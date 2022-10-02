https://ukraina.ru/20221002/1039295140.html

В Германии опасаются возможности ядерной войны из-за конфликта на Украине

В Германии опасаются возможности ядерной войны из-за конфликта на Украине - 02.10.2022 Украина.ру

В Германии опасаются возможности ядерной войны из-за конфликта на Украине

Правительство Германии виновно в затягивании конфликта на Украине, которое может закончиться ядерной катастрофой, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт, пишет издание Junge Welt

2022-10-02T16:41

2022-10-02T16:41

2022-10-02T16:41

новости

ядерная война

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0e/1038717362_0:3:2264:1277_1920x0_80_0_0_26bd83223dc1859f0fcbeb0610f3bc64.png.webp

По ее словам, развязанная против России экономическая война не помогает, мешает урегулированию кризиса.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

https://ukraina.ru/20221002/1039250525.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ядерная война, германия