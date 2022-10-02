https://ukraina.ru/20221002/1039295140.html
В Германии опасаются возможности ядерной войны из-за конфликта на Украине
В Германии опасаются возможности ядерной войны из-за конфликта на Украине - 02.10.2022 Украина.ру
В Германии опасаются возможности ядерной войны из-за конфликта на Украине
Правительство Германии виновно в затягивании конфликта на Украине, которое может закончиться ядерной катастрофой, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт, пишет издание Junge Welt
2022-10-02T16:41
2022-10-02T16:41
2022-10-02T16:41
новости
ядерная война
германия
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По ее словам, развязанная против России экономическая война не помогает, мешает урегулированию кризиса.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20221002/1039250525.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ядерная война, германия
Новости, ядерная война, Германия
В Германии опасаются возможности ядерной войны из-за конфликта на Украине
Правительство Германии виновно в затягивании конфликта на Украине, которое может закончиться ядерной катастрофой, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт, пишет издание Junge Welt
"Социал-демократическая партия втягивает нас в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой. Только дипломатия предотвратит дальнейшую эскалацию", — подчеркнула депутат.
По ее словам, развязанная против России экономическая война не помогает, мешает урегулированию кризиса.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.