https://ukraina.ru/20221002/1039295327.html

Российские саперы продолжают разминирование населенных пунктов ЛНР

Российские саперы продолжают разминирование населенных пунктов ЛНР - 02.10.2022 Украина.ру

Российские саперы продолжают разминирование населенных пунктов ЛНР

Саперы международного противоминного центра ВС РФ продолжают разминирование освобожденных населенных пунктов ЛНР, сообщил РИА Новости командир группы поиска

2022-10-02T16:49

2022-10-02T16:49

2022-10-02T16:49

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Он рассказал, что встречаются противопехотные мины, в полях - противотанковые, также встречаются кассетные боеприпасы."Встречается очень много боеприпасов, которые запрещено использовать Женевской конвенцией, боеприпасы, которые не имеют механизма самоликвидации, приходится уничтожать их на месте", - добавил командир.Он отметил, что местные жители очень тепло встречают российских саперов.

https://ukraina.ru/20221002/1039294803.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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