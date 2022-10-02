Российские саперы продолжают разминирование населенных пунктов ЛНР
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазминирование территории комбината "Азовсталь" и бывших позиций ВСУ в Мариуполе
Саперы международного противоминного центра ВС РФ продолжают разминирование освобожденных населенных пунктов ЛНР, сообщил РИА Новости командир группы поиска
"Мы ездим по освобожденным территориям ЛНР и ДНР и производим поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, производим их уничтожение, зачищаем частный сектор, поля, школы, садики, больницы, места массового скопления людей", - рассказал командир группы российских саперов.
Он рассказал, что встречаются противопехотные мины, в полях - противотанковые, также встречаются кассетные боеприпасы.
"Встречается очень много боеприпасов, которые запрещено использовать Женевской конвенцией, боеприпасы, которые не имеют механизма самоликвидации, приходится уничтожать их на месте", - добавил командир.
Он отметил, что местные жители очень тепло встречают российских саперов.