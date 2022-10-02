В Германии опасаются возможности ядерной войны из-за конфликта на Украине - 02.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221002/1039295140.html
В Германии опасаются возможности ядерной войны из-за конфликта на Украине
В Германии опасаются возможности ядерной войны из-за конфликта на Украине - 02.10.2022 Украина.ру
В Германии опасаются возможности ядерной войны из-за конфликта на Украине
Правительство Германии виновно в затягивании конфликта на Украине, которое может закончиться ядерной катастрофой, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт, пишет издание Junge Welt
2022-10-02T16:41
2022-10-02T16:41
новости
ядерная война
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0e/1038717362_0:3:2264:1277_1920x0_80_0_0_26bd83223dc1859f0fcbeb0610f3bc64.png.webp
По ее словам, развязанная против России экономическая война не помогает, мешает урегулированию кризиса.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20221002/1039250525.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0e/1038717362_279:0:1986:1280_1920x0_80_0_0_f20b9dda616c70c7f85985000f06a04b.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ядерная война, германия
Новости, ядерная война, Германия

В Германии опасаются возможности ядерной войны из-за конфликта на Украине

16:41 02.10.2022
 
© скриншотДом культуры в Светлодарске после обстрела со стороны ВСУ 14 сентября
Дом культуры в Светлодарске после обстрела со стороны ВСУ 14 сентября
© скриншот
Читать в
Правительство Германии виновно в затягивании конфликта на Украине, которое может закончиться ядерной катастрофой, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт, пишет издание Junge Welt
"Социал-демократическая партия втягивает нас в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой. Только дипломатия предотвратит дальнейшую эскалацию", — подчеркнула депутат.
По ее словам, развязанная против России экономическая война не помогает, мешает урегулированию кризиса.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
Астрология - весы
11:04
Третья мировая индустриальная война или что делал Адольф Гитлер сто лет тому назад?Взрыв на "Северных потоках". Такого унижения Германия не испытывала давно. Осталось два дня
 
Новостиядерная войнаГермания
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:50"Украину не возьмут в НАТО": заявление Зеленского напугало французов
17:28Вице-премьер Хуснуллин: до конца года в Мариуполе сдадут не менее тысячи новых квартир
16:49Российские саперы продолжают разминирование населенных пунктов ЛНР
16:41В Германии опасаются возможности ядерной войны из-за конфликта на Украине
16:32Обстановка в Кременной, статус новых регионов, наступления ВСУ. Главное на Украине на 16:00 2 октября
16:16Военкор Коц: США сделали ставку на гиперзвуковое оружие
16:06Почему провалилось вступление Финляндии в НАТО и что дальше: финский политолог честно о происходящем
15:53В США увидели в речи Путина на Красной площади послание Западу
15:30Российский производитель броневиков "Тайфун" наращивает штат сотрудников
13:56Times: Трасс вступила в конфликт с королем Великобритании Карлом III
13:28В Германии назвали отсутствие мирного плана по Украине позором Запада
13:08Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку в попытках разрушить Россию санкциями
12:39Обстрелы, жильё в Мариуполе, угроза ядерной войны. Главное на Украине на 12:00 2 октября
12:23Госсекретарь США Блинкен пообещал главе МИД Украины Кулебе помочь в борьбе за территории
11:46Получившие ранения в зоне СВО военные РФ отправились в круиз
11:35Президент Молдавии оговорилась и обвинила Украину в эскалации конфликта с Россией
11:04Третья мировая индустриальная война или что делал Адольф Гитлер сто лет тому назад?
10:58"Теплой формы нет ни у кого": украинские военные рассказали, как ВСУ готовы к предстоящей зиме
10:42Милонов: желающих участвовать в СВО депутатов могут лишить отсрочки
10:08Астрология и бизнес. Илон Маск: гениальный шоумен или великий американский мошенник
Лента новостейМолния