https://ukraina.ru/20221003/1039297953.html
НАТО не позволит Украине вступить в блок - NYT
НАТО не позволит Украине вступить в блок - NYT - 03.10.2022 Украина.ру
НАТО не позволит Украине вступить в блок - NYT
НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения российской спецоперации. Об этом сообщила на днях газета New York Times
2022-10-03T07:37
2022-10-03T07:37
2022-10-03T07:37
сша
нато
украина
новости
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В статье говорится, что в случае принятия страны Североатлантическому альянсу пришлось бы применить пятую статью устава о взаимной обороне всех членов.Авторы публикации приводят слова экспертов, по мнению которых вступление Украины в НАТО сейчас кажется в лучшем случае недостижимым. Они прогнозируют, что на это могут уйти месяцы или даже годы. При этом Киеву следует соблюсти требования принимающей стороны."Среди них — демонстрация приверженности демократии, свободе личности и поддержке верховенства закона. В то время как украинские лидеры говорят, что их страна соответствует этим критериям, некоторые американские и европейские официальные лица утверждают обратное", — пишет газета.NYT также напомнила, что в прошлом Франция и Германия выступали против членства Киева в блоке. Этого же мнения придерживался президент США Джо Байден.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.Как отметил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно. Вашингтон неоднократно заявлял, что сейчас эта возможность не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к Североатлантическому альянсу.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/101932/96/1019329652_0:0:4085:3063_1920x0_80_0_0_06582338633fc8863cd7879d149a1f22.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, нато, украина, новости
НАТО не позволит Украине вступить в блок - NYT
НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения российской спецоперации. Об этом сообщила на днях газета New York Times
В статье говорится
, что в случае принятия страны Североатлантическому альянсу пришлось бы применить пятую статью устава о взаимной обороне всех членов.
"Поскольку альянс придерживается принципа коллективной обороны, крайне маловероятно, что он примет в свои ряды страну, принимающую участие в боевых действиях", — считают обозреватели издания Эндрю Крамер и Дэн Билефски.
Авторы публикации приводят слова экспертов, по мнению которых вступление Украины в НАТО сейчас кажется в лучшем случае недостижимым. Они прогнозируют, что на это могут уйти месяцы или даже годы.
При этом Киеву следует соблюсти требования принимающей стороны.
"Среди них — демонстрация приверженности демократии, свободе личности и поддержке верховенства закона. В то время как украинские лидеры говорят, что их страна соответствует этим критериям, некоторые американские и европейские официальные лица утверждают обратное", — пишет газета.
NYT также напомнила, что в прошлом Франция и Германия выступали против членства Киева в блоке. Этого же мнения придерживался президент США Джо Байден.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.
Как отметил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно.
Вашингтон неоднократно заявлял, что сейчас эта возможность не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к Североатлантическому альянсу.