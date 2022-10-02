https://ukraina.ru/20221002/1039295529.html

"Украину не возьмут в НАТО": заявление Зеленского напугало французов

"Украину не возьмут в НАТО": заявление Зеленского напугало французов - 02.10.2022 Украина.ру

"Украину не возьмут в НАТО": заявление Зеленского напугало французов

Решение украинского президента Владимира Зеленского подать заявку на вступление страны в НАТО раскритиковали читатели французской газеты Le Figaro

2022-10-02T17:50

2022-10-02T17:50

2022-10-02T17:50

нато

новости

владимир зеленский

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"Я очень надеюсь, что хотя бы у одного из членов НАТО хватит здравого смысла наложить вето на такое членство. В противном случае это будет означать прямую войну с Россией", — написал один из комментаторов."Украина выживает только благодаря помощи Запада, которая не будет длиться вечно", — поддержал другой."В соответствии с уставом НАТО, Украину не возьмут в альянс, так как страна находится в состоянии конфликта с Россией", — отметил третий."Эта истерия должна прекратиться! Мы не должны взрывать планету из-за Украины..." — добавил еще один пользователь."Мы этого не хотим: ни в НАТО, ни в ЕС. Этот конфликт не наш", — написали читатели.Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что альянс пока не готов принять Украину в свои ряды.

https://ukraina.ru/20221001/1039284509.html

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нато, новости, владимир зеленский