Вице-премьер Хуснуллин: до конца года в Мариуполе сдадут не менее тысячи новых квартир
До конца года в Мариуполе сдадут не менее тысячи новых квартир, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале
"Мы уже выдали в Мариуполе ключи от первых квартир. До конца года у нас будет построено 100 тысяч квадратных метров, и не менее тысячи квартир будет сдано уже до конца года жителям Мариуполя", — сказал он.
Он добавил, что также будут выполнены планы по ремонту 500 километров дорог и восстановлению не менее четырех мостов в Донбассе.
11 июля, 07:43Маленький Мариуполь. Как живет Северодонецк после освобожденияСеверодонецк, бывший административный центр подконтрольной Украине части Луганской Республики, был окончательно зачищен больше трех недель назад — однако ВСУ до последнего били по городу артиллерией со стороны Лисичанска. В городе нет ни воды, ни газа, ни электричества — и это до боли напоминает ситуацию в Мариуполе