https://ukraina.ru/20221002/1039294479.html

Военкор Коц: США сделали ставку на гиперзвуковое оружие

Военкор Коц: США сделали ставку на гиперзвуковое оружие - 02.10.2022 Украина.ру

Военкор Коц: США сделали ставку на гиперзвуковое оружие

США сделали ставку на гиперзвуковое оружие и заявили о разработке ракеты HACM, сказал военный корреспондент Андрей Коц в материале, опубликованном РИА "Новости"

2022-10-02T16:16

2022-10-02T16:16

2022-10-02T16:20

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сша

оружие

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Он уточнил, что Штаты опережают Россия и Китай, которые уже создали свои образцы гиперзвукового оружия и успешно испытали их.Коц рассказал, что одним из самых перспективных американских проектов является HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) — крылатая гиперзвуковая ракета воздушного базирования с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, которая, как предполагается, будет способна разгоняться в верхних слоях атмосферы до шести тысяч км в час.Дальность крылатой ракеты неизвестна, но американцы подчеркивают, что она превзойдет системы ПВО России и Китая, добавил военкор.По словам Коца, новое оружие США позволит командирам более гибко планировать боевые операции, так как HACM способна уничтожить наиболее ценные подвижные цели в тылу противника.В 2021 году Пентагон заключил три 15-месячных контракта на разработку предварительных концепций гиперзвуковых крылатых ракет с корпорациями Boeing, Lockheed Martin и Rautheon. При этом принять перспективные ракеты на вооружение США хотели уже в 2022 году, однако из-за ряда неудачных испытаний эти сроки были сдвинуты.

https://ukraina.ru/20220921/1038946461.html

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новости, сша, оружие