Российские саперы продолжают разминирование населенных пунктов ЛНР - 02.10.2022 Украина.ру
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Российские саперы продолжают разминирование населенных пунктов ЛНР
Российские саперы продолжают разминирование населенных пунктов ЛНР - 02.10.2022 Украина.ру
Российские саперы продолжают разминирование населенных пунктов ЛНР
Саперы международного противоминного центра ВС РФ продолжают разминирование освобожденных населенных пунктов ЛНР, сообщил РИА Новости командир группы поиска
2022-10-02T16:49
2022-10-02T16:49
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Он рассказал, что встречаются противопехотные мины, в полях - противотанковые, также встречаются кассетные боеприпасы."Встречается очень много боеприпасов, которые запрещено использовать Женевской конвенцией, боеприпасы, которые не имеют механизма самоликвидации, приходится уничтожать их на месте", - добавил командир.Он отметил, что местные жители очень тепло встречают российских саперов.
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Российские саперы продолжают разминирование населенных пунктов ЛНР

16:49 02.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазминирование территории комбината "Азовсталь" и бывших позиций ВСУ в Мариуполе
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Саперы международного противоминного центра ВС РФ продолжают разминирование освобожденных населенных пунктов ЛНР, сообщил РИА Новости командир группы поиска
"Мы ездим по освобожденным территориям ЛНР и ДНР и производим поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, производим их уничтожение, зачищаем частный сектор, поля, школы, садики, больницы, места массового скопления людей", - рассказал командир группы российских саперов.
Он рассказал, что встречаются противопехотные мины, в полях - противотанковые, также встречаются кассетные боеприпасы.
"Встречается очень много боеприпасов, которые запрещено использовать Женевской конвенцией, боеприпасы, которые не имеют механизма самоликвидации, приходится уничтожать их на месте", - добавил командир.
Он отметил, что местные жители очень тепло встречают российских саперов.
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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