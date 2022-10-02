https://ukraina.ru/20221002/1039295436.html

Вице-премьер Хуснуллин: до конца года в Мариуполе сдадут не менее тысячи новых квартир

Вице-премьер Хуснуллин: до конца года в Мариуполе сдадут не менее тысячи новых квартир - 02.10.2022 Украина.ру

Вице-премьер Хуснуллин: до конца года в Мариуполе сдадут не менее тысячи новых квартир

До конца года в Мариуполе сдадут не менее тысячи новых квартир, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале

2022-10-02T17:28

2022-10-02T17:28

2022-10-02T17:28

новости

мариуполь

марат хуснуллин

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Он добавил, что также будут выполнены планы по ремонту 500 километров дорог и восстановлению не менее четырех мостов в Донбассе.

https://ukraina.ru/20220711/1034326097.html

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2022

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новости, мариуполь, марат хуснуллин