Вице-премьер Хуснуллин: до конца года в Мариуполе сдадут не менее тысячи новых квартир - 02.10.2022 Украина.ру
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Вице-премьер Хуснуллин: до конца года в Мариуполе сдадут не менее тысячи новых квартир
Вице-премьер Хуснуллин: до конца года в Мариуполе сдадут не менее тысячи новых квартир - 02.10.2022 Украина.ру
Вице-премьер Хуснуллин: до конца года в Мариуполе сдадут не менее тысячи новых квартир
До конца года в Мариуполе сдадут не менее тысячи новых квартир, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале
2022-10-02T17:28
2022-10-02T17:28
новости
мариуполь
марат хуснуллин
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Он добавил, что также будут выполнены планы по ремонту 500 километров дорог и восстановлению не менее четырех мостов в Донбассе.
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новости, мариуполь, марат хуснуллин
Новости, Мариуполь, Марат Хуснуллин

Вице-премьер Хуснуллин: до конца года в Мариуполе сдадут не менее тысячи новых квартир

17:28 02.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мариуполе
Повседневная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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До конца года в Мариуполе сдадут не менее тысячи новых квартир, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале
"Мы уже выдали в Мариуполе ключи от первых квартир. До конца года у нас будет построено 100 тысяч квадратных метров, и не менее тысячи квартир будет сдано уже до конца года жителям Мариуполя", — сказал он.
Он добавил, что также будут выполнены планы по ремонту 500 километров дорог и восстановлению не менее четырех мостов в Донбассе.
Северодонецк стела надпись воронка
11 июля, 07:43
Маленький Мариуполь. Как живет Северодонецк после освобожденияСеверодонецк, бывший административный центр подконтрольной Украине части Луганской Республики, был окончательно зачищен больше трех недель назад — однако ВСУ до последнего били по городу артиллерией со стороны Лисичанска. В городе нет ни воды, ни газа, ни электричества — и это до боли напоминает ситуацию в Мариуполе
 
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