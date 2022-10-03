https://ukraina.ru/20221003/1039298194.html

Глава Запорожской области рассказал о подготовке Киевом новой провокации с жертвами

Глава Запорожской области рассказал о подготовке Киевом новой провокации с жертвами - 03.10.2022 Украина.ру

Глава Запорожской области рассказал о подготовке Киевом новой провокации с жертвами

Украинские власти в одностороннем порядке заблокировали проезд для жителей на освобожденные территории Запорожской области и могут готовить новую провокацию с жертвами среди мирного населения. Об этом 2 октября вечером заявил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале

2022-10-03T08:04

2022-10-03T08:04

2022-10-03T08:04

новости

запорожская область

евгений балицкий

провокация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/16/1038965857_0:154:2816:1738_1920x0_80_0_0_4c94e0f21cfd11e7797a0105e8cac6c0.jpg.webp

"Киевский режим в одностороннем порядке полностью заблокировал выезд через свой контрольно-пропускной пункт в сторону КПП Васильевка на освобожденную часть Запорожской области", — написал политик.Он отметил, что Киев специально создает препятствия для запорожцев, которые хотят покинуть опасные территории, остающиеся под контролем Украины. Балицкий указал, что киевский режим прямо нарушает права людей, ограничивая их в свободе передвижения.По его словам, эти действия Украины могут быть подготовкой к новой провокации ВСУ с жертвами среди мирных жителей.Политик добавил, что власти региона готовы принять жителей, желающих выехать на освобожденные территории, и гарантируют им безопасность и всестороннюю помощь.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщил, что Украина заблокировала въезд на освобожденные территории.В пятницу ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.Уже освобождено более 70 процентов региона. При этом под контролем ВСУ остается областной центр — город Запорожье.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская область, евгений балицкий, провокация