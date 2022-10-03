НАТО не позволит Украине вступить в блок - NYT - 03.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221003/1039297953.html
НАТО не позволит Украине вступить в блок - NYT
НАТО не позволит Украине вступить в блок - NYT - 03.10.2022 Украина.ру
НАТО не позволит Украине вступить в блок - NYT
НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения российской спецоперации. Об этом сообщила на днях газета New York Times
2022-10-03T07:37
2022-10-03T07:37
сша
нато
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101932/96/1019329652_0:179:4595:2764_1920x0_80_0_0_aa9d37956e5bd309ed354329e5a173b5.jpg
В статье говорится, что в случае принятия страны Североатлантическому альянсу пришлось бы применить пятую статью устава о взаимной обороне всех членов.Авторы публикации приводят слова экспертов, по мнению которых вступление Украины в НАТО сейчас кажется в лучшем случае недостижимым. Они прогнозируют, что на это могут уйти месяцы или даже годы. При этом Киеву следует соблюсти требования принимающей стороны."Среди них — демонстрация приверженности демократии, свободе личности и поддержке верховенства закона. В то время как украинские лидеры говорят, что их страна соответствует этим критериям, некоторые американские и европейские официальные лица утверждают обратное", — пишет газета.NYT также напомнила, что в прошлом Франция и Германия выступали против членства Киева в блоке. Этого же мнения придерживался президент США Джо Байден.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.Как отметил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно. Вашингтон неоднократно заявлял, что сейчас эта возможность не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к Североатлантическому альянсу.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101932/96/1019329652_0:0:4085:3063_1920x0_80_0_0_06582338633fc8863cd7879d149a1f22.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, нато, украина, новости
США, НАТО, Украина, Новости

НАТО не позволит Украине вступить в блок - NYT

07:37 03.10.2022
 
© Фото : пресс-служба президента Украиныфлаг нато украина
флаг нато украина - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения российской спецоперации. Об этом сообщила на днях газета New York Times
В статье говорится, что в случае принятия страны Североатлантическому альянсу пришлось бы применить пятую статью устава о взаимной обороне всех членов.

"Поскольку альянс придерживается принципа коллективной обороны, крайне маловероятно, что он примет в свои ряды страну, принимающую участие в боевых действиях", — считают обозреватели издания Эндрю Крамер и Дэн Билефски.

Авторы публикации приводят слова экспертов, по мнению которых вступление Украины в НАТО сейчас кажется в лучшем случае недостижимым. Они прогнозируют, что на это могут уйти месяцы или даже годы.
При этом Киеву следует соблюсти требования принимающей стороны.
"Среди них — демонстрация приверженности демократии, свободе личности и поддержке верховенства закона. В то время как украинские лидеры говорят, что их страна соответствует этим критериям, некоторые американские и европейские официальные лица утверждают обратное", — пишет газета.
NYT также напомнила, что в прошлом Франция и Германия выступали против членства Киева в блоке. Этого же мнения придерживался президент США Джо Байден.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.
Как отметил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно.
Вашингтон неоднократно заявлял, что сейчас эта возможность не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к Североатлантическому альянсу.
 
СШАНАТОУкраинаНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:14Бунт "дворян": СВО идёт не по плану!
08:51Доброволец "Князь" о том, чего не хватает на фронте и что бойцы покупают за свой счет
08:50Столтенберг порассуждал о применении ядерного оружия на Украине
08:37Американский полковник рассказал, как НАТО может исчезнуть из-за России
08:24"Роскосмос" опубликовал новые снимки аварий на "Северных потоках"
08:11Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми антироссийскими санкциями
08:04Глава Запорожской области рассказал о подготовке Киевом новой провокации с жертвами
07:44Кадыров отправил на Украину еще одно подразделение бойцов
07:37НАТО не позволит Украине вступить в блок - NYT
07:22Глава крымского парламента рассказал о восстановлении новых регионов России
07:10Итальянская газета написала об опасениях НАТО из-за российского ядерного беспилотника
06:56Уход из Лимана, проблемы СВО и заявление Кадырова
06:24Коварный "Лепесток". Чем воюют на Украине
03:18Полковник Геннадий Алехин: Последствия сдачи Красного Лимана могут сгладить только Жуков и Рокоссовский
03:11Борис Рожин: После ухода из Красного Лимана Россия может отступать как минимум до зимы
03:06"Продолжил наступление на данном направлении". Что знали люди в Красном Лимане до отступления
19:00Будущее и границы новых регионов, что происходит в Кременной. Итоги 2 октября на Украине
17:50"Украину не возьмут в НАТО": заявление Зеленского напугало французов
17:28Вице-премьер Хуснуллин: до конца года в Мариуполе сдадут не менее тысячи новых квартир
16:49Российские саперы продолжают разминирование населенных пунктов ЛНР
Лента новостейМолния