08:04 03.10.2022
 
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© РИА Новости . Максим Богодвид
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Украинские власти в одностороннем порядке заблокировали проезд для жителей на освобожденные территории Запорожской области и могут готовить новую провокацию с жертвами среди мирного населения. Об этом 2 октября вечером заявил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале
"Киевский режим в одностороннем порядке полностью заблокировал выезд через свой контрольно-пропускной пункт в сторону КПП Васильевка на освобожденную часть Запорожской области", — написал политик.
Он отметил, что Киев специально создает препятствия для запорожцев, которые хотят покинуть опасные территории, остающиеся под контролем Украины.
Балицкий указал, что киевский режим прямо нарушает права людей, ограничивая их в свободе передвижения.
По его словам, эти действия Украины могут быть подготовкой к новой провокации ВСУ с жертвами среди мирных жителей.

"Людей взяли в заложники, делая из них сакральных жертв своих интересов. Можно предположить, что с их стороны готовится такая же трагедия, как произошла 30 сентября", — подчеркнул Балицкий.

Политик добавил, что власти региона готовы принять жителей, желающих выехать на освобожденные территории, и гарантируют им безопасность и всестороннюю помощь.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщил, что Украина заблокировала въезд на освобожденные территории.
В пятницу ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.
Уже освобождено более 70 процентов региона. При этом под контролем ВСУ остается областной центр — город Запорожье.
 
НовостиЗапорожская областьЕвгений Балицкийпровокация
 
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