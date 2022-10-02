https://ukraina.ru/20221002/1039295793.html

Будущее и границы новых регионов, что происходит в Кременной. Итоги 2 октября на Украине

Будущее и границы новых регионов, что происходит в Кременной. Итоги 2 октября на Украине - 02.10.2022 Украина.ру

Будущее и границы новых регионов, что происходит в Кременной. Итоги 2 октября на Украине

Договоры о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России поступили в Госдуму. Украинцы наступают на Кременную

2022-10-02T19:00

2022-10-02T19:00

2022-10-02T19:00

эксклюзив

хроники

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Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. При этом регионы войдут в РФ в границах на день их образования."Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день её образования и день принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта", - отмечается в международном договоре по региону, внесённом в Госдуму на ратификацию.То же самое указывается в договоре и для Херсонской области, в договорах с ЛНР и ДНР.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил ранее РИА "Новости" член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство.Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации, после подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил парламентарий.Ранее Россия признала независимость ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.За несколько часов до внесения в Госдуму договоров о вхождении Донбасса и Северной Таврии в состав России, Конституционный суд РФ признал эти документы соответствующими основному закону.КС постановил, что все четыре поступивших на рассмотрение договора соответствуют Конституции.Донецкая Народная Республика и Луганская Народные Республика вошли в состав РФ в статусе республик с русским языком в качестве государственного.В договорах предусматривается, что государственным языком ДНР и ЛНР является русский язык, а Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории республик, право на сохранение родного языка.Что касается Запорожской и Херсонской областей, то они войдут состав Российской Федерации в качестве отдельных субъектов.Судя по тексту договора, области оставят свои прежние названия и в статусе субъектов России."Таким образом, рассматриваемый Договор (о вхождении новых территорий в состав России — Ред.) в части предусмотренных в нем порядка вступления его в силу и порядка его применения не может считаться нарушающим Конституцию Российской Федерации, в том числе с точки зрения установленного ею разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную", — указано в постановлениях суда.Кроме того граждане Украины и лица без гражданства, проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, признаются гражданами РФ со дня принятия субъектов в РФ, говорится в тексте постановлений Конституционного суда."Статья 5 рассматриваемого Договора, согласно которой со дня принятия в Российскую Федерацию ДНР и образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане ДНР, Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Донецкой Народной Республики, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства, также не противоречит Конституции Российской Федерации, в том числе ее статье 6, поскольку не принуждает к отказу от имеющегося на день принятия в Российскую Федерацию", - говорится в постановлениях.Аналогичное постановление касается ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Кроме того суд определил статус руководителей субъектов федерации."Соответствует Конституции Российской Федерации и положение о полномочии президента Российской Федерации назначить временно исполняющего обязанности высшего должностного лица Херсонской области – губернатора Херсонской области на период до вступления в должность избранного в соответствии с законодательством Российской Федерации губернатора Херсонской области", - говорится в постановлении КС РФ по делу о проверке конституционности международного договора между РФ и Херсонской областью о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе РФ нового субъекта.В тексте аналогичного постановления КС по делу о проверке конституционности договора между РФ и Запорожской областью также указано, что высшее должностное лицо субъекта – губернатор Запорожской области."Соответствует Конституции Российской Федерации и положение о полномочии президента Российской Федерации назначить временно исполняющего обязанности высшего должностного лица Луганской Народной Республики – главы Луганской Народной Республики на период до вступления в должность избранного в соответствии с законодательством Российской Федерации главы Луганской Народной Республики", - говорится в тексте постановления КС по делу о проверке конституционности договора между РФ и ЛНР.В тексте аналогичного постановления по делу о проверке конституционности договора между РФ и ДНР указано, что высшее должностное лицо субъекта – глава Донецкой Народной Республики.Обстановка в КременнойРоссийский военный корреспондент Александр Коц у себя в телеграм-канале сообщил об обстановке в Кременной."В районе Кременной противник ведет обстрелы из артиллерии калибра 155. Торское сейчас за ВСУ, по позициям вокруг него работает наша артиллерия. Такие повороты судьбы, когда батарея получает координаты на огонь по точкам, в которых совсем недавно сами стояли. Противник вовсю использует Байрактары, но в качестве разведывательного дрона для целеуказания высокоточным системам. В зону действия ПВО стараются не входит", - рассказал Коц.Он высказал предположение, что ВСУ будут делать дальше."Сейчас противник скорее всего сосредоточит свои усилия на перерезание сообщения по трассе из Кременной в Сватово с дальнейшим продвижением на север. ДРГ противника уже выходят на эту дорогу. Отрезав Кременную от севера, наверняка попробует пойти и на неё. Заметил намеки на формирование в районе эшелонированной обороны. Надо срочно налаживать связь между различными подразделениями различных ведомств. Опыт такого взаимодействия есть у ОБТФ ЛНР", - отметил Коц.Позже экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил о взятии ВСУ под контроль Торского."Согласно поступившим данным, ВСУ взяли под полный контроль посёлок Торское северо-восточнее Лимана. Ничего критического в этом нет, но теперь встает вопрос об удержании Кременной - одного из ключевых пунктов, обеспечивающих северный фланг обороны Лисичанска. Кременную сдавать нельзя ни в коем случае", - отметил он.Ранее военкор Анна Долгарева рассказала о том, как в Кременной обустраиваются союзные силы, отошедшие из Красного Лимана."Командир "Русского легиона" (БАРС-13) Фомич о причинах потери Лимана. "Привет. Сейчас выстраиваем оборону под Кременной, окапываемся. Ждём атак противника на город с севера и запада", - пишет. Я спрашиваю: "Почему так получилось? Писали ведь, что резервы подошли...". Фомич объясняет: резервы жиденькие подошли; подошли поздно, когда ситуацию было трудно изменить; в таких ситуациях резервы, как правило бросают с ходу в бой, что ведёт только к их "разматыванию". "Есть надежда отбить в ближайшее время?" "Лиман? Нет. Нам бы Кременную удержать. Не хватает людей", - процитировала она своего собеседника.Примечательно, что, как утверждают украинские военные, в наступательных действиях на ДНР и ЛНР принимают участие военнослужащие Вооружённых сил Польши.

https://ukraina.ru/20221002/1039294803.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники